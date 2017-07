ოთო აბესაძის მეგობარი გოგონას პირველი კომენტარი მისი დაკავების შემდეგ – „ყველაზე მაგარი ბიჭია“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => oto-abesadze [1] => dea-afciauri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145974 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => oto-abesadze [1] => dea-afciauri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145974 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4991 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => oto-abesadze [1] => dea-afciauri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => oto-abesadze [1] => dea-afciauri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145974) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17179,4991) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 145394 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-12 12:12:08 [post_date_gmt] => 2017-07-12 08:12:08 [post_content] => თბილისის მერიის თანამშრომელი ოთარ აბესაძე სუს-მა ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავა. მას 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. სუს-ის განცხადებაში აღნიშნულია: „გამოძიებამ დაადგინა, რომ 2017 წლის მაისში ოთარ აბესაძე საქართველოს მოქალაქეებს ქ. თბილისში მდინარე მტკვარზე, ტივზე არსებული კაფის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის საჭირო ნებართვების, ქ. თბილისის მერიის სხვადასხვა სამსახურებიდან, დაჩქარებული წესით აღებაში დახმარებას დაჰპირდა, რის სანაცვლოდაც ქრთამის სახით 3000 აშშ დოლარის გადახდა მოითხოვა”. ოთო აბესაძე გახლავთ მერიის წარმომადგენელი საკრებულოში. ის განათლების მინისტრის თამარ სანიკიძის მოადგილედ მუშაობდა. არის „ქართული ოცნების“ და ბიძინა ივანიშვილის აქტიური მხარდამჭერი. მისი „ფეისბუქის“ გვერდზე ხშირად შეხვდებით სტატუსებს, სადაც ივანიშვილის ქველმოქმედებას საქართველოში ვრცლად მიმოიხილავს. სწორედ ის გახლდათ ის ადამიანი, ვინც სოცქსელში ივანიშვილის ყველა მსხვილი ქველმოქმედების ჩამონათვალი გამოაქვეყნა. მის ფოტოალბომში ნახავთ კახი კალაძესა და ბერა ივანიშვილთან ერთად გადაღებულ ფოტოებს. რაც შეეხება პირადს, ოთო აბესაძე შეყვარებულია. მისი რჩეული დეა აფციაურია, რომელსაც ზუსტად ერთი წლის წინ შეხვდა. 9 ივლისს ამ თარიღის აღსანიშნავად ოთომ „ფეისბუქზე“ დეას ფოტოები გამოაქვეყნა და დაწერა: „ზუსტად ერთი წლის წინ, ზუსტად ამ დროს, ზუსტად 17:35 წუთზე ჯინოში წყლიდან რომ ამოვყვინთე, გავიგე ხმა, „ოთო“ - ვიღაც მეძახდა... ამის მერე ყოველ დღე მესმის ჩემი სახელი ამ ლამაზი ტუჩებიდან ❤️ ერთი წლის წინ გავიცანი ეს გოგო და ჩემი ცხოვრება 100% ით შეცვალა ❤️ მადლობა თითოეული წუთისთვის და მადლობა იმ საოცარი ემოციებისათვის, რომელიც განმაცდევინე❤️ოთოზე მეტი ხარ ჩემთვის ❤️ P.S. აი, ესე რომ ჩაეძინება მხარზე, როგორ არ შეგჭამე, პირდაპირი მნიშვნელობით, არ გიკვირს?“ ოთო აბესაძის დაკავებას აქტიურად ეხმაურებიან სოციალურ ქსელში. მათ შორისაა ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი, რომელიც წერს: „აბესაძის ქრთამზე დაკავება შეიძლება ერთი მხრივ იმას მოწმობდეს, რომ „ოცნება“ კორუფციას ებრძვის და თავისიანებსაც არ ინდობს, მაგრამ მეორე მხრივ, ასეთი ფაქტის შემდეგ როგორ გინდა დაიჯერო, რომ მერიაში 3000 დოლარზე მეტი ქრთამი არ აუღიათ?“ [gallery link="file" ids="145395,145396,145397,145398,145399,145400,145401,145402,145403"] [post_title] => ოთო აბესაძის საქმე და პირადი - ვინ არის მერიის თანამშრომელი, რომელიც ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => oto-abesadzis-saqme-da-piradi-vin-aris-meriis-tanamshromeli-romelic-qrtamis-aghebis-braldebit-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-12 12:12:08 [post_modified_gmt] => 2017-07-12 08:12:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145394 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 126594 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-01 12:54:48 [post_date_gmt] => 2017-05-01 08:54:48 [post_content] => ლისის ტბის მიმდებარედ წიწვოვანი ხეები განგებ არავის დაუწვავს, „ახალი საქართველოს“ ლიდერის, ლევან ხაბეიშვილის საპასუხოდ ხაბეიშვილის მიერ გავრცელებულ მასალას გამოეხმაურა თბილისის მერის მოადგილე, ირაკლი ლექვინაძეც. მისი თქმით, ეს "მორიგი წინასაარჩევნო ტყუილია "ნაციონალური მოძრაობის" სატელიტი პიროვნების მხრიდან, რომელიც არაერთი ცრუ ინფორმაციის გავრცელებით გამოირჩევა ბოლო პერიოდში". " აღნიშნულ ტერიტორიაზე ხეებს დაზიანების კვალი 2012 და 2016 წლის ხანძრის შედეგად აღენიშნება, შესაბამისად, გავრცელებული ინფორმაცია, თითქოსდა, ხე-მცენარეები უახლოესი დღეების განმავლობაში დაზიანდა და ფაქტს მერიის მხრიდან რეაგირება არ მოჰყოლია სიმართლეს არ შეესაბამება," - წერს "ფეისბუქზე" ლექვინაძე. ლევან ხაბეიშვილმა ვიდეო გუშინ გაავრცელა სოციალურ ქსელებში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა 40 მეტრი სიმაღლის ასწლოვანი ხის ციხისძირის სანაპიროდან ურეკის დენდროლოგიურ პარკში გადატანას. ვრცელდება ფოტოები, სადაც ასახულია, როგორ გადააქვთ უზარმაზარი ხე ბარჟის საშუალებით. ბიძინა ივანიშვილს, რომლის დავალებითაც გადააქვთ ხე, ამის გამო სოცქსელში დიდი კრიტიკა შეხვდა. ამ თემასთან დაკავშირებით განათლების მინისტრის მრჩეველი, ოთო აბესაძე ვრცელ სტატუსს აქვეყნებს, სადაც წერს: „მართლა გულწრფელად ვსვამ ამ კითხვას ყოველგვარი პოლიტიკის გარეშე . ხაზს ვუსვამ, ყოველგვარი პოლიტიკის გარეშე !!! ადამიანი, რომელმაც : განათლება: ააშენა სამების საკათედრო ტაძარი გაარემონტა და თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა თსუ - ს 1 -ელი კორპუსი . გაარემონტა კონსერვატორია გაარემონტა სამხატვრო აკადემია გაარემონტა პირველი კლასიკური გიმნახია აშენებს ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს ააშენა ფრანგული სკოლა საქართველოში აშენა და თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვა 36 სკოლა ძეგლთა დაცვა: აღადგინა და რესტავრაცია ჩაუტარა 534 ტაძარს და ძეგლს . კულტურა და მეცნიერება: ჯანსულ კახიძის მუსიკალური ცენტრის სრული რეკონსტრუქცია . ოპერისა და ბალეტის თეატრის სრული რეკონსტრუქცია თბილისის დიდი საკონცერტო დარბაზი ( ფილარმონია ) შოთა რუსთაველის თეატრის სრული რეკონსტრუქცია მარჯანიშვილის თეატრის სრული რეკონტრუქცია გრიბოედოვის თეატრის სრული რეკონსტრუქცია თავისუფალი თეატრი მოზარდმაყურებელთა თეატრი თუმანიშვილის თეატრი მარიონეტების თეატრი მუსიკისა და დრამის თეატრი საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ილია ჭავჭავაძის სახლ - მუზეუმი აკაკი წერეთლის სახლ - მუზეუმი მაიაკოვსკის სახლ - მუზეუმი თეატრის , კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმი დააფინანსა 20 ზე მეტი მუსიკალური ანსამბლი . პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა ბოტანიკური ბაღი და ა . შ . სახელმწიფო ადმინისტრაციული პროექტები: 2004-2007 წლებში მინისტრების და ა . შ . პირების ხელფასები ქართული ჯარის ყაზარმების რემონტი და ხელფასები . საპატრულო პოლიციის სრული ეკიპირება და დაფინანსება და ა . შ . ადამიანი , რომელმაც ეს ყველაფერი გაუკეთა საკუთარ ქვეყანას, ჩვენს საქართველოს და ქართველ ხალხს, როგორც მინიმუმ იმის ღირსი არ არის , რომ თუნდაც ეს იყოს უბრალო ჰობი და მეტი არაფერი ერთი ხე , ხაზს ვუსვამ, ერთი ხე მაინც ვაჩუქოთ ? როდესაც ადამიანმა პრაქტიკულად ისტორია გადაგვირჩინა ? აღარაფერს ვამბობ მანიაკალური რეჟიმის დამთავრებაზე და ა . შ . უბრალოდ, წმინდა ადამიანური ფაქტორიდან გამომდინარე ადამიანი , რომელიც ამდენ რამეს გაუკეთებს ქვეყანას და ხალხს, იმის ღირსი არ არის , რომ როგორც მინიმუმ თუნდაც ჰობის გამო და ა . შ . ერთი ხე, რაოდენ მნიშვნელოვანიც უნდა იყოს, უბრალოდ აჩუქოს ქვეყანამ, როგორც მინიმუმ მადლობის ნიშნად ? არ გრცხვენიათ ? P.S. მე ვამბობ მადლობას !!! “ - აღნიშნავს განათლების მინისტრის მრჩეველი. [post_title] => „ადამიანი, რომელმაც ამდენი რამ გაუკეთა ჩვენს ქვეყანას, არ არის ღირსი, რომ ერთი ხე ვაჩუქოთ?“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => adamiani-romelmac-amdeni-ram-gauketa-chvens-qveyanas-ar-aris-ghirsi-rom-erti-khe-vachuqot [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-03-24 13:48:43 [post_modified_gmt] => 2016-03-24 09:48:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=39748 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 145394 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-12 12:12:08 [post_date_gmt] => 2017-07-12 08:12:08 [post_content] => თბილისის მერიის თანამშრომელი ოთარ აბესაძე სუს-მა ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავა. მას 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. სუს-ის განცხადებაში აღნიშნულია: „გამოძიებამ დაადგინა, რომ 2017 წლის მაისში ოთარ აბესაძე საქართველოს მოქალაქეებს ქ. თბილისში მდინარე მტკვარზე, ტივზე არსებული კაფის და შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის საჭირო ნებართვების, ქ. თბილისის მერიის სხვადასხვა სამსახურებიდან, დაჩქარებული წესით აღებაში დახმარებას დაჰპირდა, რის სანაცვლოდაც ქრთამის სახით 3000 აშშ დოლარის გადახდა მოითხოვა”. ოთო აბესაძე გახლავთ მერიის წარმომადგენელი საკრებულოში. ის განათლების მინისტრის თამარ სანიკიძის მოადგილედ მუშაობდა. არის „ქართული ოცნების“ და ბიძინა ივანიშვილის აქტიური მხარდამჭერი. მისი „ფეისბუქის“ გვერდზე ხშირად შეხვდებით სტატუსებს, სადაც ივანიშვილის ქველმოქმედებას საქართველოში ვრცლად მიმოიხილავს. სწორედ ის გახლდათ ის ადამიანი, ვინც სოცქსელში ივანიშვილის ყველა მსხვილი ქველმოქმედების ჩამონათვალი გამოაქვეყნა. მის ფოტოალბომში ნახავთ კახი კალაძესა და ბერა ივანიშვილთან ერთად გადაღებულ ფოტოებს. რაც შეეხება პირადს, ოთო აბესაძე შეყვარებულია. მისი რჩეული დეა აფციაურია, რომელსაც ზუსტად ერთი წლის წინ შეხვდა. 9 ივლისს ამ თარიღის აღსანიშნავად ოთომ „ფეისბუქზე“ დეას ფოტოები გამოაქვეყნა და დაწერა: „ზუსტად ერთი წლის წინ, ზუსტად ამ დროს, ზუსტად 17:35 წუთზე ჯინოში წყლიდან რომ ამოვყვინთე, გავიგე ხმა, „ოთო“ - ვიღაც მეძახდა... ამის მერე ყოველ დღე მესმის ჩემი სახელი ამ ლამაზი ტუჩებიდან ❤️ ერთი წლის წინ გავიცანი ეს გოგო და ჩემი ცხოვრება 100% ით შეცვალა ❤️ მადლობა თითოეული წუთისთვის და მადლობა იმ საოცარი ემოციებისათვის, რომელიც განმაცდევინე❤️ოთოზე მეტი ხარ ჩემთვის ❤️ P.S. აი, ესე რომ ჩაეძინება მხარზე, როგორ არ შეგჭამე, პირდაპირი მნიშვნელობით, არ გიკვირს?“ ოთო აბესაძის დაკავებას აქტიურად ეხმაურებიან სოციალურ ქსელში. მათ შორისაა ჟურნალისტი მერაბ მეტრეველი, რომელიც წერს: „აბესაძის ქრთამზე დაკავება შეიძლება ერთი მხრივ იმას მოწმობდეს, რომ „ოცნება“ კორუფციას ებრძვის და თავისიანებსაც არ ინდობს, მაგრამ მეორე მხრივ, ასეთი ფაქტის შემდეგ როგორ გინდა დაიჯერო, რომ მერიაში 3000 დოლარზე მეტი ქრთამი არ აუღიათ?“ [gallery link="file" ids="145395,145396,145397,145398,145399,145400,145401,145402,145403"] [post_title] => ოთო აბესაძის საქმე და პირადი - ვინ არის მერიის თანამშრომელი, რომელიც ქრთამის აღების ბრალდებით დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => oto-abesadzis-saqme-da-piradi-vin-aris-meriis-tanamshromeli-romelic-qrtamis-aghebis-braldebit-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-12 12:12:08 [post_modified_gmt] => 2017-07-12 08:12:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145394 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 3 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b58c67694fb91bbb09743c60d5051973 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )