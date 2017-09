ქეით ბლანშეტი რუსეთის პრეზიდენტს უპირისპირდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => holivudi [2] => izabel-iuperi [3] => kiril-serebrienko [4] => tomas-ostermeieri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159330 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => holivudi [2] => izabel-iuperi [3] => kiril-serebrienko [4] => tomas-ostermeieri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159330 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 368 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => holivudi [2] => izabel-iuperi [3] => kiril-serebrienko [4] => tomas-ostermeieri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => holivudi [2] => izabel-iuperi [3] => kiril-serebrienko [4] => tomas-ostermeieri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159330) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1496,10929,18805,18806,368) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156158 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-23 13:25:59 [post_date_gmt] => 2017-08-23 09:25:59 [post_content] => ისრაელის პრემიერმინისტრი, ბენიამინ ნეთანიაჰუ, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დღეს სოჭში შეხვედრას გამართავს. „რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრაზე სირიაში ირანის სამხედრო ყოფნის გაძლიერების მცდელობას განვიხილავ. ეს ირანის აგრესიას ცხადყოფს, რომელიც არ შემცირებულა. ეს პრობლემას წარმოადგენს არა მხოლოდ ისრაელისთვის, არამედ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის ყველა ქვეყნისთვის და სრულიად მსოფლიოსთვის,“ - განაცხადა ისრაელის პრემიერმინისტრმა. კრემლის პრესსამსახურის განცხადებით, პუტინი და ნეთანიაჰუ განიხილავენ ორმხრივ ურთიერთობებს და ახლო აღმოსავლეთში არსებულ სიტუაციას, სირიის საკითხს, ტერორიზმთან ბრძოლას და ისრაელი-პალესტინის კონფლიქტის დარეგულირებას. თავის მხრივ, ისრაელის პრემიერმინისტრის ოფისის მიერ გავრცელებულ კომუნიკეში ნათქვამია, რომ რუსეთში ვიზიტის ფარგლებში, პრემიერმინისტრს თან ახლავს საგარეო დაზვერვის სამსახურის „მოსადის“ ხელმძღვანელი, იოსი კოენი და ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხელმძღვანელი, მეირ ბენ-შაბათი. [post_title] => ისრაელის პრემიერმინისტრი რუსეთის პრეზიდენტს ხვდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => israelis-premierministri-rusetis-prezidents-khvdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 14:24:42 [post_modified_gmt] => 2017-08-23 10:24:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156158 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 154209 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-08-16 11:59:48 [post_date_gmt] => 2017-08-16 07:59:48 [post_content] => Grey's Anatomy-ის ვარსკვლავი, პატრიკ დემპსი, ტელევიზიის ეკრანს უბრუნდება. მაყურებელი მას ჟან ჟაკ ანაუდის სერიალ - The Truth About the Harry Quebert Affair -ში იხილავს. ევროპელი მწერლის, ჯოელ დიკერის ამავე სახელწოდების რომანის ეკრანიზაცია სულ ათი სერია იქნება. სერიალის გადაღება შავ-თეთრ ფერებშია გადაწყვეტილი. სერიალის მთავარი პერსონაჟი ახალგაზრდა მწერალი, მარკუს გოლდმანია, რომელიც ახალი წიგნის დასაწერად შთაგონების წყაროს ეძებს. ის საცხოვრებლად კოლეგის, პროფესორ ჰარი ქიუბერტის სახლში გადადის და სწორედ ეს უკანასკნელი აღმოჩნდება მისი რომანის მთავარი გმირიც. მარკუსი ქიუბერტის სახლში, 33 წლის წინ გაუჩინარებული 15 წლის გოგოს გვამს მიაგნებს და ამ ამბავში სიმართლის დადგენას შეეცდება. როდის შედგება პრემიერა, ჯერჯერობით უცნობია. სერიალის წარმოება მონრეალში მიმდინარეობს. [post_title] => პატრიკ დემპსი სერიალებს უბრუნდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => patrik-dempsi-serialebs-ubrundeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-16 11:59:48 [post_modified_gmt] => 2017-08-16 07:59:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=154209 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 144498 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-07 21:35:31 [post_date_gmt] => 2017-07-07 17:35:31 [post_content] => აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპისა და რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმერ პუტინის შეხვედრამ 2 საათს გადააჭარბა. შეხვედრა „დიდი ოცეულის“ სამიტის ფარგლებში გაიმართა. აშშ-ის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, პრეზიდენტ პუტინთან ერთად აშშ-სა და რუსეთის ურთიერთობებისთვის დადებით შედეგებს მოელის. ვლადიმერ პუტინმა კი განაცხადა, რომ ამგვარი პირისპირი შეხვედრები საერთაშორისო კუთხით მნიშვნელოვანია. [post_title] => დონალდ ტრამპისა და ვლადიმერ პუტინის შეხვედრამ 2 საათს გადააჭარბა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampisa-da-vladimer-putinis-shekhvedram-2-saats-gadaacharba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-07 21:35:31 [post_modified_gmt] => 2017-07-07 17:35:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144498 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 156158 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-08-23 13:25:59 [post_date_gmt] => 2017-08-23 09:25:59 [post_content] => ისრაელის პრემიერმინისტრი, ბენიამინ ნეთანიაჰუ, რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დღეს სოჭში შეხვედრას გამართავს. „რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრაზე სირიაში ირანის სამხედრო ყოფნის გაძლიერების მცდელობას განვიხილავ. ეს ირანის აგრესიას ცხადყოფს, რომელიც არ შემცირებულა. ეს პრობლემას წარმოადგენს არა მხოლოდ ისრაელისთვის, არამედ ახლო აღმოსავლეთის რეგიონის ყველა ქვეყნისთვის და სრულიად მსოფლიოსთვის,“ - განაცხადა ისრაელის პრემიერმინისტრმა. კრემლის პრესსამსახურის განცხადებით, პუტინი და ნეთანიაჰუ განიხილავენ ორმხრივ ურთიერთობებს და ახლო აღმოსავლეთში არსებულ სიტუაციას, სირიის საკითხს, ტერორიზმთან ბრძოლას და ისრაელი-პალესტინის კონფლიქტის დარეგულირებას. თავის მხრივ, ისრაელის პრემიერმინისტრის ოფისის მიერ გავრცელებულ კომუნიკეში ნათქვამია, რომ რუსეთში ვიზიტის ფარგლებში, პრემიერმინისტრს თან ახლავს საგარეო დაზვერვის სამსახურის „მოსადის“ ხელმძღვანელი, იოსი კოენი და ისრაელის ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს ხელმძღვანელი, მეირ ბენ-შაბათი. [post_title] => ისრაელის პრემიერმინისტრი რუსეთის პრეზიდენტს ხვდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => israelis-premierministri-rusetis-prezidents-khvdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-23 14:24:42 [post_modified_gmt] => 2017-08-23 10:24:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156158 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 66 [max_num_pages] => 22 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => fc1837a11af5c22f3df2f9cbfbf93de9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )