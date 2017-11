პროდუქტი ჯანსაღი ძილისთვის – რას გვირჩევენ ექსპერტები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dzili [1] => mshvidi-dzili [2] => jansaghi-ckhovreba [3] => jansaghi-dzili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190084 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dzili [1] => mshvidi-dzili [2] => jansaghi-ckhovreba [3] => jansaghi-dzili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190084 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 987 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dzili [1] => mshvidi-dzili [2] => jansaghi-ckhovreba [3] => jansaghi-dzili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dzili [1] => mshvidi-dzili [2] => jansaghi-ckhovreba [3] => jansaghi-dzili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (190084) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1360,21357,987,8686) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187994 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-17 22:18:34 [post_date_gmt] => 2017-11-17 18:18:34 [post_content] => დილიდანვე საქმეებში ჩართულს, ხშირად გაზმორვა და გაღიმება გვავიწყდება, რაც როგორც აღმოჩნდა გამოფხიზლების საუკეთესო საშუალებაა. მათ კი, ვისაც წონის დაკლება სურს, შეუძლია გამოიყენოს რამდენიმე მარტივი მეთოდი, რომელიც მართალც ეფექტურად მოქმედებს. * ბუნებრივი სინათლე დადებითი ენერგიით მუხტავს და პოზიტიურად მოქმედებს ორგანიზმზე. მეტიც, მეცნიერების მტკიცებით, დილის კაშკაშა სინათლე არეგულირებს მეტაბოლიზმს და ორგანიზმში მიმდინარე სხვა პროცესებს. ასე რომ, სანამ ვარჯიშს დაიწყებთ, შემოუშვით ოთახში სინათლე, კარგად გაიზმორეთ და გაიღიმეთ. * რამდენიმეწუთიანი ვარჯიში საუზმემდე ბევრად ეფექტურია, ვიდრე სრულფასოვანი ფიტნეს-გაკვეთილი დღის ნებისმიერ მონაკვეთში. კვლევების თანახმად, ის უფრო მეტ ცხიმს წვავს, ვინც ვარჯიშის შემდეგ მიირთმევს ნოყიერ საუზმეს, ვიდრე ის, ვინც მსუბუქად საუზმობს და მხოლოდ მერე მიდის სპორტდარბაზში. * თუ დილაობით ფორთოხლის ან ვაშლის წვენის მირთმევას ხართ შეჩვეული, სტანდარტული ფართო ჭიქა, მაღალი და ვიწრო ჭიქით ჩაანაცვლეთ. ასე ბევრად მარტივია შეამციროთ სითხის და მასთან ერთად შაქრის მიღება. ისე კი, უკეთესია ნებისმიერი წვენის ნაცვლად დილას სუფთა წყალი დალიოთ. * შესაძლოა უცნაურად მოგეჩვენოთ, თუმცა თუ კალოერიების შემცირება გსურთ, წაუსვით კარაქის ან ჯემის ჩვეული პორციის ნახევარი ტოსტს ქვედა ნაწილზე. სპეციალისტებს თუ ვენდობით, ასე ენა უფრო სწრაფად გრძნობს გემოს და ორგანიზმსაც ბევრად სწრაფად უგზავნის საჭირო სიგნალს. [post_title] => დილის სასარგებლო რჩევები წონის ეფექტურად დასაკლებად [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dilis-sasargeblo-rchevebi-wonis-efeqturad-dasaklebad [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-17 22:18:45 [post_modified_gmt] => 2017-11-17 18:18:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187994 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 163798 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-15 13:33:20 [post_date_gmt] => 2017-09-15 09:33:20 [post_content] => მედიკოსების მტკიცებით, სასიამოვნოდ მჟავე ლიმონიანი წყალი, რომელიც ენერგიის ერთ-ერთი საუკეთესო ბუნებრივი წყაროა, არა მხოლოდ წყურვილს კლავს სხვა სასმელზე უკეთ, არამედ ავსებს ორგანიზმს აუცილებელი ვიტამინებით, მინერალებითა და მიკროელემენტებით, გვიცავს სხვადასხვა დაავადებებისგან და ჭარბი წონისგან. ლიმონის წვენის სასარგებლო თვისებები: - ხელს უწყობს საჭმლის მონელებას - ტოქსინებისგან წმენდს ღვიძლს - ანტიანთებითი თვისებების წყალობით იცავს სასუნთქ გზებს ინფექციისგან - როგორც ძლიერი ანტიოქსიდანტი, აძლიერებს იმუნურ სისტემას და იცავს ორგანიზმს თავისუფალი რადიკალებისგან - არეგულირებს ნერვული სისტემის გამართულ მუშაობას - არეგულირებს არტერიულ წნევას - ამცირებს ტკივილს სახსრებსა და კუნთებში - С ვიტამინის წყალობით აუმჯობესებს სახის კანს და აახალგაზრდავებს ორგანიზმს - პექტინის ბოჭკოს წყალობით, რომელიც ხელს უწყობს მადის შემცირებას, ეფექტურად ებრძვის ზედმეტ კილოგრამებს - სწრაფად ხსნის კუჭის წვას (გახსენით ერთი ჩაის კოვზი ლიმონის წვენი ნახევარ ჭიქა წყალში) - ამცირებს სიმსივნის განვითარების რისკს (მიირთვით რეგულარულად თუნდაც ერთი ჭიქა წყალი რძით და ნახევარი ლიმონის წვენით) [post_title] => რატომ უნდა დავლიოთ ლიმონიანი წყალი ყოველ დილას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ratom-unda-davliot-limoniani-wyali-yovel-dilas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-15 13:35:17 [post_modified_gmt] => 2017-09-15 09:35:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163798 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 162880 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-13 15:37:09 [post_date_gmt] => 2017-09-13 11:37:09 [post_content] => ბრიტანელმა ხუთი შვილის დედამ 115 კილოგრამის დაკლება შეძლო. 35 წლის საიმონ გეითმა გადაწყვიტა, რომ ცხოვრება რადიკალურად შეეცვალა, ამიტომ სწორად კვება და ვარჯიში დაიწყო. სულ რამდენიმე თვეში 5 შვილის დედამ 115 კგ. დაიკლო და ნამდვილ ლამაზმანად იქცა. სიმონმა გადაწყვიტა, რომ თავისი წარმატება სხვებისთვისაც გაეზიარებინა და ცოტა ხნის წინ ვიდეობლოგების გაკეთებას შეუდგა. ბრიტანელი თავის დღეს დილის 5 საათზე სირბილით იწყებს, მოგვიანებით კი სპორტდარბაზშიც ვარჯიშობს. მრავალშვილიანი დედა, რომლის უფროსი შვილიც 9 წლის, უმცროსი კი მხოლოდ 2 წლისაა, აღნიშნავს, რომ სწორად დაგეგმვით ის ყველაფერს ასწრებს, პატარებსაც უვლის და დრო საკუთარი თავისთვისაც რჩება. My little gang = My world 💖💖💖💖💖 @womensbest #fitmom #fitmum #fitspo #fitfam #fitnessmum #fitness #instafit #fitspiration #motivation #fitnessmotivation #mama #workout #bodygoals #goals #gains #gainz #exercise #strongnotskinny #supermum #weightloss #diet #muscles #womensbest #abs #girlswholift #fitchicks #fitgirls #transformation #body #gymwear A post shared by SIMONE GATELY OFFICIAL (@simonegatelyfitmum5) on Sep 9, 2017 at 12:59pm PDT [post_title] => ხუთი შვილის დედამ 115 კილოგრამის დაკლება შეძლო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khuti-shvilis-dedam-115-kilogramis-dakleba-shedzlo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-13 15:47:40 [post_modified_gmt] => 2017-09-13 11:47:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162880 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 187994 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-17 22:18:34 [post_date_gmt] => 2017-11-17 18:18:34 [post_content] => დილიდანვე საქმეებში ჩართულს, ხშირად გაზმორვა და გაღიმება გვავიწყდება, რაც როგორც აღმოჩნდა გამოფხიზლების საუკეთესო საშუალებაა. მათ კი, ვისაც წონის დაკლება სურს, შეუძლია გამოიყენოს რამდენიმე მარტივი მეთოდი, რომელიც მართალც ეფექტურად მოქმედებს. * ბუნებრივი სინათლე დადებითი ენერგიით მუხტავს და პოზიტიურად მოქმედებს ორგანიზმზე. მეტიც, მეცნიერების მტკიცებით, დილის კაშკაშა სინათლე არეგულირებს მეტაბოლიზმს და ორგანიზმში მიმდინარე სხვა პროცესებს. ასე რომ, სანამ ვარჯიშს დაიწყებთ, შემოუშვით ოთახში სინათლე, კარგად გაიზმორეთ და გაიღიმეთ. * რამდენიმეწუთიანი ვარჯიში საუზმემდე ბევრად ეფექტურია, ვიდრე სრულფასოვანი ფიტნეს-გაკვეთილი დღის ნებისმიერ მონაკვეთში. კვლევების თანახმად, ის უფრო მეტ ცხიმს წვავს, ვინც ვარჯიშის შემდეგ მიირთმევს ნოყიერ საუზმეს, ვიდრე ის, ვინც მსუბუქად საუზმობს და მხოლოდ მერე მიდის სპორტდარბაზში. * თუ დილაობით ფორთოხლის ან ვაშლის წვენის მირთმევას ხართ შეჩვეული, სტანდარტული ფართო ჭიქა, მაღალი და ვიწრო ჭიქით ჩაანაცვლეთ. ასე ბევრად მარტივია შეამციროთ სითხის და მასთან ერთად შაქრის მიღება. ისე კი, უკეთესია ნებისმიერი წვენის ნაცვლად დილას სუფთა წყალი დალიოთ. * შესაძლოა უცნაურად მოგეჩვენოთ, თუმცა თუ კალოერიების შემცირება გსურთ, წაუსვით კარაქის ან ჯემის ჩვეული პორციის ნახევარი ტოსტს ქვედა ნაწილზე. სპეციალისტებს თუ ვენდობით, ასე ენა უფრო სწრაფად გრძნობს გემოს და ორგანიზმსაც ბევრად სწრაფად უგზავნის საჭირო სიგნალს. [post_title] => დილის სასარგებლო რჩევები წონის ეფექტურად დასაკლებად [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dilis-sasargeblo-rchevebi-wonis-efeqturad-dasaklebad [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-17 22:18:45 [post_modified_gmt] => 2017-11-17 18:18:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187994 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 32 [max_num_pages] => 11 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9924c4404100f47cd39f2520975489fd [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )