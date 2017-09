ოთარ აბესაძეს შესაძლოა, ოპერაცია ჩაუტარდეს.

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => otar-abesadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163165 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => otar-abesadze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163165 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5773 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => otar-abesadze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => otar-abesadze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163165) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5773) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160253 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-05 16:47:17 [post_date_gmt] => 2017-09-05 12:47:17 [post_content] => თბილისის მერიის მაღალჩინოსნის, ოთარ აბესაძის, წინასასამართლო სხდომა დასრულდა. მოსამართლემ დაცვის მხარის შუამდგომლობა, აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შესახებ, არ გაითვალისწინა და კორუფციაში ბრალდებული ოთარ აბესაძე პატიმრობაში დატოვა. სასამართლო სხდომა ოთარ აბესაძის ადვოკატების შუამდგომლობის საფუძველზე დახურულ რეჟიმში წარიმართა. ამის მიზეზად ისინი მოპოვებულ მასალას ასახელებდნენ, რომელიც, დაცვის მხარის თქმით, პერსონალურ ინფორმაციას ასახავს. ოთარ აბესაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მისი უფლებადამცველების განცხადებით, გაუარესებულია. ამ ფაქტმა კი წინასასამართლო სხდომის გადადება გამოიწვია. მიუხედავად ამისა, ის პატიმრობაში დატოვეს. საქმის არსებითი განხილვა 19 სექტემბერს დაიწყება. თბილისის მერიის მაღალჩინოსნის, ოთარ აბესაძის, წინასასამართლო სხდომა დასრულდა. მოსამართლემ დაცვის მხარის შუამდგომლობა, აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შესახებ, არ გაითვალისწინა და კორუფციაში ბრალდებული ოთარ აბესაძე პატიმრობაში დატოვა. სასამართლო სხდომა ოთარ აბესაძის ადვოკატების შუამდგომლობის საფუძველზე დახურულ რეჟიმში წარიმართა. ამის მიზეზად ისინი მოპოვებულ მასალას ასახელებდნენ, რომელიც, დაცვის მხარის თქმით, პერსონალურ ინფორმაციას ასახავს. ოთარ აბესაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მისი უფლებადამცველების განცხადებით, გაუარესებულია. ამ ფაქტმა კი წინასასამართლო სხდომის გადადება გამოიწვია. მიუხედავად ამისა, ის პატიმრობაში დატოვეს. საქმის არსებითი განხილვა 19 სექტემბერს დაიწყება.

ოთარ აბესაძე პატიმრობაში რჩება - საქმის არსებითი განხილვა 19 სექტემბერს დაიწყება ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებული მერიის ყოფილი თანამშრომელი, ოთარ აბესაძე, პატიმრობაში რჩება. სასამართლომ არ დააკმაყოფილა დაცვის მხარის შუამდგომლობა აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის თაობაზე და აბესაძე გირაოს სანაცვლოდ არ გაათავისუფლა. მოსამართლე ნინო სანდოძის თქმით, პირველი წარდგენის სასამართლო პროცესის შემდეგ ის გარემოებები და საფრთხეები, რაც იყო, კვლავ რჩება და შესაბამისად, ნაკლებად მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების საფუძველი ამ ეტაპზე არ არსებობს. დაცვის მხარე ოთარ აბესაძისთვის შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის 50 ათას ლარიანი გირაოთი შეცვლას ითხოვდა.

ოთარ აბესაძე პატიმრობაში რჩება ოთარ აბესაძეს პატიმრობა შეეფარდა, სასამართლომ მერის თანამშრომლის საქმეზე, პროკურატურის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა. მოსამართლის რომან ხორავას განმარტებით, არსებობს მოწმეებზე ზემოქმედებისა და მიმალვის საფრთხე. ხორავამ აღნიშნა, რომ ბრალდების მხარის შუამდგომლობა დასაბუთებული იყო. დღევანდელ პროცესზე დაცვის მხარე აბესაძისთვის 15 ათას ლარიანი გირაოს შეფარდებას მოითხოვდა.

ოთარ აბესაძეს პატიმრობა შეეფარდა თბილისის მერიის მაღალჩინოსნის, ოთარ აბესაძის, წინასასამართლო სხდომა დასრულდა. მოსამართლემ დაცვის მხარის შუამდგომლობა, აღკვეთის ღონისძიების შეცვლის შესახებ, არ გაითვალისწინა და კორუფციაში ბრალდებული ოთარ აბესაძე პატიმრობაში დატოვა. სასამართლო სხდომა ოთარ აბესაძის ადვოკატების შუამდგომლობის საფუძველზე დახურულ რეჟიმში წარიმართა. ამის მიზეზად ისინი მოპოვებულ მასალას ასახელებდნენ, რომელიც, დაცვის მხარის თქმით, პერსონალურ ინფორმაციას ასახავს. ოთარ აბესაძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მისი უფლებადამცველების განცხადებით, გაუარესებულია. ამ ფაქტმა კი წინასასამართლო სხდომის გადადება გამოიწვია. მიუხედავად ამისა, ის პატიმრობაში დატოვეს. საქმის არსებითი განხილვა 19 სექტემბერს დაიწყება.

ოთარ აბესაძე პატიმრობაში რჩება - საქმის არსებითი განხილვა 19 სექტემბერს დაიწყება