პირველკლასელთა რეგისტრაცია დაიწყო

როგორ შევაყვაროთ ბავშვს სკოლა - საინტერესო რჩევები დედებს სკოლებში გაკვეთილების რაოდენობა ძალიან ბევრია, განსაკუთრებით, შუა კლასებში, ამის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა განაცხადა. ალექსანდრე ჯეჯელავას თქმით, გაკვეთილების ცხრილი, შეძლებისდაგვარად, უნდა განიტვირთოს. რაც შეეხება სახელმძღვანელოებს და მშობლების პრეტენზიას, რომ პირველკლასელთა სახელმძღვანელობი ძალიან მძიმეა და ხშირად მოზარდებში ჯანმრთელობის პრობლემებს იწვევს, მინისტრი აცხადებს : "აქ ორი ძირითადი მიმართულებაა, ერთი არის ახალი სახელმძღვანელოები, რომელზეც მიმდინარეობს მუშაობა. ჩვენ გვინდოდა, რომ წელს შესულიყო ახალი სახელმძღვანელოები სკოლაში, თუმცა ხარისხის უზრუნველყოფის მიზნით წელს გვექნება ელექტრონული ფორმატები და მომავალი წლიდან უკვე დაბეჭდილ წიგნებს მიიღებენ ჩვენი მოსწავლეები. ეს სახელმძღვანელოები იქნება უფრო მსუბუქი, ეს არის ერთი მიმართულება, დიდტანიანი სახელმძღვანელოები გაიყოფა ორ ნაწილად. მეორე მიმართულება არის ის,რომ ვფიქრობთ გაკვეთილების რაოდენობა ძალიან ბევრია, განსაკუთრებით შუა კლასებში და ვფიქრობთ, რომ გაკვეთილების ცხრილი შეძლებისდაგვარად შედარებით განვტვირთოთ. რამდენიმე იქნება მაქსიმალური გაკვეთილი ჯერ არ ვიცით, ამაზე სპეციალისტები მუშაობენ. ეს ყველაფერი მომდევნო სასწავლო წლიდან დაიწყება".

მოსწავლეების გაკვეთილების ცხრილი უნდა განიტვირთოს - ჯეჯელავა თურქეთის საჯარო სკოლების მოსწავლეები, სურვილის შემთხვევაში, ქართულს ისწავლიან. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილის, ლია გიგაურის თქმით, ქართული ენა თურქეთის სკოლებში არჩევით საგნად უკვე შევიდა. თუმცა, გიგაურის თქმით, არსებობს ერთგვარი დათქმა, რომ კლასები ქართული ენის შესასწავლად 10 მოსწავლის სურვილის შემთხვევაში გაიხსნას. მისივე განმარტებით, თურქეთის რამდენიმე უნივერსიტეტში გახსნილია ქართული ენის განყოფილებაც. მსგავსი პროგრამა უნდა დაინერგოს საბერძნეთის სკოლებშიც, პირველი საპილოტე გაკვეთილი 6 აპრილიდან დაიწყება სატესტო რეჟიმში. სამინისტრო მსგავსი პროგრამის განხორციელებას ევროპის სხვა ქვეყნებშიც გეგმავს. გარდა ამისა, ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში უახლოეს პერიოდში დაიწყება ქართული ენის სწავლება დისტანციური მეთოდით.

თურქეთის სკოლებში მოსწავლეები ქართულ ენას სწავლობენ 