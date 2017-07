ქუთაისის აეროპორტი 6 რეისს ერთდროულად მოემსახურება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aeroporti [1] => aviareisebi [2] => kopitnari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148296 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aeroporti [1] => aviareisebi [2] => kopitnari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 148296 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1747 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aeroporti [1] => aviareisebi [2] => kopitnari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aeroporti [1] => aviareisebi [2] => kopitnari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (148296) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1747,4255,13963) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146602 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-17 12:45:14 [post_date_gmt] => 2017-07-17 08:45:14 [post_content] => თურქმენეთთან პირდაპირი ავიარეისების დანიშვნის საკითხი გააქტიურდა. ამის შესახებ განცხადება დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში საქართველოს და თურქმენეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გაკეთდა. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, მიხეილ ჯანელიძემ, განაცხადა, თავის თურქმენ კოლეგასთან დახურულ შეხვედრაზე, რომელიც პრესკონფერენციამდე გაიმართა, ორმხრივი თანამშრომლობის გაძლიერებაზე ისაუბრეს. სწორედ ამ კონტექსტში იქნა განხილული სატრანსპორტო თანამშრომლობის საკითხები და მათ შორის, ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი ავიარეისების დაწესების საკითხი. თურქმენეთის მინისტრთა კაბინეტის თავმჯდომარის მოადგილემ, საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რაშიდ მერედოვმა, კი ხაზი საერთაშორისო ორგანიზაციებში ორი ქვეყნის თანამშრომლობას გაუსვა ხაზი და აღნიშნა, რომ მან ქართულ მხარს უკვე გადასცა მიწვევა ენერგოქარტიის ღონისძიებაზე დასასწრებად, რომელიც ნოემბერში აშხაბადში გაიმართება. ვიზიტის ფარგლებში რაშიდ მერედოვი შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და ვიცე-პრემიერთან. უკვე გაიმართა შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრთან. რაშიდ მერედოვი ასევე მოინახულებს საქართველოს იუსტიციის სახლს. მინისტრი აგრეთვე პატივს მიაგებს საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ გმირთა ხსოვნას. [post_title] => თურქმენეთთან პირდაპირი ავიარეისების დანიშვნის საკითხი გააქტიურდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => turqmenettan-pirdapiri-aviareisebis-danishvnis-sakitkhi-gaaqtiurda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 12:45:14 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 08:45:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146602 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 145051 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-11 12:41:26 [post_date_gmt] => 2017-07-11 08:41:26 [post_content] => თბილისის მერიის კეთილმოწყობის საქალაქო სამსახური აეროპორტის ხიდიდან ლოჭინის ხიდამდე არსებული გზის კაპიტალურ რეაბილიტაციას იწყებს. (ხიდი მდ. ლოჭინზე, დიდი ლილო-ნორიოს გზაზე მდებარეობს) კახეთთან დამაკავშირებელი გზის ამ მონაკვეთის რეაბილიტაცია 12 ივლისს დაიწყება და მიმდინარე წლის ოქტომბერში დასრულდება. მერიის ცნობით, გზის კაპიტალური რეაბილიტაციისთვის დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 4.5 მლნ ლარი დაიხარჯება. სამშენებლო სამუშაოებს კონტრაქტორი კომპანია შპს "ენკო" შეასრულებს. საავტომობილო მოძრაობა შეიზღუდება ლოჭინის ხიდიდან აეროპორტის ხიდების მიმართულებით. "ფორტუნა" ამის შესახებ ცოტა ხნის წინ წერდა: საზაფხულო სიურპრიზი მძღოლებს – მალე მოძრაობა ლილოს გზაზეც შეიზღუდება ხიდი მდ. ლოჭინზე, დიდი ლილო-ნორიოს გზაზე [post_title] => ოქტომბრამდე კახეთის მიმართულებით მოძრაობა შეიზღუდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => oqtombramde-kakhetis-mimartulebit-modzraoba-sheizghudeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-11 16:20:03 [post_modified_gmt] => 2017-07-11 12:20:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145051 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 145046 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-11 12:28:33 [post_date_gmt] => 2017-07-11 08:28:33 [post_content] => მიმდინარე წლის ივნისში, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მგზავრთნაკადი რეკორდულად გაიზარდა. აეროპორტის მენეჯმენტის ცნობით, ტერმინალი აღნიშნულ თვეში 41 812 მგზავრს მოემსახურა, რაც წინა წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 94% - ით მეტია. ამასთან, 66% გაიზარდა აეროპორტიდან განხორციელებული რეისების რაოდენობა და 2017 წლის ივნისის მონაცემები 166 რეისს ითვლის. აღსანიშნავია, რომ 2017 წლის პირველ ნახევარში ქუთაისის აეროპორტით 185 358 მგზავრმა ისარგებლა. [post_title] => ივნისში ქუთაისის აეროპორტი 42 ათასამდე მგზავრს მოემსახურა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ivnisshi-qutaisis-aeroporti-42-atasamde-mgzavrs-moemsakhura [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-11 12:39:49 [post_modified_gmt] => 2017-07-11 08:39:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=145046 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 146602 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-17 12:45:14 [post_date_gmt] => 2017-07-17 08:45:14 [post_content] => თურქმენეთთან პირდაპირი ავიარეისების დანიშვნის საკითხი გააქტიურდა. ამის შესახებ განცხადება დღეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში საქართველოს და თურქმენეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გაკეთდა. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა, მიხეილ ჯანელიძემ, განაცხადა, თავის თურქმენ კოლეგასთან დახურულ შეხვედრაზე, რომელიც პრესკონფერენციამდე გაიმართა, ორმხრივი თანამშრომლობის გაძლიერებაზე ისაუბრეს. სწორედ ამ კონტექსტში იქნა განხილული სატრანსპორტო თანამშრომლობის საკითხები და მათ შორის, ორ ქვეყანას შორის პირდაპირი ავიარეისების დაწესების საკითხი. თურქმენეთის მინისტრთა კაბინეტის თავმჯდომარის მოადგილემ, საგარეო საქმეთა მინისტრმა, რაშიდ მერედოვმა, კი ხაზი საერთაშორისო ორგანიზაციებში ორი ქვეყნის თანამშრომლობას გაუსვა ხაზი და აღნიშნა, რომ მან ქართულ მხარს უკვე გადასცა მიწვევა ენერგოქარტიის ღონისძიებაზე დასასწრებად, რომელიც ნოემბერში აშხაბადში გაიმართება. ვიზიტის ფარგლებში რაშიდ მერედოვი შეხვედრებს გამართავს საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და ვიცე-პრემიერთან. უკვე გაიმართა შეხვედრა საგარეო საქმეთა მინისტრთან. რაშიდ მერედოვი ასევე მოინახულებს საქართველოს იუსტიციის სახლს. მინისტრი აგრეთვე პატივს მიაგებს საქართველოს ერთიანობისათვის დაღუპულ გმირთა ხსოვნას. [post_title] => თურქმენეთთან პირდაპირი ავიარეისების დანიშვნის საკითხი გააქტიურდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => turqmenettan-pirdapiri-aviareisebis-danishvnis-sakitkhi-gaaqtiurda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-17 12:45:14 [post_modified_gmt] => 2017-07-17 08:45:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=146602 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 106 [max_num_pages] => 36 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2e2fc5f2af22c435c7b34ed4be61931a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )