რატომ არ მონაწილეობს მზია ორველაშვილი „ცეკვავენ ვარსკვლავებში“: „არავის აქვს უფლება, პროექტში მონაწილეობა აგიკრძალოს…“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cekvaven-varskvlavebi [1] => mzia-orvelashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130861 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cekvaven-varskvlavebi [1] => mzia-orvelashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130861 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4521 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => cekvaven-varskvlavebi [1] => mzia-orvelashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => cekvaven-varskvlavebi [1] => mzia-orvelashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130861) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4521,5331) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127524 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-04 12:25:20 [post_date_gmt] => 2017-05-04 08:25:20 [post_content] => „ცეკვავენ ვარსკვლავებმა“ თავისი არსებობის ისტორიაში ყველაზე მუსიკალური და ორიგინალური ანონსი გადაიღო. ჯორჯ მაიკლის „Spinning The Wheel“ მუსიკოსის შემოქმედებაში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ნამუშევარია, ისევე, როგორც მასზე გადაღებული შავ-თეთრი კლიპი... სწორედ ამ ნამუშევრის გაცოცხლებას შეეცადა „ცეკვავენ ვარსკვლავების“ ჯგუფი, შესაბამისი ვიდეო გადაიღო და სიმღერა სოფო გელოვანს, მარკუს მეტრეველსა და ნუცა ბუზალაძეს შეასრულებინა. ვიდეო სოცქსელში ძალიან კარგი გამოხმაურება აქვს. კომპოზიტორი მაიკო კაჭკაჭიშვილი აღნიშნავს, რომ ამ პროექტის დიდი მოყვარული არ არის, მაგრამ ვიდეო ძალიან მოეწონა... – „არ მეგონა, თუ ოდესმე ამ პროექტის რაიმეს გავაზიარებდი, მაგრამ აჰა, დადგა ეს დროც!!! ბრავო ამ ნამუშევარისთვის ყველას და ბრავო Sophie Gelovani ❤️❤️❤️. PS: ჩემი ერთერთი ყველაზე საყვარელი სიმღერაა“. შეგახსენებთ, რომ ეს არის ანონსი „ოქროს ჰიტების“ ტურისა, რომელიც 5 მაისს, „ცეკვავენ ვარსკვლავებში“ გაიმართება. https://www.facebook.com/dancingge/videos/1172323396227026/?autoplay_reason=all_page_organic_allowed&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0 [post_title] => „ცეკვავენ ვარსკვლავებმა“ ჯორჯ მაიკლის ცნობილი ჰიტი გააცოცხლა - ნახეთ ანონსი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cekvaven-varskvlavebma-jorj-maiklis-cnobili-hiti-gaacockhla-nakhet-anonsi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 14:53:51 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 10:53:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127524 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 127268 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-03 14:11:39 [post_date_gmt] => 2017-05-03 10:11:39 [post_content] => გიორგი ბახუტაშვილი „ცეკვავენ ვარსკვლავებში“ ერთ-ერთი ძლიერი კონკურსანტია. მას შესანიშნავი მეწყვილე ჰყავს, ჯულიანა ბარ-გნარი, რომელთან ერთადაც სულ ვარჯიშობს, კვირაში ოთხი დღე აქვთ ცეკვის მოსამზადებლად, რაც, მსახიობის აზრით, საკმარისი დრო არ არის, მაგრამ ამ პროექტისთვის მაქსიმალურად იხარჯება. Fortuna.ge „ცეკვების“ კონკურსანტს დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, როგორ ართმევს თავს დაკისრებულ მოვალეობას. გიორგი ბახუტაშვილი: ძალიან რთული პროექტია. ყველაფერს რომ თავი დაანებო, ყოველი ახალი ცეკვის დასადგმელად 4 დღე გაქვს. ამ დროში უნდა შეისწავლო მოძრაობები და ცეკვა ბოლომდე მიიყვანო. ცეკვა იდგმება, ასევ ვთქვათ, ლაივ-რეჟიმში. ძალიან ძნელია, უბრალოდ, ვფიქრობ, ადამიანს ყველაფრის რესურსი აქვს, მთავარია ამ რესურსის გამონახვა. აქამდე ცეკვასთან შეხება გექნებოდა, თუნდაც თეატრალურ უნივერსიტეტში... დიახ, მქონია შეხება, რა თქმა უნდა. ცეკვას თეატრალურში ვსწავლობდი, თეატრში მსახიობს ხშირად სჭირდება პლასტიკა, ისევე როგორც სიმღერა. ასე რომ, ცელვა ჩემთვის მთლად უცხო არ იყო, თუმცა ეს ცეკვები, რასაც ახლა ვასრულებთ, განსხვავებულია და სხვა სირთულეებია. ყველაზე დიდი სირთულე მაინც დროის დეფიციტია, როგროც ზევით აღვნიშნე. გარდა ამისა, არმოიდგინე, ხელი და ფეხი სხვადასხვანაირად უნდა ამოძრავო, ოღონდ რიტმში, ზუსტად. რა ვიცი, გამოსდის ხალხს, ამ სირთულეების მიუხედავად... შენც გამოგდის აშკარად. შენი და ჯულიანას ტანგომ სოცქსელებში დიდი გამოხმაურება ჰპოვა... (იღიმის) მადლობა. ამ ცეკვისთვის ყველაზე დიდი დრო გვქონდა მოსამზადებლად, დაახლოებით ერთი კვირა, რადგან პირველი ტური იყო. უბრალოდ, პირველ გამოსვლამდე ვნერვიულობდი, რადგან მსახიობისთვის ნებისმიერი ნაბიჯი ავანტიურაა. მაყურებელთან უკვე მქონდა ურთიერთობა და ვღელავდი, როგორი გავუმკლავდებოდი სხვა ამპლუაში გამოჩენას მათ წინაშე... ჯულიანა, ალბათ, ძალიან კარგი პარტნიორია. თუ ვინმეს რაიმე მოსწონს ჩვენს ცეკვაში, ეს ჯულიანას დამსახურებაა. მონდომებულია და შრომისმოყვარეა. ასეთ ადამიანთან ცეკვა სიამოვნებაა. მართალი გითხრათ, მოტივაცია არც მე მაკლია, მაგრამ პარტნიორის მონდომებაც მნიშვნელოვანია. უნივერსიტეტის დარბაზში რეპეტიციას რომ ვამთავრებთ, ჯულიანას თავის დტუდიაში მივყავარ და იქ მამეცადინებს. „ცეკვების“ პირობებში, სხვა რაღაცებს ასწრებ? „იმედზე“ ახალ სერიალშიც მონაწილეობ... ზუსტად გუშინ ვადგენდი სიას, რაც აუცილებლად მაქვს გასაკეთებელი (იღიმის). აღმოჩნდა, რომ ერთ დღეს, ორ საათზე სამ სხვადასხვა ადგილას უნდა ვიყო (იცინის). თუმცა მაინც ვართმევ რაღაცნაირად თავს, რადგან ადრეც მქონია ასეთი დაკავებული გრაფიკი. აქ სხვა სირთულეა, ერთი საქმიდან, რომელიც 100 %-იან კონცენტრაციას ითხოვს, მეორე ასეთივე საქმეზე უნდა გადაერთო... შენი პატარა გოგონა გგულშემატკივობს. ამისი ამსახველი ვიდეო ახლახან გავრცელდა სოცქსელში. დატვირთული გრაფიკის გამო შვილს ვაკლივარ, ამიტომ როცა ეკრანზე მხედავს, ესე რეაგირებს, ძალიან უხარია... გიორგი, „ჩემი ცოლის დაქალებში“ შენს გამოჩენას უახლოეს მომავალში უნდა ველოდოთ? გრაფიკიდან გამომდინარე, „ჩემი ცოლის დაქალებში“ ჯერ ვერ ვიქნები. ნინო მურღულია [post_title] => გიორგი ბახუტაშვილი: „დაკავებული გრაფიკის გამო, შვილს ვაკლივარ...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-bakhutashvili-dakavebuli-grafikis-gamo-shvils-vaklivar [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 14:53:58 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 10:53:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127268 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127242 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-03 14:04:57 [post_date_gmt] => 2017-05-03 10:04:57 [post_content] => მოცეკვავე გიგი გაჩეჩილაძე 3 თვის წინ პატარა მაქსიმეს მამა გახდა. მას და ანანო ჯოხაძეს, ვაჟიშვილის აღზრდაში მშობლები ეხმარებიან. მართალია წელს გიგი “ცეკვავენ ვარსკვლავებში“ არ იღებს მონაწილეობას, მაგრამ ამის მიუხედავად დატვირთული სამუშაო გრაფიკი აქვს. შესაძლოა ის მალე უცხოეთშიც წავიდეს სამუშაოდ. „რასაც „ცეკვავენ ვარსკვლავებში“ ვაკეთებდი, შეიძლება ორ ქვეყანაში გავაკეთო. მოლაპარაკებები უკვე იყო, ყველაფერზე შევთანხდმით, ახლა მხოლოდ იმაზეა საუბარი, როდის შევძლებთ ამას. ეს ორი ქვეყანა ახლოს არ არის ერთმანეთთან“ – აცხადებს გიგი ჟურნალ “სარკისთვის“ მიცემულ ინტერვიუში. გიგიმ ინტერვიუში იმის შესახებაც ისაუბრა, რატომ აღარ იღებენ მონაწილეობას „ცეკვავენ ვარსკვლავებში“ ის და გოჩა ჩერტკოევი. “ფედერაციის წევრების უდიდესი ნაწილი გამოეთიშა პროექტს. ასეთი გადაწყვეტილება თავად მივიღეთ, რადგან ჩვენი საქმეებით ვართ დაკავებული. მე პირადად ამ პროექტს იმიტომ გამოვეთიშე, რომ არ მეცალა. როცა ჩემი თავი რაღაც დონეზე დავტვირთე, მეორე მხარეს ყველაფერი ჩამივარდა. ბევრი რაღაც წავაგე. გული იმაზე მწყდება, რომ ჩვენი არყოფნით, ჩვენი ფედერაციის წევრებს არ შევუქმენით ისეთივე შოუ, როგორიც წინა სეზონებზე იყო. არ ვამბობ, რომ შოუ ცუდია, უბრალოდ ამ ყველაფერს ერთად ვქმნიდით მე, გოჩა და მოცეკვავეები. გოჩა ამ პროექტს დააკლდა, მან იცოდა ცეკვაც და შოუს კეთებაც. მან ბევრი რაღაც გადადო და ჩამოვიდა. ამის გამო ბევრ ფულსაც აგებდა, გოჩა არ არის ის ადამიანი, რომელიც მხოლოდ ფულით წყვეტს რამეს. აქ ურთიერთობებზეა საუბარი. როცა ადამიანი რაღაცას გიკეთებს, შეგიძლია ის ურთიერთობები დაალაგო“ – განაცხადა გიგიმ „სარკისთვის“ მიცემულ ინტერვიუში. [post_title] => რატომ არ არიან “ცეკვავენ ვარსკვლავებში“ გიგი გაჩეჩილაძე და გოჩა ჩერტკოევი? – მოცეკვავე დეტალებზე ალაპარაკდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ratom-ar-arian-cekvaven-varskvlavebshi-gigi-gachechiladze-da-gocha-chertkoevi-mocekvave-detalebze-alaparakda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-03 14:22:34 [post_modified_gmt] => 2017-05-03 10:22:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127242 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127524 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-04 12:25:20 [post_date_gmt] => 2017-05-04 08:25:20 [post_content] => „ცეკვავენ ვარსკვლავებმა“ თავისი არსებობის ისტორიაში ყველაზე მუსიკალური და ორიგინალური ანონსი გადაიღო. ჯორჯ მაიკლის „Spinning The Wheel“ მუსიკოსის შემოქმედებაში ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ნამუშევარია, ისევე, როგორც მასზე გადაღებული შავ-თეთრი კლიპი... სწორედ ამ ნამუშევრის გაცოცხლებას შეეცადა „ცეკვავენ ვარსკვლავების“ ჯგუფი, შესაბამისი ვიდეო გადაიღო და სიმღერა სოფო გელოვანს, მარკუს მეტრეველსა და ნუცა ბუზალაძეს შეასრულებინა. ვიდეო სოცქსელში ძალიან კარგი გამოხმაურება აქვს. კომპოზიტორი მაიკო კაჭკაჭიშვილი აღნიშნავს, რომ ამ პროექტის დიდი მოყვარული არ არის, მაგრამ ვიდეო ძალიან მოეწონა... – „არ მეგონა, თუ ოდესმე ამ პროექტის რაიმეს გავაზიარებდი, მაგრამ აჰა, დადგა ეს დროც!!! ბრავო ამ ნამუშევარისთვის ყველას და ბრავო Sophie Gelovani ❤️❤️❤️. PS: ჩემი ერთერთი ყველაზე საყვარელი სიმღერაა“. შეგახსენებთ, რომ ეს არის ანონსი „ოქროს ჰიტების“ ტურისა, რომელიც 5 მაისს, „ცეკვავენ ვარსკვლავებში“ გაიმართება. https://www.facebook.com/dancingge/videos/1172323396227026/?autoplay_reason=all_page_organic_allowed&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137&live_video_guests=0 [post_title] => „ცეკვავენ ვარსკვლავებმა“ ჯორჯ მაიკლის ცნობილი ჰიტი გააცოცხლა - ნახეთ ანონსი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cekvaven-varskvlavebma-jorj-maiklis-cnobili-hiti-gaacockhla-nakhet-anonsi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 14:53:51 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 10:53:51 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127524 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 35 [max_num_pages] => 12 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f424ba197f68b52f02e4be0f70016c9d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )