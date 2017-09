ქაბულში ამერიკელი მაღალჩინოსნების ვიზიტისას აფეთქებები მოხდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba-avghanetshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168476 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba-avghanetshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168476 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 18647 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => afetqeba-avghanetshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => afetqeba-avghanetshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168476) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18647) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160936 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-07 11:10:24 [post_date_gmt] => 2017-09-07 07:10:24 [post_content] => ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე დაჭრილ ქართველ სამხედროებს გერმანიაში, ამერიკულ ჰოსპიტალში გადაიყვანენ სამკურნალოდ. ავღანეთში საავიაციო ბაზაზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაჭრილ უფროს ლეიტენანტ ივერი ბუაძეს ბაგრამის კლინიკაში ოპერაცია უკვე ჩაუტარდა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დაჭრილი უფროსი ლეიტენანტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. ივერი ბუაძეს დაზიანებები თავისა და ბარძაყის არეში აღენიშნება. ქართველი სამხედრო ამ დროისთვის რეანიმაციაშია გადაყვანილი. თავდასხმის შედეგად მსუბუქად არიან დაჭრილილები ასევე სერჟანტი გიორგი წიქარიშვილი და რიგითი ირაკლი კუჭუხიძე. ქართველს სამხედროებს მკურნალობისთვის გერმანიაში, ლანდშტულის ამერიკულ ჰოსპიტალში გადაიყვანენ. ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე თავდასხმათვითმკვლელმა ტერორისტმა გუშინ განახორციელა. თავდასხმის შედეგად „მტკიცე მხარდაჭერის“ მისიაში მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების II ქვეითი ბრიგადის 23-ე მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის სამი სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა. ავღანეთში დაჭრილ ქართველ სამხედროებს გერმანიაში გადაიყვანენ

ავღანეთში, ქალაქ ნავაში, აფეთქებას 13 ადამიანი ემსხვერპლა. ამის შესახებ „როიტერსი" იუწყება. გარდაცვლილთა შორის ჯარისკაცები და სამოქალაქო პირები არიან. „როიტერსის" ცნობით, სისხლიანი თავდასხმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა. მომხდარის შედეგად, დაშავდა 40 ადამიანი. ისინი ახლომდებარე საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ავღანეთში აფეთქებას 13 ადამიანი ემსხვერპლა ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე დაჭრილ ქართველ სამხედროებს გერმანიაში, ამერიკულ ჰოსპიტალში გადაიყვანენ სამკურნალოდ. ავღანეთში საავიაციო ბაზაზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად დაჭრილ უფროს ლეიტენანტ ივერი ბუაძეს ბაგრამის კლინიკაში ოპერაცია უკვე ჩაუტარდა. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით დაჭრილი უფროსი ლეიტენანტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. ივერი ბუაძეს დაზიანებები თავისა და ბარძაყის არეში აღენიშნება. ქართველი სამხედრო ამ დროისთვის რეანიმაციაშია გადაყვანილი. თავდასხმის შედეგად მსუბუქად არიან დაჭრილილები ასევე სერჟანტი გიორგი წიქარიშვილი და რიგითი ირაკლი კუჭუხიძე. ქართველს სამხედროებს მკურნალობისთვის გერმანიაში, ლანდშტულის ამერიკულ ჰოსპიტალში გადაიყვანენ. ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე თავდასხმათვითმკვლელმა ტერორისტმა გუშინ განახორციელა. თავდასხმის შედეგად „მტკიცე მხარდაჭერის" მისიაში მონაწილე საქართველოს შეიარაღებული ძალების II ქვეითი ბრიგადის 23-ე მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის სამი სამხედრო მოსამსახურე დაიჭრა.

ავღანეთში დაჭრილ ქართველ სამხედროებს გერმანიაში გადაიყვანენ