ქართული ჰესებს ევროპის საინვესტიციო ბანკი დამატებით მილიონებს გამოუყოფს

ენერგეტიკის სამინისტროს მიღწევები 2012 წლიდან დღემდე იყო არა მხოლოდ დარგის ევოლუცია, ეს იყო ნამდვილი ენერგეტიკული რევოლუცია, - ამის შესახებ ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ 5-წლიანი საქმიანობის ანგარიშის წარდგენისას განაცხადა. „პირველი დღიდან, როდესაც დავინიშნე ამ დარგის ხელმძღვანელად, დავიწყეთ მუშაობა, რომ შეგვეფასებინა არსებული მდგომარეობა და დავისახეთ მიზნები, რადგან ჩვენ ელექტროენერგიის თვალსაზრისით გვქონდა ძალიან დიდი დეფიციტი, დავიწყეთ ახალი გენერაციის წყაროების მშენებლობა: ახალი ჰიდროელექტროსადგურები, თბოელექტროსადგურები და ქარის ელექტროსადგური", - განაცხადა კახა კალაძემ. შეგახსენებთ, დღეს კახა კალაძე საზოგადოების წინაშე ენერგეტიკის მინისტრის ამპლუაში ბოლოჯერ წარსდგა. მან 5-წლიანი საქმიანობის ანგარიში წარადგინა. კახა კალაძე: ეს იყო ნამდვილი ენერგეტიკული რევოლუცია

კახა კალაძის მინისტრობის პერიოდში ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტი განხორციელდა, - ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. „ეს არის ჯამში მილიარდ 200 მილიონი დოლარის პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია: აშენდა 18 ჰიდრო, 2 თბო და 1 ქარის ელექტროსადგური, იგეგმება მზის პირველი ელექტროსადგურის მშენებლობა. დარწმუნებული ვარ ახალ, ძალიან მნიშვნელოვან გამოწვევას, რომელსაც დედაქალაქის მერობა ჰქვია, კახი წარმატებით გაართმევს თავს. მინდა, კახის კიდევ ერთხელ გადავუხადო მადლობა და წარმატებები ვუსურვო ახალი სიმაღლეების ასაღებად", -აღნიშნა კვირიკაშვილმა. შეგახსენებთ, დღეს კახა კალაძისთვის მინისტრის ამპლუაში ბოლო მთავრობის სხდომაა. კახის ჰესები: კალაძის მინისტრობისას 200 მილიონის ინვესტიცია განხორციელდა

ქართლის ქარის ელექტროსადგურმა ივნისში 8 762 000 კილოვატ საათი ელექტროენერგია გამოიმუშავა. ენერგეტიკის განვითარების ფონდის ინფორმაციით, გამომუშავება 1 562 000 კილოვატ საათით აღემატება ამავე თვის პროგნოზს. სადგურის მიერ ჩართვის დღიდან გამომუშავებული და მიწოდებული ელექტრო ენერგია შეადგენს 53 600 000 კილოვატ საათს. შეგახსენებთ, ქართლის ქარის ელექტროსადგურის აქციები საქართველოს საფონდო ბირჟაზე განთავსდება, - საჯარო შეთავაზებით იქმნება პრეცედენტი, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს პროექტში წილის შეძენის შესაძლებლობას აძლევს. ქართლის ქარის ელექტროსადგურმა ნავარაუდევზე მეტი გამოიმუშავა 