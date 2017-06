პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებები პირველი მოსმენით ერთხმად მიიღო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-parlamenti [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140598 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-parlamenti [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140598 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1458 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-parlamenti [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-parlamenti [1] => sakonstitucio-cvlilebebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140598) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12791,1458) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140302 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-21 17:31:44 [post_date_gmt] => 2017-06-21 13:31:44 [post_content] => პარლამენტმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვაკანტურ თანამდებობაზე წარდგენილ კანდიდატებს კენჭი უყარა. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები გახდნენ ირმა გელაშვილი (მომხრე 100 -8 წინააღმდეგი) ლევან გზირიშვილი (მომხრე 93, 11 წინააღმდეგი) ზაზა ხარებავა (მომხრე 84, 9 წინააღმდეგი) ნაზიბროლა ჯანეზაშვილი (108 მომხრე, 3 წინააღმდეგი ) სულ 33 კანდიდატი იყო წარდგენილი. პარლამენტმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კანდიდატებს კენჭი უყარა

პარლამენტში დღეს რიგგარეშე სხდომა გაიმართება, სადაც საკონსტიტუციო ცვლილებებს პირველი მოსმენით განიხილავენ. სხდომა პირველ საათზე დაიწყება. გუშინ საქართველოს პრეზიდენტმა რიგგარეშე სხდომის დანიშვნაზე უარი თქვა და განაცხადა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების დაჩქარებულად განხილვა მისთვის მიუღებელია. „მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად პრეზიდენტი კიდევ ერთხელ დაუპირისპირდა საქართველოს პარლამენტს, შეიკრიბება პარლამენტი და განიხილება ახალი დოკუმენტი - კონსტიტუციაში ცვლილებების შეტანის კანონპროექტი, რომელიც ძალიან დახვეწილ საპარლამენტო მართველობის სისტემას აყალიბებს და სამართლებრივ პრინციპებთან სრულ შესაბამისობაშია. დღევანდელ კონსტიტუციასა და ახალ ცვლილებებს შორის განსხვავება ძალიან მარტივია. დღევანდელი კონსტიტუცია ავტოკრატიის ჩამოყალიბების შესანიშნავ საშუალებას იძლევა და ეს იყო თავის დროზე ამ კონსტიტუციის შექმნის მიზანი. რაც შეეხება ახალ დოკუმენტს - იგი მთლიანად გამორიცხავს ავტოკრატიას. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ვალია, ბოლომდე მივიყვანოთ ეს პროცესი და ეს არის ჩვენი პასუხისმგებლობა", - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ. პარლამენტის რიგგარეშე სხდომაზე დღეს საკონსტიტუციო ცვლილებებს განიხილავენ

​საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, ვენეციის კომისიის თავმჯდომარე ჯანი ბუკიკიოსთან სატელეფონო საუბარი გამართა. საუბარი საქართველოში მიმდინარე საკონსტიტუციო რეფორმას შეეხო. გიორგი მარგველაშვილმა მადლობა გადაუხადა ჯანი ბუკიკიოს და ვენეციის კომისიას საქართველოსსაკონსტიტუციო პროექტთან მიმართებაში ჩატარებული სამუშაოსათვის და კომისიის მიერ ცვლილებებთანდაკავშირებით შემუშავებულ რეკომენდაციებს საინტერესო უწოდა. საქართველოს პრეზიდენტი მიესალმავენეციის კომისიის აქტიურ ჩართულობას განხილვების პროცესში. როგორც პრეზიდენტმა ჯანი ბუკიკიოსთან სატელეფონო საუბრისას აღნიშნა, 16-18 ივნისს დაგეგმილვენეციის კომისიის პლენარულ სხდომას, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებითკომისიის დასკვნას განიხილავს, მის პოზიციას საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძე გააცნობს. მარგველაშვილმა ვენეციის კომისიის თავმჯდომარესთან სატელეფონო საუბარი გამართა [post_title] => პარლამენტმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს კანდიდატებს კენჭი უყარა