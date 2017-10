ქართული მინის ჩანთების წარმატება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ და გაფართოების გეგმები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => co-mode [1] => may [2] => nini-zeqalashvili [3] => chanta [4] => meladze-georgia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175513 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => co-mode [1] => may [2] => nini-zeqalashvili [3] => chanta [4] => meladze-georgia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175513 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4705 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => co-mode [1] => may [2] => nini-zeqalashvili [3] => chanta [4] => meladze-georgia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => co-mode [1] => may [2] => nini-zeqalashvili [3] => chanta [4] => meladze-georgia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175513) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15161,4705,14010,20062,14011) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 172821 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-09 12:58:53 [post_date_gmt] => 2017-10-09 08:58:53 [post_content] => ქართული მოდის ინდუსტრიაში ახალი ბრენდი გამოჩნდა. Meladze Georgia ასე ჰქვია ატელიეს, რომელიც მომხმარებელს რამდენიმე სახის მომსახურებას სთავაზობს. ”ვიღებთ ნებისმიერი სახის სამკერვალო შეკვეთას, ვმუშაობთ როგორც ინდივიდუალურად, ასევე დიდი რაოდენობით შეკვეთებზე, ვკერავთ: ქურქებს, ბეწვეულს, ტანსაცმელს, ფარდებს, თეთრეულს, ორგანიზაციებისათვის უნი-ფორმებს და სხვა. ამასთან, ჩვენთან შესაძლებელია უკვე არსებული სამოსის გადაკეთებაც”, - განუცხადა ”ფორტუნას” Meladze Georgia-ს დამფუძნებელმა ანდრია მელაძემ. მისივე ინფორმაციით, Meladze Georgia-ს ნაწარმი მაღალი ხარისხის ნედლეულით იკერება. ”ატელიე დაახლოებით ერთი თვეა გავხსენით და მომხმარებლის მხრიდან დაინტერესება უკვე შეინიშნება. ჩვენი მთავარი მიზანი და გათვლაა, მისაღებ ფასებში კლიენტს მაღალი ხარისხის პროდუქცია შევთავაზოთ. საშუალო, სტანდარტული სირთულის სამოსის შეკერვა ჩვენთან დაახლოებით 50 ლარი ღირს, სირთულის მიხედვით ფასიც იზრდება”, - აღნიშნა მელაძემ. როგორც ახალი ქართული ატელიეს დამფუძნებელი ამბობს, Meladze Georgia მომხმარებელს უკვე მზა სამოსსაც სთავაზობს. ატელიე აქცენტს ქართული ორნამენტებითა და დეტალებით გაფორმებულ ტანსაცმელზე აკეთებს. გარდა ამისა, კერავს ნაციონალურ სამოსსაც, როგორც მოცეკვავეებისთვის, ისე უბრალოდ მსურველებისთვის. ცნობისთვის, Meladze Georgia 2017 წლის სექტემბერში გამოჩნდა ქართულ ბაზარზე. ატელიე წერეთლის გამზირზე მდებარეობს და მუშაობს ყოველ დღე 10:00-დან 20:00 საათამდე. ადგილზე ამ ეტაპზე 2 კვალიფიციური მკერავია დასაქმებული, სამომავლოდ კი გაფართოება იგეგმება. მინის ჩანთების მწარმოებელი ქართული ბრენდი May ახალ დიზაინზე მუშაობს. როგორც "ფორტუნას" May-ის დამფუძნებელმა და დიზაინერმა ნინი ზექალაშვილმა განუცხადა, აღნიშნული ბრენდის ქვეშ, სულ მალე ხის ჩანთები გამოჩნდება. "სატესტო რეჟიმში უკვე დავამზადეთ May-ის პირველი ხის ჩანთა. ვგეგმავთ, მასალად წიფელი გამოვიყენოთ. ამასთან, განიხილება ჩანთების ფანერით დამზადებაც, რადგან არ გვინდა გარემოს ზიანი მივაყენოთ", - აღნიშნა ზექალაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, May-ის ხის ჩანთები რამდენიმე მასალასთან კომბინაციაში დამზადდება - მათ შორის გაფორმდება სხვადასხვა ქსოვილებით, ტყავით, ან ტყავის შემცვლელით. გარდა ამისა, ბრენდი არსებული მინის ჩანთების გამრავალფეროვნებასა და წარმოების გაზრდასაც გეგმავს. ამის პარალელურად May-ის ჩანთებზე იზრდება მოთხოვნა უცხოეთში. "მოსკოვში ჩვენი ჩანთების გაყიდვები მუდმივად მზარდია. ახალ მაღაზიებთან ვიწყებთ იქ თანამშრომლობას. ჩანთები გაგზავნილი გვაქვს უკრაინასა და პოლონეთშიც", - აღნიშნა May-ის დამფუძნებელმა და დიზაინერმა. როგორც ნინი ზექალაშვილმა განაცხადა, კომპანიას მომხმარებლისთვის კიდევ ერთი სიახლე აქვს - May ადგილს იცვლის და ახალ მისამართზე გადადის. სექტემბრიდან May-ის ჩანთები "თბილისი მოლის" ნაცვლად, ქავთარაძის ქუჩაზე "გუდვილის" შენობაში გაიყიდება. ცნობისთვის, May-ის მინის ჩანთები ბაზარზე 2016 წლის სექტემბრიდან გამოჩნდა. პროდუქციის რეალიზაცია "თბილისი მოლში" ხორციელდება. ამასთან, გაყიდვების კუთხით აქტიურია May-ის "ფეისბუქ" გევრდიც, სადაც მომხმარებელი სასურველ პროდუქტს უკვეთავს.

მინიდან ხის ჩანთებამდე - May ახალ დიზაინზე მუშაობს Hermes-ის ჩანთები ქართული ტყავით შეიკერება - ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტზე გატანილი ქართული ტყავი იტალიაში Hermes-ის ქარხანას მიეწოდება. დიასპორული ინვესტიციების მხარდამჭერი ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტის გიორგი ოკრიბელაშვილის განცხადებით, პირველი ქართული ტყავი ევროკავშირში უკვე დაიცალა და წარმოებაშიც ჩაეშვა. მისივე თქმით, პირველ ეტაპზე საზღვარგარეთ 18 ტონა ხელით დამარილებული ბეწვიანი პირუტყვის ტყავი გავიდა. „დღემდე ქართული ტყავის ერთადერთ უცხოურ ბაზარს წარმოადგენდა თურქეთის რესპუბლიკა, რომელიც შესყიდვას აწარმოებდა სეზონურად და ერთ კილოგრამზე 0.15 ევრო ცენტით უფრო დაბალ ფასში, ვიდრე ევროკავშირის ქვეყნები. დღეს უკვე გაფორმებულია თვეში 70000კგ ტყავის მოწოდების კონტრაქტი 2 წლის ვადით. აღნიშნული ტყავი საბერძნეთში გაივლის დამუშავებას და შემდგომ მიეწოდება "ჰერმესის" ქარხანას იტალიაში, როგორც ქართული ნედლეულის პროდუქტი", - ამბობს ოკრიბელაშვილი. შეგახსენებთ, საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე – საბერძნეთში მსხვილფეხა პირუტყვის დაუმუშავებელი ტყავი ცოტა ხნის წინ გავიდა. ტყავის გატანასთან დაკავშირებით შესაბამისი საექსპორტო სერტიფიკატი სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გასცა. „მსხვილფეხა პირუტყვის დაუმუშავებელი ტყავი, მატყლის შემდეგ, მეორე ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო პროდუქტია, რომელიც ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში პირველად გავიდა. აღნიშნული ფაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს ევროკავშირის მხრიდან საქართველოს კეთილსაიმდეოობის აღიარებას," – განაცხადა სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილემ დემნა ხელაიამ. ქართული მატყლი ევროკავშირის ბაზარზე (დიდ ბრიტანეთში) 2017 წლის იანვარში გავიდა. აგრეთვე, 2016 წლის დეკემბერში ევროკავშირმა დაასრულა ფორმალური პროცედურები და უკვე შესაძლებელია ქართული თაფლის გატანა ევროკავშირის ბაზარზე.

Hermes-ის ჩანთები ქართული ტყავით შეიკერება ქართული მოდის ინდუსტრიაში ახალი ბრენდი გამოჩნდა ქართული მოდის ინდუსტრიაში ახალი ბრენდი გამოჩნდა