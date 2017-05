ქობულეთში 27-30 მაისამდე ტრანსპორტის მოძრაობა შეიზღუდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qobuleti [2] => saavtomobilo-gzebis-departamenti [3] => avtotransportis-modzraoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134706 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qobuleti [2] => saavtomobilo-gzebis-departamenti [3] => avtotransportis-modzraoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134706 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qobuleti [2] => saavtomobilo-gzebis-departamenti [3] => avtotransportis-modzraoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => qobuleti [2] => saavtomobilo-gzebis-departamenti [3] => avtotransportis-modzraoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134706) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16111,440,1307,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 134578 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-27 11:31:47 [post_date_gmt] => 2017-05-27 07:31:47 [post_content] => შსს-ს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა,დიდი ოდენობით ჩადენილი თაღლითობის ბრალდებით, 1987 წელს დაბადებული დ.ჯ. სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დააკავეს, ხოლო 1961 წელს დაბადებული ფ.მ ამხილეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ დ.ჯ.-მ, ფ.მ.-ს დახმარებით, ექსპლუატაციისათვის უვარგისი, დაშლილი „MERCEDES BENZ S550“-ის მოდელის ავტომანქანის საიდენტიფიკაციო კოდი სხვა, ექსპლუატაციისთვის ვარგის ავტომანქანაზე მიამაგრა და მისი გამოყენებით სს „ლიბერთი ბანკის“ ერთ-ერთი ავტოლომბარდიდან 25 ათასი ლარის ოდენობით სესხი მიიღო, რასაც მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლა. ბრალდებულმა აღნიშნული ქმედებებით სს „ლიბერთი ბანკს“ 25 000 ლარის ოდენობის ქონებრივი ზიანი მიაყენა. გამოძიება დიდი ოდენობით თაღლითობის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ“ ქვეპუნქტით). ლიბერთი ბანკიდან სესხის თაღლითური გზით მიღებისთვის ერთი პირი დააკავეს ქობულეთში 200 აბონენტი წყლის გარეშე დარჩა. აჭარის ტელევიზიის ინფორმაციით, წყლის სისტემის მაგისტრალი, გელაურის დასახლებიდან დენდროლოგიურ პარკში ევკალიპტის გადატანისას დაზიანდა. ტელეკომპანიის ინფორმაციით, გუშინ, გვიან ღამით, ქობულეთის დასახლება გ ელაურიდან სადგურის გავლით, ევკალიპტის ასწლოვანი ხე გადაიტანეს. იმისთვის, რომ შესაძლებელი ყოფილიყო დიდი გაბარიტების მქონე ტვირთის გადატანა, ქობულეთის სადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ახალ გაკეთებული წრიულის დემონტაჟი გახდა საჭირო. ხის ტრანსპორტირება დასრულებულია და იგი სანაპიროზეა ჩატანილი, საიდანაც ბარჟით გურიაში გადაიტანენ. აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ქობულეთის გამგებლის მოადგილე, მალხაზ რომანაძე აცხადებს, რომ წრიულის აღდგენის ხარჯებს შპს "ანაგი" დაფარავს. დილიდან წრიულის ერთი ნაწილის აღდგენაზე მიმდინარეობს მუშაობა. ხეების მიგრაცია ბოლო დროინდელ საქართველოში ლამის ყოველდღიური ცხოვრების ნორმად იქცა. გთავაზობთ სხვადასხვა დროს "შიდა მიგრაციას" დაქვემდებარებული ხეების ფოტოებს.

[gallery royalslider="1" ids="134107,134108,134109,134110,134111,134112,134113,134114,134115,134116"]

ივანიშვილის ასწლოვანი ხის გადასატანად ქობულეთში წრიულის დემონტაჟი გახდა საჭირო დედაქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დილიდან საცობებია. შსს-ს ინფორმაციით, 26 მაისის ღონისძიებებთან დაკავშირებით გუშინ ღამით რუსთაველის გამზირსა და ვარდების მოედანზე მოქალაქეებისთვის ავტომანქანებით გადაადგილება აიკრძალა. მოძრაობა შეიზღუდა რუსთაველის გამზირის მკვეთ ქუჩებზე: ალ. ჭავჭავაძის, მიტროფანე ლაღიძის, ბესიკის, ლესია უკრაინკას, ზაქარია ჭიჭინაძის, 9 აპრილის, ანტონ ფურცელაძის, უსახელოს, არჩილ ჯორჯაძის, გია ჭანტურიას და მესხიას ქუჩებზე. საცობების გამო მთავრობის ადმინისტრაციაში მისვლა დააგვიანდათ მინისტრებსაც, მთავრობის სხდომა 10 წუთის დაგვიანებით დაიწყო. ხვალ, დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიებების გამო 05:00 საათიდან, თავისუფლების მოედანზე მოძრაობა აიკრძალება, ხოლო კოტე აფხაზის, შალვა დადიანის და გიორგი ლეონიძის ქუჩებზე - შეიზღუდება. ავტომანქანები იმოძრავებენ შემოვლითი გზით - რევაზ თაბუკაშვილისა და დანიელ ჭონქაძის ქუჩებზე. ზემოაღნიშნულ ქუჩებსა და თავისუფლების მოედანზე მოძრაობა 27 მაისს, საზეიმო ღონისძიებების დასრულების შემდეგ აღდგება.

თბილისში დილიდან საცობებია, ცენტრალურ ნაწილში ქუჩები გადაკეტილია შსს-ს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა,დიდი ოდენობით ჩადენილი თაღლითობის ბრალდებით, 1987 წელს დაბადებული დ.ჯ. სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დააკავეს, ხოლო 1961 წელს დაბადებული ფ.მ ამხილეს. გამოძიებით დადგინდა, რომ დ.ჯ.-მ, ფ.მ.-ს დახმარებით, ექსპლუატაციისათვის უვარგისი, დაშლილი „MERCEDES BENZ S550"-ის მოდელის ავტომანქანის საიდენტიფიკაციო კოდი სხვა, ექსპლუატაციისთვის ვარგის ავტომანქანაზე მიამაგრა და მისი გამოყენებით სს „ლიბერთი ბანკის" ერთ-ერთი ავტოლომბარდიდან 25 ათასი ლარის ოდენობით სესხი მიიღო, რასაც მართლსაწინააღმდეგოდ დაეუფლა. ბრალდებულმა აღნიშნული ქმედებებით სს „ლიბერთი ბანკს" 25 000 ლარის ოდენობის ქონებრივი ზიანი მიაყენა. გამოძიება დიდი ოდენობით თაღლითობის ფაქტზე მიმდინარეობს (საქართველოს სსკ-ის 180-ე მუხლის მე-3 ნაწილის „ბ" ქვეპუნქტით).

ლიბერთი ბანკიდან სესხის თაღლითური გზით მიღებისთვის ერთი პირი დააკავეს