ქართული გუდის ყველი კალიფორნიასა და ნიუ-იორკში იყიდება

საპარტნიორო ფონდი ჩინეთის ბაზარზე ქართული წარმოების ღვინის ექსპორტის გაზრდის მიზნით, ადგილობრივ ღვინის მწარმოებელ კომპანიებს საქპატენტში შეხვდა. საპარტნიორო ფონდი მზადყოფნას გამოთქვამს დაეხმაროს ქართული ღვინის მწარმოებლებს ჩინეთის მაღალ სეგმენტში შეიტანონ პროდუქცია და სარგებელი მიიღონ. შეხვედრაზე საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ ქართველ მეღვინეებს ქართული ღვინის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში გატანისა და რეალიზაციაში დახმარების შესახებ ინიციატივა გააცნო. „ჩინეთი ქართული ღვინისთვის საინტერესო ბაზარია. უნდა აღინიშნოს, რომ გასულ წელს ჩინეთში 5 000 000 ბოთლი ქართული ღვინო გაიყიდა. თუმცა ამ ქვეყანაში მეტი პოტენციალია, ისევე, როგორც საქართველოს აქვს პოტენციალი გაიტანოს ექსპორტზე უფრო მეტი ქართული ღვინო ვიდრე აქამდე. ჩვენი ჩინელი პარტნიორების მხრიდან ქართული ღვინის დაგემოვნების შემდეგ გაჩნდა დიდი ინტერესი ქართული პროდუქტის ჩინეთში გატანის და მათი მხრიდან გამოითქვა სურვილი სწორედ საპარტნიორო ფონდი გამხდარიყო შუამავალი და გარანტორი ადგილობრივ მწარმოებლებთან ურთიერთობისას,“ განაცხადა საპარტნიორო ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით საგანელიძემ. საპარტნიორო ფონდის შეთავაზების დეტალებთან დაკავშირებით პრზენტაცია ქართველ მეღვინეებთან ფონდის საინვესტიციო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ნინო ჩოლოყაშვილმა გააკეთა. ღვინის მწარმოებლებს სიტყვით მიმართა საქპატენტის თავმჯდომარემ ნიკა გოგილაძემ და სასაქონლო ნიშნების დაცვასთან დაკავშირებით მათ დამატებითი ინფორმაცია მიაწოდა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და ღვინის ეროვნული სააგენტოს მხარდაჭერით, ასევე, საპარტნიორო ფონდის ჩართულობით აქტიურად ხდება ჩინეთის სხვადასხვა პროვინციაში ქართული ღვინის პოპულარიზაცია. ჩინეთის სახალხო რეპუბლიკაში უკვე გახსნილია რამდენიმე ათეული ქართული ღვინის მაღაზია, სალონი, პავილიონი, სახლი, ცენტრი, რესტორანი და სხვა. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის სხვადასხვა პროვინციაში 100-ზე მეტი ქართული კულტურისა და ღვინის სახლები გაიხსნა და ფუნქციონირებს, სადაც ქართული ღვინის პოპულარიზაცია და რეალიზაცია ინტენსიურად ხდება. Georgian Airways ფრენების შესრულებას ახალი მიმართულებებით იწყებს

ქართული ავიაკომპანია Georgian Airways რეგულარული ფრენების შესრულებას ახალი მიმართულებებით იწყებს. მიმდინარე წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის განმავლობაში ავიაკომპანია რეგულარულ საჰაერო მიმოსვლას თბილისიდან - სოჭის და ბათუმიდან - თელ-ავივის მიმართულებით იწყებს. ამასთან, Georgian Airways ასევე განაახლებს რეგულარულ ოპერირებას თბილისსა და თეირანს შორის და ადგილობრივ ფრენებს თბილისსა და ბათუმს შორის. ავიაკომპანიის მიერ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი განრიგების მიხედვით ფრენები შემდეგი სიხშირით განხორციელდება: ► თბილისი-სოჭი-თბილისის საჰაერო ხაზზე ოპერირება 2 ივნისიდან ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე კვირაში 2 სიხშირით, ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს შესრულდება; ► თბილისი-თეირანი-თბილისის მიმართულებით ავიარეისები 9 მაისიდან - 5 ივნისამდე კვირაში 2 სიხშირით (სამშაბათი, პარასკევი), 5 ივნისიდან 29 სექტემბრამდე კი 4 სიხშირით (სამშაბათი დღეში 2-ჯერ, პარასკევი, შაბათი) განხორციელდება; ► ბათუმი-თელ ავივი-ბათუმის რეგულარული ფრენები - 4 მაისიდან 15 ოქტომბრამდე კვირაში 2 სიხშირით, ყოველ ხუთშაბათსა და კვირას შესრულდება; ► რაც შეეხება ადგილობრივ რეგულარულ რეისებს, "Georgian Airways"-ის მიერ სააგენტოსთვის მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებაზე ფრენების სიხშირე ზაფხულის სანავიაგაციო სეზონის ბოლომდე ეტაპობრივად გაიზრდება. ბათუმის მიმართულებით ავიაკომპანიამ ორი რეისი უკვე განახორციელა. ცნობისთვის, რეგულარული რეისები Boeing B737 და CL600 ტიპის საჰაერო ხომალდებით შესრულდება. აღსანიშნავია, რომ თბილისი-სოჭი-თბილისი წარმოადგენს ახალ მიმართულებას "Georgian Airways"-სთვის, ხოლო ბათუმსა და თელ-ავივს შორის ავიაკომპანია აქამდე მხოლოდ ჩარტერულ ფრენებს ახორციელებდა. ფინკა ბანკში სესხებზე განახლებული პირობებია

"ფინკა ბანკში" სიახლეა - მომხმარებლებს უკვე შეუძლიათ, ისარგებლონ განახლებული პირობებით სესხებსა და ანაბრებზე. როგორც "ფორტუნას" ბანკიდან აცნობეს, ბაზარზე არსებული მოთხოვნის საპასუხოდ, "ფინკა ბანკში" გაიზარდა უგირავნო სესხის მოცულობა და ყველა ტიპის სესხზე შემცირდა საპროცენტო განაკვეთები. მათივე ინფორმაციით, 40 000 ლარამდე სესხის აღება უკვე შესაძლებელია უზრუნველყოფის გარეშე. სესხის მიზნობრიობა არ არის შეზღუდული - მომხმარებლებს შეუძლიათ, "ფინკა ბანკის" სესხი გამოიყენონ როგორც ბინის რემონტისა და საოჯახო ტექნიკის შესაძენად, ასევე სწავლის საფასურისა და სხვა პირადი მიზნების დასაფინანსებლად. "უგირავნო სესხები ხელმისაწვდომია მცირე ბიზნესის მქონე პირებისათვის და მეწარმეებისთვის, რომლებსაც სურთ ახალი დანადგარების და აღჭურვილობის შეძენა, მარაგების შევსება თუ ბიზნესის გაფართოება. საპროცენტო განაკვეთების შემცირების შედეგად, მცირე ბიზნესის მქონე პირებს ეძლევათ კარგი შესაძლებლობა მარტივად და სწრაფად მიიღონ თანხა და გააძლიერონ საკუთარი ბიზნესი. რაც შეეხება გადახდის გრაფიკს - მომხმარებლებს თავად შეუძლიათ, დაგეგმონ გადახდის გრაფიკი და იგი შემოსავლებს მოარგონ", -აცხადებენ "ფინკა ბანკში". მათივე ცნობით, კიდევ ერთი სიახლე არის ის, რომ გამარტივდა სესხის გაცემის პროცედურა, "ფინკა ბანკში" 3000 ლარამდე სესხის აღებას 30 წუთი სჭირდება, გაუქმდა მცირე სესხების დამტკიცების საკომისიო - ამჟამად 0% -ია. სესხებზე პირობების განახლება, პროცედურების გამარტივება მომხმარებლების მხრიდან წამოსული უკუკავშირის შედეგად განხორციელდა. გიორგი სამადაშვილი, "ფინკა ბანკის საოპერაციო დირექტორი ამბობს, რომ ბანკისთვის მომხმარებლის უკუკავშირი პრიორიტეტულია. „ჩვენ ყოველდღიურად ვუსმენთ ჩვენს მომხმარებლებს, რომლებიც ჩვენგან აღებული დაფინანსებით ცდილობენ გააუმჯობესონ მცირე ბიზნესი და უკეთესობისკენ შეცვალონ თავიანთი ცხოვრება. სწორედ მომხმარებლებისგან მიღებული უკუკავშირის შედეგად განხორციელდა რამდენიმე ცვლილება. გავზარდეთ უგირავნო სესხის მოცულობა 40 000 ლარამდე, კიდევ უფრო შევამცირეთ საპროცენტო განაკვეთები, მომხმარებლებს სესხი შეუძლიათ აიღონ ნებისმიერი მიზნობრიობით. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ მიერ განხორციელებული ყველა ცვლილება დადებითად აისახება მომხმარებლებზე და მეტად ეფექტურს გახდის მათ საქმიანობას", - აღნიშნა სამადაშვილმა. ცნობისთვის, ცვლილება შეეხო დეპოზიტებსაც, გაიზარდა საპროცენტო განაკვეთები ლარში განთავსებულ ყველა სახის დეპოზიტებზე. 