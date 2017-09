პროკურატურამ ირაკლი ფირცხალავა ჩვენების მიცემაზე უარისთვის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მისცა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => irakli-firckhalava [2] => siskhlis-samartlis-pasukhismgebloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168503 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => irakli-firckhalava [2] => siskhlis-samartlis-pasukhismgebloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168503 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 497 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => irakli-firckhalava [2] => siskhlis-samartlis-pasukhismgebloba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => prokuratura [1] => irakli-firckhalava [2] => siskhlis-samartlis-pasukhismgebloba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168503) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1123,497,19667) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165595 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-20 12:42:24 [post_date_gmt] => 2017-09-20 08:42:24 [post_content] => პროკურატურა პირველი ლედის, მაკა ჩიჩუას, ძმისთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას მიზანშეუწონლად მიიჩნევს. მთავარი პროკურატურის განმარტებით, პირველი ლედის ძმა არაერთგზის არის ნასამართლევი, მათ შორის განზრახ მკვლელობის მცდელობისთვის. ამასთანავე, მის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმით დგინდება, რომ მგალობლიშვილი სასროლად ვარგის ცეცხლსასროლ იარაღსა და საბრძოლო მასალას ინახავდა. „მიხეილ მგალობლიშვილი წარსულში არაერთგზისაა ნასამართლევი, მათ შორის ისეთი ძალადობრივი დანაშაულისთვის, როგორიცაა განზრახ მკვლელობის მცდელობა დამამძიმებელ გარემოებებში. მიხეილ მგალობლიშვილი სასამართლო განხილვებისას აცხადებდა, რომ იარაღები იყო გარდაცვლილი მამის დანატოვარი და წარმოადგენდა რელიქვიას, თუმცა გამოძიებით დადგინდა, რომ იგი მართლსაწინააღმდეგოდ ატარებდა BROWNING-ის კონსტრუქციის იარაღს, ერთი მჭიდით და ერთი ვაზნით. ასევე, სახლში ინახავდა BERETTA-ს იარაღს. ბალისტიკური ექსპერტიზის დასკვნით დადგინდა, რომ ამოღებული იარაღები ვარგისია სროლისთვის, ხოლო ამოღებული ვაზნა ვარგისია გამოსაყენებლად. პროკურატურა მიზანშეუწონლად მიიჩნევს ბრალდებულთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას,“ - განაცხადეს პროკურატურაში. პირველი ლედის ძმას მიხეილ მგალობლიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი 2017 წლის აპრილში გამოუტანა. [post_title] => პროკურატურა მაკა ჩიჩუას ძმასთან საპროცესო შეთანხმების უარყოფის მიზეზებს განმარტავს

[post_date] => 2017-09-20 12:42:24 [post_title] => ფონდ "იავნანას" ხელმძღვანელი პირების მიერ დიდი ოდენობით თანხების შესაძლო მითვისება-გაფლანგვაზე გამოძიება დაიწყო

[post_date] => 2017-09-20 12:31:55

საქართველოს მთავარ პროკურატურაში ფონდ „იავნანას" ხელმძღვანელი პირების მიერ, სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით, დიდი ოდენობით თანხების შესაძლო მითვისება-გაფლანგვის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. პროკურატურის ინფორმაციით, გამოძიების დაწყებას საფუძვლად დაედო არასამთავრობო ორგანიზაცია „ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის" ვიცე-პრეზიდენტის განცხადება, სადაც განმცხადებელი მიუთითებდა, რომ ფონდ "იავნანას" ხელმძღვანელი პირების მხრიდან შესაძლოა, ადგილი ჰქონოდა საქველმოქმედო მიზნებისათვის მოპოვებული თანხების არამიზნობრივად ხარჯვასა და მართლსაწინააღმდეგო მითვისებას. პროკურატურაში განმარტავენ, რომ გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 182-ე მუხლის მეორე ნაწილის „დ" და მესამე ნაწილის „ბ" ქვეპუნქტებით მიმდინარეობს. [post_title] => პროკურატურისგან გაიცემა ინფორმაცია, რომელიც გამოძიებას ინტერესს არ ვნებს - თეა წულუკიანი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prokuraturisgan-gaicema-informacia-romelic-gamodziebas-interess-ar-vnebs-tea-wulukiani [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-15 15:18:37 [post_modified_gmt] => 2017-09-15 11:18:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164157 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 165595 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-20 12:42:24 [post_date_gmt] => 2017-09-20 08:42:24 [post_content] => პროკურატურა პირველი ლედის, მაკა ჩიჩუას, ძმისთვის საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას მიზანშეუწონლად მიიჩნევს. მთავარი პროკურატურის განმარტებით, პირველი ლედის ძმა არაერთგზის არის ნასამართლევი, მათ შორის განზრახ მკვლელობის მცდელობისთვის. ამასთანავე, მის წინააღმდეგ მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმით დგინდება, რომ მგალობლიშვილი სასროლად ვარგის ცეცხლსასროლ იარაღსა და საბრძოლო მასალას ინახავდა. „მიხეილ მგალობლიშვილი წარსულში არაერთგზისაა ნასამართლევი, მათ შორის ისეთი ძალადობრივი დანაშაულისთვის, როგორიცაა განზრახ მკვლელობის მცდელობა დამამძიმებელ გარემოებებში. მიხეილ მგალობლიშვილი სასამართლო განხილვებისას აცხადებდა, რომ იარაღები იყო გარდაცვლილი მამის დანატოვარი და წარმოადგენდა რელიქვიას, თუმცა გამოძიებით დადგინდა, რომ იგი მართლსაწინააღმდეგოდ ატარებდა BROWNING-ის კონსტრუქციის იარაღს, ერთი მჭიდით და ერთი ვაზნით. ასევე, სახლში ინახავდა BERETTA-ს იარაღს. ბალისტიკური ექსპერტიზის დასკვნით დადგინდა, რომ ამოღებული იარაღები ვარგისია სროლისთვის, ხოლო ამოღებული ვაზნა ვარგისია გამოსაყენებლად. პროკურატურა მიზანშეუწონლად მიიჩნევს ბრალდებულთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმებას,“ - განაცხადეს პროკურატურაში. პირველი ლედის ძმას მიხეილ მგალობლიშვილის თბილისის საქალაქო სასამართლომ გამამტყუნებელი განაჩენი 2017 წლის აპრილში გამოუტანა. [post_title] => პროკურატურისგან გაიცემა ინფორმაცია, რომელიც გამოძიებას ინტერესს არ ვნებს - თეა წულუკიანი

[post_date] => 2017-09-15 15:18:37