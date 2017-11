ქაბულში ტელეკომპანიაზე თავდასხმას 2 ადამიანი ემსხვერპლა, 20 კი დაიჭრა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185173 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185173 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 199 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => islamuri-sakhelmwifo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185173) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (199) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181559 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-30 12:03:29 [post_date_gmt] => 2017-10-30 08:03:29 [post_content] => სირიის ჰომსის პროვინციაში ე.წ. „ისლამური სახელმწიფოს“ ტყვეობიდან 26-მა მძევალმა გაქცევა შეძლო. სირიის სამთავრობო არმიის მიერ ქალაქ ალ-ყარიატაინის გათავისუფლების შემდეგ, ჯიჰადისტები 70-მდე მძევალთან ერთად ქალაქის აღმოსავლეთით უდაბნოში გაიქცნენ. ამ დრომდე უცნობია დანარჩენი მძევლების ბედი. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, მძევლების ნაწილმა ერთ-ერთ ჯიჰადისტს ცეცხლსასროლი იარაღი წაართვა, მოკლა და შემდეგ გაიქცა. ალ-ყარიატაინი ქალაქ დეირ ელ-ზორიდან 300 კილომეტრი მდებარეობს, სადაც ამჟამად სირიის არმია, რუსეთის ავიაციისა და ირანის მხარდაჭერილი შიიტური ჯგუფების დახმარებით რადიკალი ისლამისტების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას ატარებს. [post_title] => სირიაში „ისლამური სახელმწიფოს“ ტყვეობიდან 26-მა მძევალმა გაქცევა შეძლო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => siriashi-islamuri-sakhelmwifos-tyveobidan-26-ma-mdzevalma-gaqceva-shedzlo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-30 12:03:29 [post_modified_gmt] => 2017-10-30 08:03:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181559 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 181507 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-30 10:31:51 [post_date_gmt] => 2017-10-30 06:31:51 [post_content] => თურქეთში „ისლამურ სახელმწიფოსთან“ კავშირის ბრალდებით 15 ადამიანი დააკავეს. ამის შესახებ სააგენტო Doğan იუწყება. ბოლო ორი დღის განმავლობაში თურქეთის უსაფრთხოების ძალებმა 15 ეჭვმიტანილი დააკავეს, მათ შორის - ორი ქალი. არსებული ინფორმაციით, ყველა დაკავებული სირიის მოქალაქეა. ჩხრეკისას მათ პროპაგანდისტული მასალები აღმოუჩინეს. ასევე, შაბათს ანკარში 49 უცხოელი დააკავეს, რომლებიც, სავარაუდოდ, სირიასა და ერაყში ტერორისტების მხარეს იბრძოდნენ. როგორც სამართალდამცველებმა აღნიშნეს, ზოგიერთი მათგანი ანკარაში რესპუბლიკის დღის დღესასწაულზე ტერაქტს გეგმავდა. [post_title] => თურქეთში „ისლამურ სახელმწიფოსთან“ კავშირის ბრალდებით 15 ადამიანი დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => turqetshi-islamur-sakhelmwifostan-kavshiris-braldebit-15-adamiani-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-30 10:31:51 [post_modified_gmt] => 2017-10-30 06:31:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181507 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 180507 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-26 11:51:36 [post_date_gmt] => 2017-10-26 07:51:36 [post_content] => ტერორისტულმა დაჯგუფება ISIS-მა "ბარსელონას" ვარსკვლავის, ლეო მესის ფოტო 2018 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატზე მუქარისთვის გამოიყენა. ფოტოზე შავ ფონზე გამოსახულია მესი, თვალები კი სისხლიანია. ფოტოზე წარწერაა გაკეთებული: "თქვენ იბრძვით მდგომარეობაში, რომელსაც მარცხი არ გააჩნია". ტერორისტებმა დაანონსეს, რომ მათი მომდევნო სამიზნე რუსეთი და კონკრეტულად, მსოფლიოს ჩემპიონატი იქნება. [post_title] => ტერორისტებმა მესი მუქარისთვის გამოიყენეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => teroristebma-mesi-muqaristvis-gamoiyenes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-26 12:28:38 [post_modified_gmt] => 2017-10-26 08:28:38 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180507 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 181559 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-30 12:03:29 [post_date_gmt] => 2017-10-30 08:03:29 [post_content] => სირიის ჰომსის პროვინციაში ე.წ. „ისლამური სახელმწიფოს“ ტყვეობიდან 26-მა მძევალმა გაქცევა შეძლო. სირიის სამთავრობო არმიის მიერ ქალაქ ალ-ყარიატაინის გათავისუფლების შემდეგ, ჯიჰადისტები 70-მდე მძევალთან ერთად ქალაქის აღმოსავლეთით უდაბნოში გაიქცნენ. ამ დრომდე უცნობია დანარჩენი მძევლების ბედი. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების განცხადებით, მძევლების ნაწილმა ერთ-ერთ ჯიჰადისტს ცეცხლსასროლი იარაღი წაართვა, მოკლა და შემდეგ გაიქცა. ალ-ყარიატაინი ქალაქ დეირ ელ-ზორიდან 300 კილომეტრი მდებარეობს, სადაც ამჟამად სირიის არმია, რუსეთის ავიაციისა და ირანის მხარდაჭერილი შიიტური ჯგუფების დახმარებით რადიკალი ისლამისტების წინააღმდეგ სამხედრო ოპერაციას ატარებს. [post_title] => სირიაში „ისლამური სახელმწიფოს“ ტყვეობიდან 26-მა მძევალმა გაქცევა შეძლო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => siriashi-islamuri-sakhelmwifos-tyveobidan-26-ma-mdzevalma-gaqceva-shedzlo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-30 12:03:29 [post_modified_gmt] => 2017-10-30 08:03:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181559 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 108 [max_num_pages] => 36 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 5f46d581b84b849ca1060b7220807cc0 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )