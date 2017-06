პრინცი ჰარისა და მეგან მარკლის ნიშნობაზე ახალი დეტალები გახდა ცნობილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136515 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136515 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 300 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => princi-hari [1] => megan-markli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136515) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9959,300) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134774 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-28 14:37:10 [post_date_gmt] => 2017-05-28 10:37:10 [post_content] => პრინცმა ჰარიმ კენსინგტონის სასახლეში ბარაკ ობამას უმასპიძლა. „სიენენის“ ინფორმაციით, აშშ-ს ყოფილმა პრეზიდენტმა და პრინცმა ბევრ საკითხზე ისაუბრეს, მათ შორის - ვეტერანებისთვის მხარდაჭერაზე, ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. ჰარიმ და ობამამ მანჩესტერში მომხდარი ტერორისტული აქტიც განიხილეს. კენსინგტონის სასახლის განცხადების მიხედვით, ობამა უსამძიმრებს ტერაქტის დროს გარდაცვლილების ოჯახებს, დაშავებულებს კი თანადგომას უცხადებს. ლონდონში ვიზიტამდე ობამამ შოტლანდიაში გოლფი ითამაშა, მანამდე კი ბერლინს სტუმრობდა, სადაც კანცლერ ანგელა მერკელთან ერთად მანჩესტერის ტერაქტის შესახებ განცხადება გააკეთა. „მე, როგორც ორი შვილის მამა, შეძრული ვარ მომხდარი ტერაქტის გამო. წარმოუდგენელი სისასტიკე მოხდა მანჩესტერში,“-განაცხადა ობამამ. პრინცი ჰარის სტუმარი - ბარაკ ობამა ლონდონშია მეგან მარკლი ლონდონში პიპა მიდლტონის ქორწილისთვის ჩაფრინდა [post_title] => პრინცი ჰარი მეგან მარკლს ხელს აფრიკაში სთხოვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => princi-hari-megan-markls-khels-afrikashi-stkhovs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-16 09:43:10 [post_modified_gmt] => 2017-05-16 05:43:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131100 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 134774 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-28 14:37:10 [post_date_gmt] => 2017-05-28 10:37:10 [post_content] => პრინცმა ჰარიმ კენსინგტონის სასახლეში ბარაკ ობამას უმასპიძლა. „სიენენის“ ინფორმაციით, აშშ-ს ყოფილმა პრეზიდენტმა და პრინცმა ბევრ საკითხზე ისაუბრეს, მათ შორის - ვეტერანებისთვის მხარდაჭერაზე, ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. ჰარიმ და ობამამ მანჩესტერში მომხდარი ტერორისტული აქტიც განიხილეს. კენსინგტონის სასახლის განცხადების მიხედვით, ობამა უსამძიმრებს ტერაქტის დროს გარდაცვლილების ოჯახებს, დაშავებულებს კი თანადგომას უცხადებს. ლონდონში ვიზიტამდე ობამამ შოტლანდიაში გოლფი ითამაშა, მანამდე კი ბერლინს სტუმრობდა, სადაც კანცლერ ანგელა მერკელთან ერთად მანჩესტერის ტერაქტის შესახებ განცხადება გააკეთა. „მე, როგორც ორი შვილის მამა, შეძრული ვარ მომხდარი ტერაქტის გამო. წარმოუდგენელი სისასტიკე მოხდა მანჩესტერში,“-განაცხადა ობამამ. პრინცი ჰარის სტუმარი - ბარაკ ობამა ლონდონშია