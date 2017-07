პრემია „საბას“ ჟიურიმ 2017 წლის ფინალისტები დაასახელა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => literaturuli-konkursi-saba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145529 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => literaturuli-konkursi-saba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145529 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3687 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => literaturuli-konkursi-saba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => literaturuli-konkursi-saba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145529) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3687) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 27147 [post_author] => 6 [post_date] => 2016-01-26 20:10:27 [post_date_gmt] => 2016-01-26 16:10:27 [post_content] => "თიბისი ბანკმა" ლიტერატურულ კონკურს "საბას" დაწყება გამოაცხადა. "თიბისი ბანკის" ინფორმაციით, წლევანდელი, რიგით მე-14 "საბა" ბევრი სიახლით იქნება გამორჩეული. "ათის ნაცვლად, თორმეტი გამარჯვებული, ავტორიტეტული ლიტერატორებისგან შემდგარი მრჩეველთა საბჭო, ფართო საზოგადოების ჩართულობა კონკურსის მსვლელობისას - ეს ის ცვლილებებია, რომლებიც 2016 წლის "საბას" კიდევ უფრო საინტერესოს და პრესტიჟულს გახდის. კონკურსზე წიგნების წარდგენა დღეიდან უკვე შეუძლიათ ავტორებსა და გამომცემლებს. საკონკურსო განაცხადების ელექტრონულად შევსება შესაძლებელია ვებგვერდზე საბა.ცომ.გე. განაცხადების მიღება 12 თებერვლამდე გაგრძელდება, რის შემდეგაც "საბას" ჟიური წიგნების განხილვას შეუდგება და გასული წლის ლიტერატურულ მოსავალს შეაფასებს. წელს, "საბას" კონკურსზე, არაერთი სიახლეა: კონკურსს ყავს მრჩეველთა საბჭო. მასში, პრემიის დამფუძნებლის და აღმასრულებელი რგოლის წარმომადგენლის გარდა, შედიან "საბას" პრემიის ლაურეატები ნომინაციაში "ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის" - ლიტერატორი, პროფესორი ზურაბ კიკნაძე; პოეტი, ლიტერატორი ვახტანგ ჯავახაძე და მთარგმნელი, პოეტი დავით წერედიანი. სწორედ მრჩეველთა საბჭო შეარჩევს "საბას" წლევანდელ ჟიურის, რომლის ვინაობაც, ტრადიციულად, დაჯილდოების ცერემონიაზე გაცხადდება. წელს პირველად, "საბას" ერთ-ერთ გამარჯვებულს მკითხველები გამოავლენენ. ლიტერატურისმოყვარული საზოგადოება გამარჯვებულის არჩევაში ივლისიდან ჩაერთვება, როდესაც ჟიური დაასახელებს კონკურსის ფინალისტებს, ყველა ნომინაციაში. მათგან ნომინაცია "საუკეთესო დებიუტი" გატანილი იქნება საჯარო შერჩევაზე და მკითხველები თავისი რჩეული დებიუტანტებისთვის ხმის მიცემას 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ "საბას" ვებგვერდზე და ფბ გვერდზე. მკითხველების მიერ არჩეული ლაურეატი, ჟიურის მიერ გამოვლენილ სხვა გამარჯვებულებთან ერთად, სექტემბერში დაჯილდოების ცერემონიაზე დაჯილდოვდება "საბას" პრიზითა და ფულადი პრემიით. მნიშვნელოვანია, რომ ჟიური ტრადიციულად დაასახელებს თავის რჩეულს დებიუტის ნომინაციაშიც. შედეგად, წელს "საბას" ორი გამარჯვებული დებიუტანტი ეყოლება - ჟიურის რჩეული და მკითხველის რჩეული. კიდევ ერთი დამატებითი ლაურეატი და ახალი ნომინაცია "საუკეთესო ელექტრონული წიგნი" - ასევე წლევანდელი "საბას" სიახლეა! საუკეთესო ელექტრონული წიგნისათვის სპეციალური პრემია დააწესა "საბას" ელექტრონული წიგნების სახლმა. ამ ნომინაციის გამარჯვებული, სხვა ლაურეატების მსგავსად, "საბას" პრიზითა და ფულადი პრემიით დაჯილდოვდება", -აღნიშნულია ინფორმაციაში. შესაბამისად, წელს საუკეთესო წიგნები და ავტორები გამოვლინდებიან შემდეგ ნომინაციებში: 1. საუკეთესო რომანი; 2. საუკეთესო პოეტური კრებული; 3. საუკეთესო პროზაული კრებული; 4. საუკეთესო პიესა; 5. საუკეთესო ლიტერატურული დებიუტი; 6. საუკეთესო ლიტერატურული კრიტიკა; 7.საუკეთესო ესეისტიკა და დოკუმენტური პროზა; 8. უცხოური ნაწარმოების საუკეთესო ქართული თარგმანი; 9. ქართული ნაწარმოების საუკეთესო უცხოური თარგმანი; 10.საუკეთესო ელექტრონული წიგნი; 11. ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილი. საკონკურსო წიგნების სია გამოქვეყნდება "საბას" ელექტრონული წიგნების სახლში საბა.ცომ.გე, სადაც, კონკურსის მსვლელობის პარალელურად, განთავსდება საკონკურსო წიგნების ელექტრონული ვერსიები და საზოგადოებას საშუალება ექნება, შეიძინოს და გაეცნოს მათ. ჟიური მუშაობას თებერვლიდან შეუდგება. ფინალისტების ვინაობა ივლისში გახდება ცნობილი, სექტემბერში კი 12 გამარჯვებული მიიღებს "თიბისი ბანკისგან" "საბას" პრიზს და სოლიდურ ფულად პრემიებს. საპრემიო ფონდი, ორი დამატებითი ლაურეატის გამო, 8 ათასი ლარით გაიზარდა და წელს უკვე 52 ათასი ლარი შეადგინა. პრემია "საბა" 2003 წელს დააფუძნა "თიბისი ბანკმა" და "პენ ცენტრმა". [post_title] => ლიტერატურული კონკურსი "საბა"-2016 დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => literaturuli-konkursi-saba-2016-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-26 20:10:40 [post_modified_gmt] => 2016-01-26 16:10:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=27147 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 1 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 27147 [post_author] => 6 [post_date] => 2016-01-26 20:10:27 [post_date_gmt] => 2016-01-26 16:10:27 [post_content] => "თიბისი ბანკმა" ლიტერატურულ კონკურს "საბას" დაწყება გამოაცხადა. "თიბისი ბანკის" ინფორმაციით, წლევანდელი, რიგით მე-14 "საბა" ბევრი სიახლით იქნება გამორჩეული. "ათის ნაცვლად, თორმეტი გამარჯვებული, ავტორიტეტული ლიტერატორებისგან შემდგარი მრჩეველთა საბჭო, ფართო საზოგადოების ჩართულობა კონკურსის მსვლელობისას - ეს ის ცვლილებებია, რომლებიც 2016 წლის "საბას" კიდევ უფრო საინტერესოს და პრესტიჟულს გახდის. კონკურსზე წიგნების წარდგენა დღეიდან უკვე შეუძლიათ ავტორებსა და გამომცემლებს. საკონკურსო განაცხადების ელექტრონულად შევსება შესაძლებელია ვებგვერდზე საბა.ცომ.გე. განაცხადების მიღება 12 თებერვლამდე გაგრძელდება, რის შემდეგაც "საბას" ჟიური წიგნების განხილვას შეუდგება და გასული წლის ლიტერატურულ მოსავალს შეაფასებს. წელს, "საბას" კონკურსზე, არაერთი სიახლეა: კონკურსს ყავს მრჩეველთა საბჭო. მასში, პრემიის დამფუძნებლის და აღმასრულებელი რგოლის წარმომადგენლის გარდა, შედიან "საბას" პრემიის ლაურეატები ნომინაციაში "ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის" - ლიტერატორი, პროფესორი ზურაბ კიკნაძე; პოეტი, ლიტერატორი ვახტანგ ჯავახაძე და მთარგმნელი, პოეტი დავით წერედიანი. სწორედ მრჩეველთა საბჭო შეარჩევს "საბას" წლევანდელ ჟიურის, რომლის ვინაობაც, ტრადიციულად, დაჯილდოების ცერემონიაზე გაცხადდება. წელს პირველად, "საბას" ერთ-ერთ გამარჯვებულს მკითხველები გამოავლენენ. ლიტერატურისმოყვარული საზოგადოება გამარჯვებულის არჩევაში ივლისიდან ჩაერთვება, როდესაც ჟიური დაასახელებს კონკურსის ფინალისტებს, ყველა ნომინაციაში. მათგან ნომინაცია "საუკეთესო დებიუტი" გატანილი იქნება საჯარო შერჩევაზე და მკითხველები თავისი რჩეული დებიუტანტებისთვის ხმის მიცემას 2 თვის განმავლობაში შეძლებენ "საბას" ვებგვერდზე და ფბ გვერდზე. მკითხველების მიერ არჩეული ლაურეატი, ჟიურის მიერ გამოვლენილ სხვა გამარჯვებულებთან ერთად, სექტემბერში დაჯილდოების ცერემონიაზე დაჯილდოვდება "საბას" პრიზითა და ფულადი პრემიით. მნიშვნელოვანია, რომ ჟიური ტრადიციულად დაასახელებს თავის რჩეულს დებიუტის ნომინაციაშიც. შედეგად, წელს "საბას" ორი გამარჯვებული დებიუტანტი ეყოლება - ჟიურის რჩეული და მკითხველის რჩეული. კიდევ ერთი დამატებითი ლაურეატი და ახალი ნომინაცია "საუკეთესო ელექტრონული წიგნი" - ასევე წლევანდელი "საბას" სიახლეა! საუკეთესო ელექტრონული წიგნისათვის სპეციალური პრემია დააწესა "საბას" ელექტრონული წიგნების სახლმა. ამ ნომინაციის გამარჯვებული, სხვა ლაურეატების მსგავსად, "საბას" პრიზითა და ფულადი პრემიით დაჯილდოვდება", -აღნიშნულია ინფორმაციაში. შესაბამისად, წელს საუკეთესო წიგნები და ავტორები გამოვლინდებიან შემდეგ ნომინაციებში: 1. საუკეთესო რომანი; 2. საუკეთესო პოეტური კრებული; 3. საუკეთესო პროზაული კრებული; 4. საუკეთესო პიესა; 5. საუკეთესო ლიტერატურული დებიუტი; 6. საუკეთესო ლიტერატურული კრიტიკა; 7.საუკეთესო ესეისტიკა და დოკუმენტური პროზა; 8. უცხოური ნაწარმოების საუკეთესო ქართული თარგმანი; 9. ქართული ნაწარმოების საუკეთესო უცხოური თარგმანი; 10.საუკეთესო ელექტრონული წიგნი; 11. ლიტერატურის განვითარებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილი. საკონკურსო წიგნების სია გამოქვეყნდება "საბას" ელექტრონული წიგნების სახლში საბა.ცომ.გე, სადაც, კონკურსის მსვლელობის პარალელურად, განთავსდება საკონკურსო წიგნების ელექტრონული ვერსიები და საზოგადოებას საშუალება ექნება, შეიძინოს და გაეცნოს მათ. ჟიური მუშაობას თებერვლიდან შეუდგება. ფინალისტების ვინაობა ივლისში გახდება ცნობილი, სექტემბერში კი 12 გამარჯვებული მიიღებს "თიბისი ბანკისგან" "საბას" პრიზს და სოლიდურ ფულად პრემიებს. საპრემიო ფონდი, ორი დამატებითი ლაურეატის გამო, 8 ათასი ლარით გაიზარდა და წელს უკვე 52 ათასი ლარი შეადგინა. პრემია "საბა" 2003 წელს დააფუძნა "თიბისი ბანკმა" და "პენ ცენტრმა". [post_title] => ლიტერატურული კონკურსი "საბა"-2016 დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => literaturuli-konkursi-saba-2016-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-01-26 20:10:40 [post_modified_gmt] => 2016-01-26 16:10:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=27147 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 98191bea3e62c1ba28818103ed0ed952 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )