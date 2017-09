რა ელოდება საქართველოს: ახლა ახალ მსოფლიოზე უნდა ვიფიქროთ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161858 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161858 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => kalatburti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161858) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (340,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161855 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-09 11:10:41 [post_date_gmt] => 2017-09-09 07:10:41 [post_content] => ესპანური გრანდები ჩემპიონატის მატჩების სხვა ქვეყანაში თამაშს აპირებენ. ესპანური მხარე იფიქრებს იდეაზე, რათა ჩემპიონატის მატჩებზე უცხოელი გულშემატკივრის დასწრება გაიზარდოს. ესპანელებს იდეა 2017 წლის ზაფხულში, მაიამიში ჩატარებული ამხანაგური ელ კლასიკოს შემდეგ გაუჩნდა, თუმცა პროექტი ჯერ კიდევ საწყის ეტაპზეა. "გასულ სეზონში ლალიგის მატჩებს მსოფლიოს მასშტაბით 2.5 მილიონზე მეტმა ადამიანმა უყურა. ნათელია, რომ ლა ლიგა გლობალურია, ჩვენ კი გვსურს საერთაშორისო ჩართულობა კიდევ გავზარდოთ. ამის გათვალისწინებით, ვმსჯელობთ იმაზე, რომ ზოგიერთი მატჩი ესპანეთის საზღვრებს გარეთ გაიმართოს", - განაცხადა ესპანეთის პირველობის პრეს სპიკერმა. მსგავსი იდეა 2008 წელს ინგლისშიც დააყენეს. ინგლისის საფეხბურთო ასოციაცია 39-ე ტურის მატჩების ჩატარებას ინგლისის გარეთ აპირებდა, თუმცა გულშემატკივართა კრიტიკის გამო გადაიფიქრეს. ინგლისის პრემიერლიგის კლუბებმა ერთთვიანი განხილვის შემდეგ სატრანსფერო ვადის შეცვლის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღეს. 2018 წლიდან პრემიერლიგაში ზაფხულის სატრანსფერო ფანჯარა, 31 აგვისტოს ნაცვლად, ახალი სეზონის პირველ მატჩებამდე, ბოლო ხუთშაბათს დაიხურება. ამასთან, კლუბებს უფლება რჩებათ, სურვილის შემთხვევაში თავიანთი ფეხბურთელები გაყიდონ სხვა ლიგებში, სადაც სატრანსფერო ფანჯარა ღია იქნება. როგორც Sky Sports იტყობინება, პრემიერლიგის კლუბების ხელმძღვანელთა შეხვედრაზე ეს გადაწყვეტილება ერთხმად არ მიუღიათ და მოწინააღმდეგეებიც იყვნენ, მაგრამ უმრავლესობამ ცვლილებას მხარი დაუჭირა. იგივე ცვლილების განხორციელება განიხილება ინგლისის ქვედა ლიგებშიც, თუმცა იქ გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ. უახლოეს პერიოდში, შესაძლოა, ინგლისელებს ამ საკითხში ევროპის სხვა ქვეყნებმაც აუბან მხარი. მაგალითად, საფრანგეთის საფეხბურთო ლიგას მსგავსი ცვლილების განხილვის დაწყების ინიციატივით უკვე მიმართა ლიგა 1-ის რამდენიმე კლუბმა. [post_title] => ინგლისელებმა სატრანსფერო ფანჯარა შეცვალეს: ახალი ფეხბურთელი გუნდში ჩემპიონატის დაწყებამდე მივა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ingliselebma-satransfero-fanjara-shecvales-akhali-fekhburteli-gundshi-chempionatis-dawyebamde-miva [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-09 11:01:41 [post_modified_gmt] => 2017-09-09 07:01:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161851 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 161479 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-08 15:41:13 [post_date_gmt] => 2017-09-08 11:41:13 [post_content] => 18 წლის კილიან მბაპეს გარშემო ატეხილმა აურზაურმა სატრანსფერო ბაზარი მორიგ გაუგებრობაში გახვია. ათეულობით მილიონის გადახდა ნიჭიერ ნორჩ ფეხბურთელში, მაინც ერთგვარი რისკია. გაამართლებს თუ არა პსჟ-ს ახალწვეული ამას დრო გვიჩვენებს, მაგრამ ფაქტია, რომ მასში ასტრონომიული თანხაა გადახდილი. აქ სხვა ცნობილი ფორვარდები ვნახოთ, რომელთა გადასაბირებლად მილიონები არ დაიშურეს, თუმცა მერე დიდად არ გაუმართლეს. ფერნანდო ტორესი - ”ლივერპულიდან” ”ჩელსიში” 59 მლნ ევროს სანაცვლოდ გადავიდა. საერთო ჯამში 182 მატჩი და მხოლოდ 48 გოლი. კრისტიან ბენტეკე - ”ასტონ ვილადან” ”ლივერპულში” 47 მლნ ევროდ გადავიდა. შედეგი: 10 გოლი 42 მატჩში. ენდი ქეროლი - „ნიუკასლიდან“ „ლივერპულში“ 41 მლნ ევროდ მივიდა. შედეგად 11 გოლი შეაგდო 58 მატჩში ყველა ტურნირის ჩათვლით. რობერტო სოლდადო - ”ტოტენჰემმა” ”ვალენსიიდან” 30 მლნ ევროდ შეიძინა. 76 მატჩში თავი მხოლოდ 16-ჯერ გამოიჩინა. მარიო ბალოტელი - ”ინტერიდან” ”მანჩესტერ სიტიში” 30 მლნ ევროს სანაცვლოდ გადავიდა. მოურჯულებელმა კლუბის მაისურით ჩატარებულ 80 მატჩში მხოლოდ 30 გოლი გაიტანა. ალვარო ნეგრედო - მის სანაცვლოდ ”ვალენსიამ” ”მანჩესტერ სიტის” 28 მლნ ევრო გადაუხადა. 78 მატჩის შემდეგ მის ანგარიშზე მხოლოდ 18 გატანილი გოლი იყო. სტევან იოვეტიჩი - ”მანჩესტერ სიტიმ” ”ფიორენტინადან” 29 მლნ ევროდ იყიდა. ფეხბურთელმა 44 მატჩში მხოლოდ 11-ჯერ აიღო მეტოქის კარი. 18 წლის კილიან მბაპეს გარშემო ატეხილმა აურზაურმა სატრანსფერო ბაზარი მორიგ გაუგებრობაში გახვია. ათეულობით მილიონის გადახდა ნიჭიერ ნორჩ ფეხბურთელში, მაინც ერთგვარი რისკია. გაამართლებს თუ არა პსჟ-ს ახალწვეული ამას დრო გვიჩვენებს, მაგრამ ფაქტია, რომ მასში ასტრონომიული თანხაა გადახდილი. აქ სხვა ცნობილი ფორვარდები ვნახოთ, რომელთა გადასაბირებლად მილიონები არ დაიშურეს, თუმცა მერე დიდად არ გაუმართლეს. ფერნანდო ტორესი - "ლივერპულიდან" "ჩელსიში" 59 მლნ ევროს სანაცვლოდ გადავიდა. საერთო ჯამში 182 მატჩი და მხოლოდ 48 გოლი. კრისტიან ბენტეკე - "ასტონ ვილადან" "ლივერპულში" 47 მლნ ევროდ გადავიდა. შედეგი: 10 გოლი 42 მატჩში. ენდი ქეროლი - „ნიუკასლიდან" „ლივერპულში" 41 მლნ ევროდ მივიდა. შედეგად 11 გოლი შეაგდო 58 მატჩში ყველა ტურნირის ჩათვლით. რობერტო სოლდადო - "ტოტენჰემმა" "ვალენსიიდან" 30 მლნ ევროდ შეიძინა. 76 მატჩში თავი მხოლოდ 16-ჯერ გამოიჩინა. მარიო ბალოტელი - "ინტერიდან" "მანჩესტერ სიტიში" 30 მლნ ევროს სანაცვლოდ გადავიდა. მოურჯულებელმა კლუბის მაისურით ჩატარებულ 80 მატჩში მხოლოდ 30 გოლი გაიტანა. ალვარო ნეგრედო - მის სანაცვლოდ "ვალენსიამ" "მანჩესტერ სიტის" 28 მლნ ევრო გადაუხადა. 78 მატჩის შემდეგ მის ანგარიშზე მხოლოდ 18 გატანილი გოლი იყო. სტევან იოვეტიჩი - "მანჩესტერ სიტიმ" "ფიორენტინადან" 29 მლნ ევროდ იყიდა. ფეხბურთელმა 44 მატჩში მხოლოდ 11-ჯერ აიღო მეტოქის კარი. "გასულ სეზონში ლალიგის მატჩებს მსოფლიოს მასშტაბით 2.5 მილიონზე მეტმა ადამიანმა უყურა. ნათელია, რომ ლა ლიგა გლობალურია, ჩვენ კი გვსურს საერთაშორისო ჩართულობა კიდევ გავზარდოთ. ამის გათვალისწინებით, ვმსჯელობთ იმაზე, რომ ზოგიერთი მატჩი ესპანეთის საზღვრებს გარეთ გაიმართოს", - განაცხადა ესპანეთის პირველობის პრეს სპიკერმა. მსგავსი იდეა 2008 წელს ინგლისშიც დააყენეს. ინგლისის საფეხბურთო ასოციაცია 39-ე ტურის მატჩების ჩატარებას ინგლისის გარეთ აპირებდა, თუმცა გულშემატკივართა კრიტიკის გამო გადაიფიქრეს. 