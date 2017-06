პარლამენტის თავმჯდომარეს  ცვლიან –  რატომ გაანაწყენა ირაკლი კობახიძემ ივანიშვილი   

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi [2] => gadadgoma [3] => fortunas-temebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138355 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi [2] => gadadgoma [3] => fortunas-temebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138355 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 8259 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi [2] => gadadgoma [3] => fortunas-temebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => irakli-kobakhidze [1] => sakonstitucio-cvlilebebi [2] => gadadgoma [3] => fortunas-temebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138355) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16375,14062,8259,12791) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138226 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-13 15:38:05 [post_date_gmt] => 2017-06-13 11:38:05 [post_content] => გმირთა მოედანზე საავტომობილო საცობია, ესტაკადას მეორე სართულიდან ზოოპარკის ჭრელი საქანელები და უნივერსიტეტის ცენტრალური კორპუსისკენ მიმავალი სტუდენტები ჩანან. გაჩერებაზე, სადაც 2 წლის წინ ბეჰემოთი ბეგი იდგა, ახლა ავტობუსს ელოდებიან... „ჩემი ოჯახის სიცოცხლე რამდენიმე წუთმა გადაწყვიტა,“ - იხსენებს 13 ივნისის ღამეს რადიო „ფორტუნასთან“ საუბარში წყნეთის ხევის მაცხოვრებელი, დათო მამუკაშვილი. „ღამის 11 საათი იყო, როცა წვიმა განსაკუთრებულად გაძლიერდა, ქარი ამოვარდა და საფრთხის შეგრძნებაც გაჩნდა. მალე შუქიც ჩაქრა . სახლში მცირეწლოვანი ბავშვი და ორსული მეუღლე მყავდა, მათ რომ არ შეშინებოდათ და დამემშვიდებინა, გარეთ გამოვედი სიტუაციის გადასამოწმებლად და საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე დაგუბებული ლაფი დავინახე, რაც მდინარე ვერეს ჩვეულ ადიდებას არ ჰგავდა. სავარაუდოდ, ეს ის დროა, როცა სვანიძის ქუჩიდან წამოსული სტიქიის მასა პირველ გვირაბთან გაიჭედა და დროებით შეჩერდა. სასწრაფოდ ჩემს დას დავურეკე, მანქანით მოსულიყო და ტერიტორიიდან გავეყვანეთ. ჩემი და მოვიდა, ოჯახი მანქანაში ჩავსვი და გმირთა მოედნისკენ დავიძარით,“ - გვიყვება დათო . გმირთა მოედნისკენ მიმავალ მანქანას საპირისპირო მხრიდან მოძრავმა ავტომობილმა ანიშნა, რომ გზა დატბორილი და გაუვალი იყო. იგივე ანიშნეს ტაქსის მძღოლსაც, რომელმაც გზა მაინც გმირთა მოედნისკენ გააგრძელა. დათომ მანქანა ადგილზევე მოატრიალა და საპირისპირო ზოლით საბურთალოსკენ წავიდა. ეს იყო ის გადამწყვეტი წუთები, რამაც დათოს ოჯახის სიცოცხლე იხსნა. სულ რამდენიმე წამში დაგუბებული გვირაბი გასკდა და სტიქია ვაკე - საბურთალოს დამაკავშირებელ ესტაკადაზე გადმოვიდა. ფარებანთებული მოცურავე მანქანები, მოძრავი ტალახის მასა, სიბნელე, განწირული ადამიანების კივილი, - ეს უკვე დათოს მეზობლების მოგონებებია , ამ ყველაფერს ისინი სახლებიდან ხედავდნენ და დახმარებას ვერ ახერხებდნენ. 21 დაღუპული და 2 დაკარგული, 1000- ზე მეტი დაზარალებული ოჯახი, განადგურებული ინფრასტრუქტურა, გარეული ცხოველები ქალაქის ქუჩებში და სამოქალაქო სოლიდარობის უპრეცენდენტო მაგალითი - დღეს ვერეს ხეობის ტრაგედიიდან 2 წელი გავიდა. სტიქიის შედეგად ქალაქის ქუჩებში ლომები, ვეფხვები, დათვები გამოჩნდნენ, ქალაქში გამოსულმა ვეფხვმა ერთი ადამინის სიცოცხლეც შეიწირა. გაჩერებაზე მდგარი ბეჰემოთის და კონდიციონერზე მჯდარი დათვის ფოტოებმა მსოფლიო პრესის ფურცლები მოიარა. ქართველმა ახალგაზრდებმა სოლიდარობის უპრეცედენტო მაგალითი აჩვენეს. სპეციალური ტექნიკისთვის მიუვალი, დატბორილი ტერიტორია ათასობით მოხალისემ საკუთარი ძალებით გაწმინდა. თბილისის ახალი ზოოპარკი დაღუპული მომვლელის, გულიკო ჭიტაძის , სახელობის იქნება, რომელიც სიცოცხლის ბოლო წუთებში ცხოველების გადარჩენას ცდილობდა. 13 ივნისის სტიქიური კატასტროფის შემდეგ ვერეს ხეობის ნაწილი სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველად გამოცხადდა, ტერიტორიაზე ცხოვრებისა და მშენებლობის ნებართვები აღარ გაიცემა. სპეციალისტების შეფასებით, ტრაგედიის ღამეს წყალმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია ,რაც საუკუნეში ერთხელ ხდება. სტიქიის შედეგებმა დაგვანახა, რომ დედაქალაქი ეკოლოგიური საფრთხისგან თავის დასაცავად მოუმზადებელი აღმოჩნდა, მაგრამ ამის შემდეგ რა გაკეთდა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, ზუსტი პასუხი არ არსებობს, მიუხედავად ხელისუფლების მტკიცებისა, რომ სტიქიისთვის ქალაქი მზად არის. ვერეს ხეობაში სტიქიის შემდეგ განვითარებული მოვლენები ბევრ კითხვას აჩენს. [gallery link="file" ids="138254,138255,138256,138257,138258,138259,138260,138261"] თამუნა გოგუაძე [post_title] => „ჩემი ოჯახის სიცოცხლე რამდენიმე წუთმა იხსნა“ - 2 წელი ვერეს ტრაგედიიდან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chemi-ojakhis-sicockhle-ramdenime-wutma-ikhsna-2-weli-veres-tragediidan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-13 16:26:49 [post_modified_gmt] => 2017-06-13 12:26:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138226 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 138052 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-12 18:36:19 [post_date_gmt] => 2017-06-12 14:36:19 [post_content] => დილაა, სახლიდან გამოვდივარ, როგორც ყოველთვის, სამსახურში მეჩქარება, სწრაფი ნაბიჯით გაჩერებისკენ მივდივარ და სასურველ მიკროავტობუსს ველოდები. სწორედ აქ იწყება მთელი ჩემი უბედურება. გაჩერებაზე გაურკვეველი ვადით ვდგავარ, მაჯაზე გაკეთებულ საათს მოუთმენლად ვუყურებ, ისევ დამაგვიანდა, ტრანსპორტი კი ისევ არ ჩანს. დაახლოებით ნახევარსაათიანი ლოდინის შემდეგ, შორიდან ვხედავ ყვითელ მიკროავტობუსს, წითლად გამოკვეთილ ნომერზე სასურველ ციფრებს ვკითხულობ, ხელს ვუქნევ, გამიმართლა, მძღოლი მიკროავტობუსს აჩერებს, მე კი ვცდილობ, მგზავრებით გადაჭედილ ტრანსპორტში როგორმე შევძვრე. ”გადაიწიე გოგონა, დარგული ხარ მანდა?!” - მძღოლი მიკროავტობუსის ბოლოში მდგომ გოგონას უკან გადასვლას სთხოვს. ”კართან ნუ დადგებით!” - ვკითხულობ წარწერას, კარის სახელურს ხელს მაგრად ვუჭერ და ცალ ფეხზე მდგომი ვცდილობ წონასწორობა შევინარჩუნო. მთავარია, ამოვედი, ცოტაც და დანიშნულების ადგილზე ვიქნები - თავს ვიმშვიდებ, მაგრამ ეს ცოტა არ მთავრდება. მგზავრების ”აკრეფის” მიზნით მძღოლი ”მიღოღავს” და ისედაც გადატენილ მიკროავტობუსს მგზავრებით კიდევ უფრო ავსებს. ნემსის ჩასაგდები ადგილი არ არის - გამოთქმა ზედმიწევნით ასახავს ტრანსპორტში არსებულ სიტუაციას. ყოველი მგზავრის ნათქვამი ”აქ სადმე გამიჩერეთ” კი ყურში საშინლად ჩამესმის და ისედაც გაფუჭებულ დილის განწყობას, კიდევ უფრო მიფუჭებს. ნახევარსაათიან სავალ გზის გავლას ერთ საათზე მეტს ვანდომებ და, როგორც იქნა, დანიშნულების ადგილამდე ვაღწევ, ტრანსპორტიდან ჩამოსული შვებით ამოვისუნთქებ და ვცდილობ, დავივიწყო, რომ საღამოს სამსახურიდან უკან სახლში ისევ ამ ტრანსპორტით და ამ გზით უნდა დავბრუნდე... ასეთ ისტორიებს დღის განმავლობაში რამდენიმეს მოისმენთ. თუმცა, ამის პარალელურად ძალიან ხშირია შემთხვევებიც, როდესაც მგზავრობა მხოლოდ უსიამოვნო კი არა, სახიფათოც ხდება. მაგალითად, როდესაც მძღოლი მგზავრებთან ჩხუბობს იმის გამო, რომ ან მათგან არ მოეწონა რაღაც, ან, უბრალოდ, სხვამ მოუშალა ნერვები. ტელეფონით საუბრისას ვერ შეამჩნია ანთებული შუქნიშანი და უცბად ისე დაამუხრუჭა, რომ ან ავარიას ვერ გადაურჩა და, თუ გადაურჩა, მგზავრები დარჩნენ დალურჯებულები. გადატენილ მანქანას აჩერებს მეორე, ან მესამე ზოლში და კარგა ხანი მოპირდაპირე მხრიდან მომავალ კოლეგას ეჭორავება. ვიდრე ოჯახებს მოიკითხავენ და ძველ კარგ დროს გაიხსენებ, ან ისევ საავარიო სიტუაცია იქმნება, ავარია თუ არ მოხდა, ან ისევ ჩხუბი იწყება და ეს ვითარება წლების განმავლობაში არათუ არ იცვლება, სულ უფრო უარესდება. ყვითელი მიკროავტობუსი სატრანსპორტო საშუალებებიდან ერთ-ერთია, რომელსაც მოქალაქეები აქტიურად იყენებენ. სატრანსპორტო საშუალების მისამართით უკმაყოფილება გამუდმებით ისმის, მაგრამ გამოსავლის გარეშე დარჩენილი მოქალაქეები იძულებული არიან, გადაადგილების ისევ ამ გზას მიმართონ. საზოგადოებას გამუდმებით ესმის საუბარი პრობლემის მოგვარების გზებზე, თუმცა მხოლოდ ლაპარაკით დედაქალაქში ტრანსპორტირების პრობლემა არ გვარდება. რას ამბობენ მძღოლები მგზავრების მსგავსად უკმაყოფილოები არიან მძღოლებიც. მათ თავის სიმართლე აქვთ: ყვითელი მიკროავტობუსი მძღოლების უმეტესობისთვის შემოსავლის ერთადერთი წყაროა, გადაჭედილი სატრანსპორტო საშუალება კი ამ შემოსავლის გაზრდის გარანტიაა. ”ფორტუნა” რამდენიმე მძღოლს დაუკავშირდა, ვინაობის დასახლელებისგან ყველამ თავი შეიკავა. მიზეზი ერთადერთია - ადრე ერთ-ერთმა მძღოლმა მედიასთან ჩვენს პრობლემებზე ისაუბრა, მოგვიანებით კი სამსახურიდან გაუშვეს - ამბობენ მძღოლები. მგზავრების მხრიდან წამოსულ საყვედურებს საკუთარ თავზე არ იღებენ და პასუხისმგებლობას კომპანია ”თბილისის მიკროავტობუსს” აკისრებენ. ”ჩვენი გასვლის განრიგს დისპეჩერი ადგენს, დღის სხვადასხვა მონაკვეთში სხვადასხვა ინტერვალით გავდივართ, ყველა ორ წუთში ერთხელ რომ ვიაროთ, იმდენი მგზავრი არ გვეყოლება და, შესაბამისად, დღის ბოლოს ხელცარიელები წავალთ სახლში. ყოველდღე 80 ლარი სალაროში შეგვაქვს, ამის გარდა, მიკროავტობუსს თუ რაიმე პრობლემა შეექმნა ყველაფრის ფულს ჩვენი ჯიბიდან ვიხდით, ამას ემატება დისპეჩერის ყოველდღიური საფასურიც და ჩვენც ხომ უნდა დაგვრჩეს რამე? ოჯახები გვყავს, რჩენა ხომ უნდათ,” - ამბობს ”ფორტუნასთან” ერთ-ერთი მძღოლი. ”თბილისის მიკროავტობუსის” მიზანია მგზავრების კომფორტული გადაადგილება ”თბილისის მიკროავტობუსი” 2011 წელს დაარსდა. თბილისის მერიამ გამოაცხადა კონკურსი, სადაც ოთხმა კომპანიამ გაიმარჯვა, აღნიშნულმა კომპანიებმა თბილისში მგზავრთა გადაყვანის ნებართვა მოიპოვეს, ”თბილისის მიკროავტობუსი” კი მათ ხელმძღვანელობს. შპს „თბილისის მიკროავტობუსის“ მიზანია, გამარჯვებული კომპანიების საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე, თბილისში მგზავრთა გადაყვანის კომფორტული, უსაფრთხო და ორგანიზებული სისტემის შექმნა, - ვკითხულობთ ”თბილისის მიკროავტობუსის” ოფიციალურ გვერდზე, თუმცა მგზავრები რომ თავს არც უსაფრთხოდ და არც კომფორტულად არ გრძნობენ, ამას ფაქტები უკეთესად ადასტურებენ. კონტროლდება თუ არა ყვითელი მიკროავტობუსების გადაადგილების ინტერვალი, მოწმდება თუ არა მძღოლების ჯანმრთელობის მდგომარეობა, დაცულია თუ არა მგზავრთა უსაფრთხოება - ”ფორტუნა” ”თბილისის მიკროავტობუსს” დაუკავშირდა. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, დედაქალაქში გადაადგილება საცობების გამო გართულებულია, კომპანიამ მიკროავტობუსების რაოდენობა გაზარდა, თუმცა სიტუაცია არ გამოსწორდა. ”ერთი პერიოდი მიკროავტობუსებში 5 მგზავრზე მეტის ფეხზე დადგომა ავკრძალეთ, თუმცა ამ ფაქტმა მგზავრების უკმაყოფილება გამოიწვია და რამდენჯერმე მგზავრსა და მძღოლს შორის სიტყვიერ და ფიზიკურ დაპირისპირებასაც ჰქონდა ადგილი, ამიტომ შემდეგ ისევ დავუშვით. მიკროავტობუსების რაოდენობა გავზარდეთ, მაგრამ დედაქალაქში საცობებია და ეს მგზავრობას ძალიან აფერხებს,” - განუცხადეს ”ფორტუნას” კომპანიაში. რაც შეეხება მძღოლების ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმებას, ”თბილისის მიკროავტობუსში” ამბობენ, რომ ყველა მძღოლმა სანამ მიკროავტობუსზე დაჯდებოდა კომპანიას ჯანმრთელობის ცნობა წარუდგინა, მას შემდეგ ჩაუტარდათ თუ არა მძღოლებს სამედიცინო შემოწმება, ”თბილისის მიკროავტობუსში” კომენტარს არ აკეთებენ, თავად მძღოლები კი ამბობენ, რომ შემოწმების მოთხოვნით, მათთან კომპანიიდან არავინ მისულა. თბილისის მერია კომპანია ”თბილისის მიკროავტობუსს” აკონტროლებს. როგორც მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში აცხადებენ, მიკროავტობუსების გადაადგილების ინტერვალს კომპანია ადგენს, მძღოლისა და კომპანიის ურთიერთობაში თბილისის მერია არ ერევა. ”ჩვენ კომპანიასთან გვაქვს ხელშეკრულება გაფორმებული და არა მძღოლებთან, მძღოლები მათი დაქირავებულები არიან და ჩვენ მათ ურთიერთობაში ვერ ჩავერევით,” - ამბობენ თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში. მერიას ”თბილისის მიკროავტობუსთან” დავა ორ შემთხვევაში აქვს - თუ ყვითელი მიკროავტობუსი მგზავრებით არის გადაჭედილი ან სატრანსპორტო საშუალება გაუმართავია და საფრთხეს უქმნის გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობას, თუმცა რატომ დადის დღემდე უამრავი გაუმართავი და მგზავრებით გადაჭედილი მიკროავტობუსები დედაქალაქის ქუჩებში, პასუხი არავის აქვს. გვანცა ბზიავა [post_title] => რა საფრთხის წინაშე დგანან ყოველწუთიერად მიკროავტობუსების მგზავრები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-safrtkhis-winashe-dganan-yovelwutierad-mikroavtobusebis-mgzavrebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-13 10:24:25 [post_modified_gmt] => 2017-06-13 06:24:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138052 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 137237 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-12 13:25:19 [post_date_gmt] => 2017-06-12 09:25:19 [post_content] => მაღალსართულიან შენობებში მოქმედი ლიფტებიდან ნაწილი ფასიანია, რაშიც მოსახლეობა ყოველდღიურად ასვლასა და ჩამოსვლაში 5-10 თეთრს იხდის. მაცხოვრებლების მიერ გადახდილ თანხას კი, ხშირ შემთხვევაში, ლიფტის ის კერძო კომპანია იღებს, რომელიც სადარბაზოს ან კორპუსს ემსახურება და წესით, ეს თანხა ლიფტების მომსახურებას, საჭირო გადასახადებს, შეკეთებას და სხვა საჭიროებებს უნდა ხმარდებოდეს. მაგრამ, როდესაც ეს საჭიროება დგება, მოსახლეობას ისევ დამატებით თანხის შეგროვება და პრობლემის ისე მოგვარება უწევს. „ფასიანი ლიფტი“ ხშირ შემთხვევაში უცხოელებისთვის გაუგებარი ფენომენია, რადგან განვითარებულ ქვეყნებში ლიფტების მუშაობაზე პასუხისმგებელი შენობის მფლობელია. ეს ეხება საცხოვრებელსაც და საოფისე შენობებსაც. საქართველოში კი, რომელიც პოსტსაბჭოთა სივრცის ნაწილია, ლიფტების საკითხმა, რომელიც, თითქოს. უმნიშვნელო იყო, საკმაოდ ბევრი პრობლემა შექნა, დაწყებული იქიდან, რომ უშუქობის დროს გაჩერებული ლიფტები ჯერ გაძარცვეს და ნაწილები ჯართად ჩააბარეს და შემდეგ ამუშავება ბიუჯეტის ფულით მოითხოვეს და ხელისუფლებაც საარჩევნოდ ამ თემას კარგად იყენებდა და ბოლოს, უსაფრთხოებით დამთავრებული. ასე თუ ისე, ზოგან მთლიანად ბიუჯეტის ფულით, ზოგან კი ნაწილობრივ და ზოგანაც მოსახლეობის თანხით აამუშავეს ეს ლიფტები. შემდეგ მუშაობისთვის კი მუდმივად მეთვალყურეობა და ბოლოსდაბოლოს მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის გადახდა სჭირდება. ამ პრობლემის მოსაგვარებლად კი ლიფტებში ყუთების დამონტაჟება დაიწყეს, სადაც ლიფტით მგზავრობის საფასური უნდა ჩააგდო. როგორც „ფორტუნას“ ლიფტის კერძო კომპანიებში განუცხადეს, ფასიანი ლიფტებიდან ამოღებული თანხა ძირითადად მის მომსახურებას, შეკეთებასა და ელექტროენერგიის ყოველთვიურ საფასურს ხმარდება. იმ შემთხვევაში, თუ ლიფტს ძვირადღირებული ნაწილი გაუფუჭდა, შესაძლოა, კერძო კომპანიამ თანხის დამატება მცხოვრებლებსაც სთხოვოს. „ჩვენ ლიფტს რაც სჭირდება, ყველაფერში ვიხდით ფულს, ნაწილებშიც, ელექტროენერგიის გადასახადსაც ვფარავთ და ამაში შედის ჩვენი ანაზღაურებაც. ლიფტიდან ამოღებულ ფულს ვაფორმებთ შესაბამისად და, როგორც შპს, ვიხდით ყველა გადასახადს ბიუჯეტში. რაც შეეხება ძვირადღირებულ ნაწილზე თანხის დამატებას, გააჩნია ლიფტის ხარისხსა და მოსახლეობის რაოდენობას, ინდივიდუალურია ყველა ლიფტის შემთხვევაში ძვირადღირებულ ნაწილზე თანხის დამატების მოთხოვნა,“ - განუცხადეს ლიფტის კომპანიაში „ფორტუნას. ძვირადღირებული ნაწილის გაფუჭებისას თანხის დამატებას ადასტურებენ მოქალაქეებიც. ნინო ბერიძის თქმით, ლიფტიდან ამოღებული თანხით ლიფტის კერძო კომპანიის თანამშრომელი ყველა იმ წვრილ ხარჯს ფარავს, რომელიც ყოველთვიურად არის გასასტუმრებელი. ხოლო რაც შეეხება ძვირადღირებულ ნაწილებს მას და მის მეზობლებს ამაში დამატებით თანხის შეგროვება რამდენჯერმე მოუწიათ. კიდევ ერთი პრობლემა ის არის, რომ ამ შავ ყუთში ერთხელ ჩაგდებული 5 თუ 10-თეთრიანი საკმარისი არ იყოს, მონეტა ჩაყლაპოს და კიდევ რამდენიმეს ჩაგდება მოგიწიოთ. რაც მთავარია, ეს იმდენად ხშირად ხდება. რომ ლიფტით სარგებლობისთვის ჯიბე მუდმივად ხურდა ფულით უნდა გქონდეთ სავსე, იმაზე რომ არაფერი ვთქვათ, ამ პრინციპით ლიფტის ყუთებში ფული რამდენი გროვდება. ვინ აკონტროლებს ლიფტებიდან ამოღებული თანხების ოდენობას და აისახება თუ არა ის სწორად კომპანიის დოკუმენტებში, რაიონულ გამგეობებში ამაზე პასუხისმგებლობას იხსნიან. სამგორის რაიონის გამგეობის თანადაფინანსებული პროექტების განყოფილების უფროსი, დავით გიორგაძე, აცხადებს, რომ ლიფტთან დაკავშირებულ საკითხებს კორპუსის ამხანაგობები აგვარებენ და გამგეობა ამაში არ ერევა. იმავეს აცხადებენ დიდუბის გამგეობაში. როგორც „ფორტუნას“ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში უთხრეს, გამგეობა მხოლოდ ლიფტის თავდაპირველი შეკეთებისას აფინანსებს ამხანაგობას, თუმცა ის არც გაკეთებულ სამუშაოებსა და არც კომპანიის მუშაობაზეა პასუხისმგებელი. როგორ აკონტროლებს სახელმწიფო ლიფტის იმ კერძო კომპანიების შემოსავლებს, რომლებიც ე.წ. ფასიან ლიფტებს ემსახურებიან და იმ შემთხვევაში თუ ლიფტის კომპანია, კონკრეტული ლიფტიდან თანხის ამოღებისას ოფიციალურად გაცილებით ნაკლებ თანხას მიუთითებს და შემოსავალს დამალავს, გაკონტროლების რა მექანიზმი აქვს შემოსავლების სამსახურს, მათ ამ კითხვაზე ჩვენი არაერთი თხოვნის მიუხედავად, არ გვიპასუხეს. ქეთი გიგოლაშვილი [post_title] => სად მიდის ლიფტის შავ ყუთში ჩაყრილი ფული? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sad-midis-liftis-shav-yutshi-chayrili-fuli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-12 13:25:19 [post_modified_gmt] => 2017-06-12 09:25:19 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=137237 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 138226 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-06-13 15:38:05 [post_date_gmt] => 2017-06-13 11:38:05 [post_content] => გმირთა მოედანზე საავტომობილო საცობია, ესტაკადას მეორე სართულიდან ზოოპარკის ჭრელი საქანელები და უნივერსიტეტის ცენტრალური კორპუსისკენ მიმავალი სტუდენტები ჩანან. გაჩერებაზე, სადაც 2 წლის წინ ბეჰემოთი ბეგი იდგა, ახლა ავტობუსს ელოდებიან... „ჩემი ოჯახის სიცოცხლე რამდენიმე წუთმა გადაწყვიტა,“ - იხსენებს 13 ივნისის ღამეს რადიო „ფორტუნასთან“ საუბარში წყნეთის ხევის მაცხოვრებელი, დათო მამუკაშვილი. „ღამის 11 საათი იყო, როცა წვიმა განსაკუთრებულად გაძლიერდა, ქარი ამოვარდა და საფრთხის შეგრძნებაც გაჩნდა. მალე შუქიც ჩაქრა . სახლში მცირეწლოვანი ბავშვი და ორსული მეუღლე მყავდა, მათ რომ არ შეშინებოდათ და დამემშვიდებინა, გარეთ გამოვედი სიტუაციის გადასამოწმებლად და საკმაოდ დიდ ტერიტორიაზე დაგუბებული ლაფი დავინახე, რაც მდინარე ვერეს ჩვეულ ადიდებას არ ჰგავდა. სავარაუდოდ, ეს ის დროა, როცა სვანიძის ქუჩიდან წამოსული სტიქიის მასა პირველ გვირაბთან გაიჭედა და დროებით შეჩერდა. სასწრაფოდ ჩემს დას დავურეკე, მანქანით მოსულიყო და ტერიტორიიდან გავეყვანეთ. ჩემი და მოვიდა, ოჯახი მანქანაში ჩავსვი და გმირთა მოედნისკენ დავიძარით,“ - გვიყვება დათო . გმირთა მოედნისკენ მიმავალ მანქანას საპირისპირო მხრიდან მოძრავმა ავტომობილმა ანიშნა, რომ გზა დატბორილი და გაუვალი იყო. იგივე ანიშნეს ტაქსის მძღოლსაც, რომელმაც გზა მაინც გმირთა მოედნისკენ გააგრძელა. დათომ მანქანა ადგილზევე მოატრიალა და საპირისპირო ზოლით საბურთალოსკენ წავიდა. ეს იყო ის გადამწყვეტი წუთები, რამაც დათოს ოჯახის სიცოცხლე იხსნა. სულ რამდენიმე წამში დაგუბებული გვირაბი გასკდა და სტიქია ვაკე - საბურთალოს დამაკავშირებელ ესტაკადაზე გადმოვიდა. ფარებანთებული მოცურავე მანქანები, მოძრავი ტალახის მასა, სიბნელე, განწირული ადამიანების კივილი, - ეს უკვე დათოს მეზობლების მოგონებებია , ამ ყველაფერს ისინი სახლებიდან ხედავდნენ და დახმარებას ვერ ახერხებდნენ. 21 დაღუპული და 2 დაკარგული, 1000- ზე მეტი დაზარალებული ოჯახი, განადგურებული ინფრასტრუქტურა, გარეული ცხოველები ქალაქის ქუჩებში და სამოქალაქო სოლიდარობის უპრეცენდენტო მაგალითი - დღეს ვერეს ხეობის ტრაგედიიდან 2 წელი გავიდა. სტიქიის შედეგად ქალაქის ქუჩებში ლომები, ვეფხვები, დათვები გამოჩნდნენ, ქალაქში გამოსულმა ვეფხვმა ერთი ადამინის სიცოცხლეც შეიწირა. გაჩერებაზე მდგარი ბეჰემოთის და კონდიციონერზე მჯდარი დათვის ფოტოებმა მსოფლიო პრესის ფურცლები მოიარა. ქართველმა ახალგაზრდებმა სოლიდარობის უპრეცედენტო მაგალითი აჩვენეს. სპეციალური ტექნიკისთვის მიუვალი, დატბორილი ტერიტორია ათასობით მოხალისემ საკუთარი ძალებით გაწმინდა. თბილისის ახალი ზოოპარკი დაღუპული მომვლელის, გულიკო ჭიტაძის , სახელობის იქნება, რომელიც სიცოცხლის ბოლო წუთებში ცხოველების გადარჩენას ცდილობდა. 13 ივნისის სტიქიური კატასტროფის შემდეგ ვერეს ხეობის ნაწილი სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველად გამოცხადდა, ტერიტორიაზე ცხოვრებისა და მშენებლობის ნებართვები აღარ გაიცემა. სპეციალისტების შეფასებით, ტრაგედიის ღამეს წყალმა ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია ,რაც საუკუნეში ერთხელ ხდება. სტიქიის შედეგებმა დაგვანახა, რომ დედაქალაქი ეკოლოგიური საფრთხისგან თავის დასაცავად მოუმზადებელი აღმოჩნდა, მაგრამ ამის შემდეგ რა გაკეთდა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, ზუსტი პასუხი არ არსებობს, მიუხედავად ხელისუფლების მტკიცებისა, რომ სტიქიისთვის ქალაქი მზად არის. ვერეს ხეობაში სტიქიის შემდეგ განვითარებული მოვლენები ბევრ კითხვას აჩენს. [gallery link="file" ids="138254,138255,138256,138257,138258,138259,138260,138261"] თამუნა გოგუაძე [post_title] => „ჩემი ოჯახის სიცოცხლე რამდენიმე წუთმა იხსნა“ - 2 წელი ვერეს ტრაგედიიდან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chemi-ojakhis-sicockhle-ramdenime-wutma-ikhsna-2-weli-veres-tragediidan [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-13 16:26:49 [post_modified_gmt] => 2017-06-13 12:26:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138226 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 104 [max_num_pages] => 35 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ef1aac81c8f736256b058483142dfbd3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )