„რაინდები  ფშავ-ხევსურეთიდან“- ანდრო სემეიკოს გამოფენა

რაჭაში აგროტურისტული ფესტივალი გაიმართება. ღონისძიებაზე, რომელიც 25 აგვისტოს ჩატარდება, წარმოდგენილი იქნება რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში არსებული საწარმოები და ფერმერული მეურნეობები. ფესტივალის სტუმრებს შესაძლებლობა ექნებათ, ადგილზე დააგემოვნონ და შეიძინონ ფერმერების მიერ წარმოდგენილი პროდუქცია. როგორც ღონისძიების ორგანიზატორები აცხადებენ, ტერიტორია კეთილმოეწყობა და გალამაზდება სპეციალურად ფესტივალისთვის შექმნილი დიზაინით. მთავარი ზონიდან მოშორებით სტუმრებისთვის მოეწყობა მყუდრო დასასვენებელი ადგილი, ფერადი პუფებით და ჰამაკებით. ღონისძიებაზე მისული სტუმრები შეძლებენ, დააგემოვნონ რაჭული სამზარეულო. ამასთან, მოეწყობა გასართობ-შემეცნებითი და კულტურული აქტივობები. აგროტურისტული ფესტივალი რაჭაში სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონალური სამმართველოს ორგანიზებით ტარდება. ფესტივალის სპონსორია ახალი ქართული ლუდი „აისი". პროდუქციას კომპანია „გლობალ ბიერ ჯორჯია" უშვებს. ახალი ქართული ლუდი „აისი" ინოვაციური ტექნოლოგიით – ყინულის ფილტრაციით მზადდება, რომელიც პროდუქტს კიდევ უფრო დიდი ხნით უნარჩუნებს საუკეთესო გემოვნურ თვისებებს. [post_title] => რაჭაში აგროტურისტული ფესტივალი გაიმართება

ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ძეგლთა დაცვისა და ტურიზმის განვითარების განყოფილების ინიციატივითა და ორგანიზებით, გამოფენა-კონფერენცია ,,მეგრული ვაზის ჯიშები" გაიმართა. გამოფენაზე წარმოდგენილი იყო ძველკოლხური ვაზის ჯიშებიდან (მაჭყვადინა, კოლოში, ჭვიტილური, პანეში, ჩექობალი, ოჯალეში, ჩეში) დაყენებული ღვინოებიც. გამოფენა-კონფერენციას ზუგდიდის მერი ირაკლი გოგოხია, ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატი მერაბ ქვარაია, მერიისა და საკრებულოს წარმომადგენლები, მოყვარული მეღვინეები, მეღვინეობა-მევენახეობის სფეროთი დაინტერესებული პირები და ტურისტები ესწრებოდნენ. ზუგდიდის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელის მაია ღუბელაძის თქმით, სამეცნიერო კონფერენციის შემდეგ სამეგრელოში კოლხური ღვინისა და ვაზის ასოციაცია შეიქმნა, რომელიც ტურიზმის კუთხით იმუშავებს. როგორც კოლხური ღვინისა და ვაზის ასოციაციის თავმჯდომარემ მიხეილ ცირდავამ განაცხადა, ასოციაციის ძირითადი მიზანი კოლხური ღვინის პოპულარიზაცია და მეურნეობის განვითარება, ასევე ღვინის დაყენების ტექნოლოგიის ხელშეწყობაა. კონფერენციაზე, სპეციალურად მოწვეულმა ღვინოთმცოდნე, მევენახეობა-მეღვინეობის მკვლევარმა გიორგი ბარისაშვილმა წაიკითხა საჯარო ლექცია თემაზე ,,მეგრული ვაზის ჯიშები". [post_title] => ზუგდიდის ბოტანიკურ ბაღში გამოფენა-კონფერენცია ,,მეგრული ვაზის ჯიშები" გაიმართა

29 ივლისს ლაგოდეხში ბლუზის ფესტივალის სტუმრებს მიეცემათ საშუალება, დაათვალიერონ ორგანიზაცია Nova Societas-ის მიერ მომზადებული გამოფენა, რომელიც მეცხრამეტე საუკუნის ქართველ ინტელექტუალთა თვალით დანახულ ევროპას ასახავს. გამოფენა მომზადდა მეცხრამეტე საუკუნის ქართული ჟურნალებისა და გაზეთების შესწავლისა და დამუშავების შედეგად. კვლევის მიზანი იყო ქართულ ინტელექტუალურსა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში ევროპისადმი დამოკიდებულებების შესწავლა. "თანამედროვეობისგან განსხვავებით მეცხრამეტე საუკუნის მედიაში ანტიევროპულ განწყობებს და მითებს ვერ შეხვდებით. ევროპას ამ პერიოდის ქართველი ინტელექტუალები უყურებდნენ როგორც განვითარების ერთადერთ სწორსა და მისაბაძ მოდელს, რაც კარგად ჩანს, მაგალითად, ალექსანდრე ჯამბაკურ–ორბელიანის სიტყვებში: „ევროპია არის ლამპარი მთელი ქვეყნისა, განმანათლებელი კაცის გონებისა, მეცნიერება მოსწავლეთა, სიბრძნე გამგეთა და სიკეთილე კაცობრიობისა". "მეცხრამეტე საუკუნის ქართველების ევროპისადმი ერთმნიშვნელოვნი დამოკიდებულება კიდევ ერთხელ გვიდასტურებს, რომ ევროპული არჩევანი თანამედროვე ქართველთა გამონაგონი არ არის. ევროპული არჩევანი არ არის მხოლოდ ჩვენი თანამედროვე გამოწვევებით ან უკეთესად - „ევროპულად" - ცხოვრების სურვილით ნაკარნახევი. ევროპული არჩევანი ჩვენი კულტურული მეხსიერების განუყოფელი ნაწილია. ამ მეხსიერების თვალნათელი დადასტურება კი მეცხრამეტე საუკუნის ქართული პრესის ფურცლებზეა," - განმარტავენ კვლევის და გამოფენის ორგანიზატორები. [post_title] => გამოფენა „ევროპა მეცხრამეტე საუკუნის ქართველების თვალით" ლაგოდეხის ბლუზის ფესტივალზე 