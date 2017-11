ოთარ აბესაძე დღევანდელ სასამართლო პროცესს არ დაესწრება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => otar-abesadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182539 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => otar-abesadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182539 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5773 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => otar-abesadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => otar-abesadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182539) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5773) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179623 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 11:20:45 [post_date_gmt] => 2017-10-24 07:20:45 [post_content] => ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული მერიის ყოფილი თანამშრომელი, ოთარ აბესაძე, საავადმყოფოში ამ დრომდე არ გადაუყვანიათ. აბესაძე ჰოსპიტალში სრულფასოვანი გამოკვლევების ჩასატარებლად გუშინ უნდა გადაეყვანათ, თუმცა ადვოკატებისთვის უცნობია, რატომ არ ხდება ამ დრომდე საექსპერტო დაწესებულების ექსპერტის მოთხოვნის შესრულება და რატომ არ მოხდა მისი გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში. მერიის ყოფილი თანამშრომელი, ოთარ აბესაძე, ქრთამის აღების ბრალდებით სუს-მა დააკავა. გამოძიების თანახმად, აბესაძემ მდინარე მტკვარზე, გარკვეული კონსტრუქციის აშენებისთვის საჭირო ნებართვის მისაღებად და ნებართვის მიღებამდე მშენებლობის წარმოების მფარველობის სანაცვლოდ მოქალაქეს 3 ათასი დოლარი ქრთამის სახით გამოართვა. ამჟამად სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვა მიმდინარეობს. ოთარ აბესაძე დღემდე სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში რჩება. ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებულ მერიის ყოფილ თანამშრომელთან, ოთარ აბესაძესთან ამ დრომდე ფსიქოლოგები მუშაობენ, სავარაუდოდ, 23 ოქტომბერს კი მას ჰოსპიტალში გადაიყვანენ. აბესაძის ადვოკატის, ირმა ჭკადუას, განცხადებით, საავადმყოფოში აბესაძეს საფუძვლიანი გამოკვლევები ჩაუტარდება. მისივე თქმით, ბრალდებულისთვის საფუძვლიანი გამოკვლევების ჩატარების მიზნით მისი ჰოსპიტალში მოთავსება თავად სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს ექსპერტის მოთხოვნით მოხდება. როგორც ადვოკატმა აღნიშნა, აბესაძეს არამხოლოდ ფსიქოლოგიური მდგომარეობა შეუმოწმდება, არამედ ჩაუტარდება ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული სხვა სახის კვლევები, რის შემდეგაც მის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე საბოლოო დასკვნა დაიდება. მერიის ყოფილი თანამშრომელი ოთარ აბესაძე ქრთამის აღების ბრალდებით სუს-მა დააკავა. გამოძიების თანახმად, აბესაძემ მდინარე მტკვარზე, გარკვეული კონსტრუქციის აშენებისთვის საჭირო ნებართვის მისაღებად და ნებართვის მიღებამდე მშენებლობის წარმოების მფარველობის სანაცვლოდ მოქალაქეს 3 ათასი დოლარი ქრთამის სახით გამოართვა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ოთარ აბესაძის პროცესი დასრულდა. თბილისის მერიის ყოფილი თანამშრომელი, ოთარ აბესაძე, პატიმრობაში რჩება. დაცვის მხარემ ბრალდებულის ჯანმრთელობის შესახებ, სამედიცინო ექსპერტიზის შუალედური დასკვნა წარადგინა, რომლის საფუძველზეც ადვოკატები აბესაძისათვის აღკვეთის ღონისძიების შეცვლას ითხოვდნენ, თუმცა მოსამართლემ მათი მოთხოვნა არ დააკმაყოფილა. მერიის ყოფილი მაღალჩინოსანი წაყენებულ ბრალს ნაწილობრივ აღიარებს, თუმცა თავად ქრთამის აღების ფაქტს კატეგორიულად უარყოფს. ოთარ აბესაძე ანტიკორუფციულმა სააგენტომ ქრთამის აღების ფაქტზე ორი თვის წინ დააკავა. [post_title] => სასამართლომ ოთარ აბესაძე პატიმრობაში დატოვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sasamartlom-otar-abesadze-patimrobashi-datova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-06 17:58:02 [post_modified_gmt] => 2017-10-06 13:58:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=172100 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 179623 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 11:20:45 [post_date_gmt] => 2017-10-24 07:20:45 [post_content] => ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული მერიის ყოფილი თანამშრომელი, ოთარ აბესაძე, საავადმყოფოში ამ დრომდე არ გადაუყვანიათ. აბესაძე ჰოსპიტალში სრულფასოვანი გამოკვლევების ჩასატარებლად გუშინ უნდა გადაეყვანათ, თუმცა ადვოკატებისთვის უცნობია, რატომ არ ხდება ამ დრომდე საექსპერტო დაწესებულების ექსპერტის მოთხოვნის შესრულება და რატომ არ მოხდა მისი გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში. მერიის ყოფილი თანამშრომელი, ოთარ აბესაძე, ქრთამის აღების ბრალდებით სუს-მა დააკავა. გამოძიების თანახმად, აბესაძემ მდინარე მტკვარზე, გარკვეული კონსტრუქციის აშენებისთვის საჭირო ნებართვის მისაღებად და ნებართვის მიღებამდე მშენებლობის წარმოების მფარველობის სანაცვლოდ მოქალაქეს 3 ათასი დოლარი ქრთამის სახით გამოართვა. ამჟამად სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვა მიმდინარეობს. ოთარ აბესაძე დღემდე სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში რჩება. ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული მერიის ყოფილი თანამშრომელი, ოთარ აბესაძე, საავადმყოფოში ამ დრომდე არ გადაუყვანიათ. აბესაძე ჰოსპიტალში სრულფასოვანი გამოკვლევების ჩასატარებლად გუშინ უნდა გადაეყვანათ, თუმცა ადვოკატებისთვის უცნობია, რატომ არ ხდება ამ დრომდე საექსპერტო დაწესებულების ექსპერტის მოთხოვნის შესრულება და რატომ არ მოხდა მისი გადაყვანა სამედიცინო დაწესებულებაში. მერიის ყოფილი თანამშრომელი, ოთარ აბესაძე, ქრთამის აღების ბრალდებით სუს-მა დააკავა. გამოძიების თანახმად, აბესაძემ მდინარე მტკვარზე, გარკვეული კონსტრუქციის აშენებისთვის საჭირო ნებართვის მისაღებად და ნებართვის მიღებამდე მშენებლობის წარმოების მფარველობის სანაცვლოდ მოქალაქეს 3 ათასი დოლარი ქრთამის სახით გამოართვა. ამჟამად სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვა მიმდინარეობს. ოთარ აბესაძე დღემდე სასჯელაღსრულების დაწესებულებაში რჩება.