პენსიის გაზრდის საკითხზე პარლამენტში იმსჯელებენ – დავით სერგეენკო

წლის ბოლოს გადაწყდება უფასო მედიკამენტების ჩამონათვალი გაიზრდება, იგივე დარჩება, თუ გაიზრდება მოსარგებლეთა ჯგუფები - ამის შესახებ მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ განაცხადა. დავით სერგეენკომ აღნიშნა, რომ თეორიულად ორი მიმართულებით შეიძლება წარმოვიდგინოთ უფასო მედიკამენტების პროგრამის განვითარება. "თეორიულად ორი მიმართულებით შეიძლება წარმოვიდგინოთ მისი განვითარება. ერთი, რომ გაიზარდოს იმ დაავადებების ჩამონათვალი, რომელიც ძალიან სკურპულოზიურად იქნა შემუშავებული, ან მეორე - დარჩეს იგივე ჩამონათვალი, მაგრამ გაიზარდოს მოსარგებლეების ჯგუფები. ამის ზუსტი ანალიზის გარკვევის საშუალება მოგვეცემა წლის ბოლოს. მინიმუმ 6 თვე უნდა იყოს გასული, მონიტორინგს ვაკეთებთ და ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლოს გვექნება გადაწყვეტილება: A- დარჩეს იგივე, B- გაიზარდოს მედიკამენტების ჩამონათვალი, С გაიზარდოს მოსარგებლეების ჯგუფები. მე შემთხვევით არ გამისვია ხაზი დროის მნიშვნელობაზე, არ შეიძლება ეს საკითხი ხელაღებით გადაწყვიტო. იმ დაავადებების ჩამონათვალი არის დაფუძნებული ჩვენი ქვეყნის დეტალურ ეპიდემიოლოგიასა და საერთაშორისო სტატისტიკაზე. შემთხვევით არ გადაგვიდგამს ნამდვილად ეს ნაბიჯიЭ,- განაცხადა მინისტრმა. საპარლამენტო ოპოზიცია შსს მინისტრის დაბარებას გეგმავს. პოლიტიკოსებს კითხვები გიორგი მღებრიშვილთან , დაკავებისას გარდაცვლილი მამაკაცის საქმესთან დაკავშირებით აქვთ და დამატებით განმარტებებს ითხოვენ. დეპუტატების შეფასებით, მომხდარი სისტემური პრობლემის შედეგია და ამაზე პასუხისმგებლობა ხელმძღვანელ პირებს უნდა დაეკისროთ. „ჩვენ დავსვამთ საკითხს, რომ მოვიდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობა პარლამენტში და გასცეს პასუხი იმ შეკითხვებს, რომელიც აქვს საზოგადოებას. ცხადია, ჯოხი არ უნდა გადავტეხოთ რიგით შემსრულებლებზე. ცინიკურად ყველაფრის გადაბრალება მსხვერპლზე, არის სრულიად გაუმართლებელი," - განაცხადა „ენმ"-ის წევრმა გიორგი ბარამიძემ. „ევროპული საქართველოს" წარმომადგენელი გიგი წერეთელი აცხადებს, რომ სამართალდამცავმა სტრუქტურამ პასუხი უნდა გასცეს კითხვებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მოხდა რეალურად. გიგი წერეთელი მიუთითებს რომ უნდა არსებობდეს შესაბამისი მტკიცებულებები და ვიდეოჩანაწერები. „თუ არ იქნა ინფორმაცია, რა თქმა უნდა, იქნება მოთხოვნაც, რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი, სხვა ოფიციალური პირები პარლამენტშიც მოვიდნენ და საზოგადოებას გააცნონ რაშია საქმე," - აცხადებს წევრი გიგი წერეთელი. მმართველი გუნდი კი, პატრულის მხრიდან ძალის გადამეტებას გამორიცხავს და უბედურ შემთხვევაზე საუბრობს. „ქართული ოცნების" წარმომადგენლის დავით მათიკაშვილის ინფორმაციით საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს და მოწმეები დაიკითხნენ. „მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ აქ პასუხგაუცემელი კითხვები არ იქნება და ყველა კითხვას გაეცემა პასუხი. რაც შეეხება შს მინისტრის პარლამენტში დაბარების თემას, გამოძიების ეტაპზე მე ვერანაირ საჭიროებას ვერ ვხედავ," - განაცხადა დავით მათიკაშვილმა. თბილისში, ნუცუბიძის პლატოზე 32 წლის მამაკაცი ადმინისტრაციული წესით დაკავების დროს შეუძლოდ გახდა და გარდაიცვალა. აღნიშნულზე შსს-მ განცხადება გაავრცელა. ოპოზიცია დაკავებისას გარდაცვლილი მამაკის საქმესთან დაკავშირებით შს მინისტრს პარლამენტში იბარებს "ჩვენ მოვითხოვთ პარლამენტმა დაუყოვნებლივ მიიღოს საკანონმდებლო ცვლილებები შრომის კოდექსში და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, რათა სექსუალური შევიწროება აიკრძალოს როგორც დასაქმების ადგილზე, ისე საჯარო სივრცეში. საჯარო სივრცეში სექსუალური შევიწროება მოიცავს: სექსუალური ხასიათის კომენტარებს, უხამს ხუმრობებს, მიშტერებას, სტვენას, ტელეფონის ნომრის ან შეხვედრის დაჟინებულ მოთხოვნას, რომელიც უარის შემდეგაც გრძელდება; ასევე სხეულზე შეხება უნებართვოდ, გენიტალიების ჩვენება და სხვა. სამუშაო ადგილას სექსუალური შევიწროება ხშირად გამოიხატება სექსუალური შინაარსის არასასურველ კომპლიმენტებში, ხუმრობებში, პორნოგრაფიის ჩვენებაში; უფროსის მხრიდან სექსუალური ურთიერთობების მოთხოვნა დაწინაურების ან სამსახურიდან არგაგდების სანაცვლოდ და სხვა",-აღნიშნულია პეტიციაში. ქალთა მოძრაობაში განმარტავენ, რომ საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით სექსუალური შევიწროება არის არასასურველი, სექსუალური შინაარსის მქონე ნებისმიერი ქმედება. "სექსუალური შევიწროების ამკრძალავი კანონმდებლობის არარსებობა იწვევს მოძალადეთა დაუსჯელობას და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციას",-აღნიშნავენ "ქალთა მოძრაობაში. 