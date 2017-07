რატომ აკრძალეს ჩინეთში ვინი პუჰი?

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chineti [1] => cenzura [2] => vini-puhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146957 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => chineti [1] => cenzura [2] => vini-puhi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146957 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1088 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => chineti [1] => cenzura [2] => vini-puhi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => chineti [1] => cenzura [2] => vini-puhi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146957) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15266,1088,17351) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140974 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-24 10:58:16 [post_date_gmt] => 2017-06-24 06:58:16 [post_content] => ჩინეთის სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე სიჩუანის პროვინციაში მეწყერი ჩამოწვა. ადგილობრივი მედიის ცნობით, სულ მცირე 140 ადამიანი მიწის მასაშია ჩარჩენილი. სტიქიის შედეგად 40 სახლი განადგურდა. მთის ნაწილი ადგილობრივი დროით 06:00 საათზე მოწყდა. სამაშველო ჯგუფები გადარჩენილებს კლდოვანი მასის ქვეშ ეძებენ. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ჯერ მათ მხოლოდ ერთი წყვილისა და ბავშვის გადარჩენა შეძლეს, რომლებიც საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ჩინეთის მთიან რეგიონებში მეწყერსაშიში ზონებია. სტიქიური პროცესები განსაკუთრებით ძლიერი წვიმის შემდეგ აქტიურდება. 2008 წელს, სინჩუანის პროვინციაში, მიწისძვრის შედეგად, 87 000 ადამიანი დაიღუპა. "ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მთავრობა თანახმაა გამოუყოს საქართველოს უსასყიდლო დახმარება 50 მილიონი ჟენმინბი იუანის ოდენობით (7 მილიონი დოლარი) ჯანსაღი ცხოვრების წესის, მეწარმეობის, ინოვაციებისა და სხვა ღონისძიებების ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს რეგიონებში ახალგაზრდული ჰაბების შექმნის პროექტის დასაფინანსებლად",- ნათქვამია შეთანხმებაში. 