ქარიშხალმ “ირმას” შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 10-მდე გაიზარდა

ქარიშხალ „ირმას" შედეგად კარიბის ზღვაში, ფრანგულ კუნძულებზე - სენ-მარტინი და სენ-ბართელემი, სულ მცირე, რვა ადამიანი დაიღუპა, ხოლო 23 დაშავებულია. ამის შესახებ საფრანგეთის შს მინისტრმა, ჟერარ კოლომბმა, განაცხადა. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, სენ-მარტინისა და სენ-ბართელემის კუნძულებზე დაღუპულთა რაოდენობა შეიძლება, გაიზარდოს, ვინაიდან სამაშველო სამუშაოები ჯერ არ დასრულებულა. სენ-მარტინის კუნძულის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის, დანიელ ჟიბმის, განცხადებით, კუნძული სრულად განადგურებულია. ქარიშხალ „ირმას" შედეგად რვა ადამიანი დაიღუპა

სტიქია მესტიაში. ძლიერმა წვიმამ მესტიის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ტერიტორიულ ერთეულებში გზები, ხიდები და ინფრასტრუქტურა დააზიანა. სტიქიის შედეგად მულახის ადმინისტრაციულ ერთეულში დაზიანებულია სოფელ ჭოლასა და მუჟალის დამაკავშირებელი საავტომობილო გზა. ადიდებულმა ღელემ საგზაო მოძრაობა შეაფერხა ლენჯერშიც. მესტიის გამგებლის ინფორმაციით, გზების გასაწმენდად ადგილზე მძიმე ტექნიკა ინტენსიურად მუშაობს. სტიქია მესტიაში - დაზიანებულია გზები, ხიდები და ინფრასტრუქტურა

მეხუთე კატეგორიის ქარიშხალი „ირმა" კარიბის ზღვაში მდებარე კუნძულ ბარბუდას დაატყდა თავს. სტიქიის შედეგად დანგრეულია სახლები, მწყრობიდან გამოყვანილია საკომუნიკაციო სისტემა. ამის შესახებ ანტიგუა და ბარბუდას პრემიერმინისტრმა, გასტონ ბრაუნმა, განაცხადა. ბარბუდას კუნძულზე ქარიშხალმა შენობების 95% გაანადგურა. გასტონ ბრაუნის თქმით, შენობების ტოტალური დანგრევის გამო, მოსახლეობა გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ვერ შესძლებს კუნძულზე ცხოვრებას. „ყველაფრის აღდგენას წლები დასჭირდება," - განაცხადა ანტიგუა და ბარბუდას პრემიერმინისტრმა. მან, ასევე, დაადასტურა, რომ ქარიშხლის შედეგად, სულ მცირე, ერთი ადამიანი დაიღუპა. ბარბუდას კუნძულზე ქარიშხალმა "ირმამ" შენობების 95% გაანადგურა ქარიშხალ „ირმას" შედეგად რვა ადამიანი დაიღუპა