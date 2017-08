რეალმა სუპერთასი თითქმის მოიგო, ლაციომ მოიგო: ნეიმარის პირველი ფრანგული (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => reali [3] => lacio [4] => supertasi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153523 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => reali [3] => lacio [4] => supertasi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153523 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => reali [3] => lacio [4] => supertasi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => neimari [2] => reali [3] => lacio [4] => supertasi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153523) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2707,386,691,156,3117) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153506 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-14 11:06:23 [post_date_gmt] => 2017-08-14 07:06:23 [post_content] => რუსეთის პრემიერლიგის მეექვსე ტურის ცენტრალურ მატჩში მოქმედი ჩემპიონი “სპარტაკი” ცსკა-სთან დამარცხდა - 1:2. არადა, “სახალხო გუნდი” თითქმის მთელი თამაში წინ იყო და 83-ე წუთამდე იგებდა კიდეც, მაგრამ ორწუთიან ინტერვალში ორი გოლი გაუშვა. მასიმო კარერა კი, ჯანო ანანიძეს ისევ არ სწყალობს – იტალიელმა ქართველი შემტევი მოედანზე მხოლოდ მაშინ შეუშვა, როდესაც “სპარტაკი” ანგარიშში ჩამორჩა – 87-ე წუთზე... საბა კვირკველიამ მოსკოვის „ლოკომოტივი“-„ტოსნოს“ მატჩის დროს გოლი საკუთარ კარში გაიტანა. 51-ე წუთზე „ტოსნოს“ შემტევმა, ევგენი ჩერნოვმა „ლოკომოტივის“ კარისკენ ძლიერად დაარტყა, ბურთი კვერკველიას თავში მოხვდა, მიმართულება შეიცვალა და მოსკოველთა კარის „ცხრიანში“ აღმოჩნდა - 0:1. მოსკოვის „ლოკომოტივი“ შინ ანგარიშით 0:2 დამარცხდა „ტოსნოსთან“. რკინიგზელთა შემადგენლობაში საბა კვირკველიამ შეუცვლელად ითამაშა. „ტოსნოს“ ძირითად შემადგენლობაში რუსეთის მოქალაქე გიორგი მელქაძე მოხვდა, რომელიც 84-ე წუთზე შეცვალეს. ჯემალ ტაბიძის “უფა” მიმდინარე სეზონში პირველად დამარცხდა. თუმცა, წაგებაცაა და წაგებაც – 1:4 საკუთარ მოედანზე “როსტოვთან”. ქართველი მცველი ტრადიციულად ძირითად შემადგენლობაში იმყოფებოდა და არც შეუცვლიათ. “უფა” 9 ქულით მეშვიდეა. "ანჟიმ" 1:3 წააგო მოსკოვის "დინამოსთან" და ბოლოსწინა საფეხურზეა. დამარცხებულთა შორის ბოლო 23 წუთი ითამაშა ჯაბა ლიპარტიამ. პოლონეთის ექსტრაკლასას პლოცკის “ვისლამ” სტუმრად “სანდეცია” დაამარცხა – 1:0. პლოცკელთა ქართველი ლეგიონერი გიორგი მერებაშვილი 84 წუთი გაისარჯა და აქტიურიც იყო. “ვისლას” 5 მატჩში მოპოვებული 7 ქულით მეშვიდე პოზიცია უკავია. პორტუგალიაში გიორგი მაკარიძის ახლანდელი და ყოფილი გუნდები უგოლოდ დაშორდნენ ერთამანეთს: "მორეირენსე" და "ფეირენსე". მაკარიძე განაცხადში არ ყოფილა. გადაწყვეტილია, რომ გიორგი ამ ზაფხულს კლუბს შეიცვლის. "მორეირენსეც" თანახმაა, რომ ქართველი მეკარე გაყიდოს. უზბეკეთის ჩემპიონატში შოთა არველაძის გაწვრთნილმა "ფახთაქორმა" შინ 6:0 მოუგო ფარგონას "ნეფთჩის" და მეოთხე ადგილზეა. აღსანიშნავია, რომ 53-ე წუთამდე გოლი არ იყო გასული. არველაძის გუნდი 11 ქულით ჩამორჩება ლიდერ ტაშკენტის "ლოკომოტივს", რომელმაც სტუმრად 4:0 აჯობა "სოგდიანას". "ლოკომოტივის" შემადგენლობაშია ექს-ფახთაქორელი კახა მახარაძე, რომლმაც შეუცვლელად ითამაშა. სლოვაკეთში ვახტანგ ჭანტურიშვილის "ტრნავა" ლიდერობს (4 ტურის შემდეგ 12 ქულა), ამჯერად 2:0 მოიგო სტუმრად "რუჟომბეროკთან". ჭანტურიშვილმა საგოლე პასი გააკეთა. ცხრილის შუაშია გიორგი ბერიძის "ტრენჩინი", რომელმაც "პოდბრეზოვასთან" 1:1 დაასრულა მატჩი. ბერიძე შეუცვლელად გაისარჯა. უნგრეთში ბაჩანა არაბულის "ბალმაზუივაროში" სტუმრად 1:3 დამარცხდა "ჰალადაშთან". არაბულმა 80 წუთი ითამაშა. ბაჩანას გუნდს 5 ტურში 5 ქულა აქვს. სანტიაგოში მიმდინარე მსოფლიოს ჩემპიონატზე, კადეტ ძიუდოისტთა შორის, მედლები გუნდურ ასპარეზობაში გათამაშდა. საქართველოს ნაკრებმა პირველ წრეში იტალია დამაჯერებლად 6-2 დაამარცხა. უაღრესად დაძაბული გამოდგა იაპონიასთან შეხვედრა, რომელშიც ქართველები 0-3 აგებდნენ, თუმცა საბოლოო ჯამში შეხვედრა 4-4 დასრულდა და დამატებითი იპონების მაჩვენებლით საქართველოს ნაკრები გავიდა ნახევარფინალში. სამწუხაროდ, ფინალის საგზური ჩვენებმა ვერ მოიპოვეს და რუსეთთან დამარცხდნენ. ბრინჯაოს მედლებისთვის ბრძოლაში კი გიორგი ყიზილაშვილის გუნდმა გერმანიის ნაკრებს 4-3 აჯობა და ტურნირი მესამე ადგილზე დაასრულა. შეგახსენებთ, რომ ინდივიდუალურ ასპარეზობაში ქართველებმა ოთხი მედალი მოიპოვეს. ტურნირის ჩემპიონი ლაშა ბექაური (-73კგ) გახდა. ვერცხლის მედლებს ლუკა კაპანაძე (-55კგ) და სოფიო სომხიშვილი დაეუფლნენ (+70), ხოლო ბრინჯაო მარიამ ჭანტურიამ (-63კგ) მოიპოვა. ქართველმა კადეტებმა მსოფლიოზე ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს [post_title] => თბილისის თასი ჩვენთან დარჩა: საქართველომ ჩეხეთი ისევ დაამარცხა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-tasi-chventan-darcha-saqartvelom-chekheti-isev-daamarckha [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 10:46:23 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 06:46:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153487 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 153506 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-08-14 11:06:23 [post_date_gmt] => 2017-08-14 07:06:23 [post_content] => რუსეთის პრემიერლიგის მეექვსე ტურის ცენტრალურ მატჩში მოქმედი ჩემპიონი “სპარტაკი” ცსკა-სთან დამარცხდა - 1:2. არადა, “სახალხო გუნდი” თითქმის მთელი თამაში წინ იყო და 83-ე წუთამდე იგებდა კიდეც, მაგრამ ორწუთიან ინტერვალში ორი გოლი გაუშვა. მასიმო კარერა კი, ჯანო ანანიძეს ისევ არ სწყალობს – იტალიელმა ქართველი შემტევი მოედანზე მხოლოდ მაშინ შეუშვა, როდესაც “სპარტაკი” ანგარიშში ჩამორჩა – 87-ე წუთზე... საბა კვირკველიამ მოსკოვის „ლოკომოტივი“-„ტოსნოს“ მატჩის დროს გოლი საკუთარ კარში გაიტანა. 51-ე წუთზე „ტოსნოს“ შემტევმა, ევგენი ჩერნოვმა „ლოკომოტივის“ კარისკენ ძლიერად დაარტყა, ბურთი კვერკველიას თავში მოხვდა, მიმართულება შეიცვალა და მოსკოველთა კარის „ცხრიანში“ აღმოჩნდა - 0:1. მოსკოვის „ლოკომოტივი“ შინ ანგარიშით 0:2 დამარცხდა „ტოსნოსთან“. რკინიგზელთა შემადგენლობაში საბა კვირკველიამ შეუცვლელად ითამაშა. „ტოსნოს“ ძირითად შემადგენლობაში რუსეთის მოქალაქე გიორგი მელქაძე მოხვდა, რომელიც 84-ე წუთზე შეცვალეს. ჯემალ ტაბიძის “უფა” მიმდინარე სეზონში პირველად დამარცხდა. თუმცა, წაგებაცაა და წაგებაც – 1:4 საკუთარ მოედანზე “როსტოვთან”. ქართველი მცველი ტრადიციულად ძირითად შემადგენლობაში იმყოფებოდა და არც შეუცვლიათ. “უფა” 9 ქულით მეშვიდეა. "ანჟიმ" 1:3 წააგო მოსკოვის "დინამოსთან" და ბოლოსწინა საფეხურზეა. დამარცხებულთა შორის ბოლო 23 წუთი ითამაშა ჯაბა ლიპარტიამ. პოლონეთის ექსტრაკლასას პლოცკის “ვისლამ” სტუმრად “სანდეცია” დაამარცხა – 1:0. პლოცკელთა ქართველი ლეგიონერი გიორგი მერებაშვილი 84 წუთი გაისარჯა და აქტიურიც იყო. “ვისლას” 5 მატჩში მოპოვებული 7 ქულით მეშვიდე პოზიცია უკავია. პორტუგალიაში გიორგი მაკარიძის ახლანდელი და ყოფილი გუნდები უგოლოდ დაშორდნენ ერთამანეთს: "მორეირენსე" და "ფეირენსე". მაკარიძე განაცხადში არ ყოფილა. გადაწყვეტილია, რომ გიორგი ამ ზაფხულს კლუბს შეიცვლის. "მორეირენსეც" თანახმაა, რომ ქართველი მეკარე გაყიდოს. უზბეკეთის ჩემპიონატში შოთა არველაძის გაწვრთნილმა "ფახთაქორმა" შინ 6:0 მოუგო ფარგონას "ნეფთჩის" და მეოთხე ადგილზეა. აღსანიშნავია, რომ 53-ე წუთამდე გოლი არ იყო გასული. არველაძის გუნდი 11 ქულით ჩამორჩება ლიდერ ტაშკენტის "ლოკომოტივს", რომელმაც სტუმრად 4:0 აჯობა "სოგდიანას". "ლოკომოტივის" შემადგენლობაშია ექს-ფახთაქორელი კახა მახარაძე, რომლმაც შეუცვლელად ითამაშა. სლოვაკეთში ვახტანგ ჭანტურიშვილის "ტრნავა" ლიდერობს (4 ტურის შემდეგ 12 ქულა), ამჯერად 2:0 მოიგო სტუმრად "რუჟომბეროკთან". ჭანტურიშვილმა საგოლე პასი გააკეთა. ცხრილის შუაშია გიორგი ბერიძის "ტრენჩინი", რომელმაც "პოდბრეზოვასთან" 1:1 დაასრულა მატჩი. ბერიძე შეუცვლელად გაისარჯა. უნგრეთში ბაჩანა არაბულის "ბალმაზუივაროში" სტუმრად 1:3 დამარცხდა "ჰალადაშთან". არაბულმა 80 წუთი ითამაშა. ბაჩანას გუნდს 5 ტურში 5 ქულა აქვს. 