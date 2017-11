რიკოთზე გზა მოყინულია (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tovli [1] => yinva [2] => rikotis-ugheltekhili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190118 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tovli [1] => yinva [2] => rikotis-ugheltekhili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 190118 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 988 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tovli [1] => yinva [2] => rikotis-ugheltekhili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tovli [1] => yinva [2] => rikotis-ugheltekhili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (190118) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18967,1120,988) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 189736 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-22 15:16:34 [post_date_gmt] => 2017-11-22 11:16:34 [post_content] => საქართველოს სამთო კურორტებზე თოვს. ბაკურიანში თოვლი გუშინ გვიან ღამით მოვიდა და თოვა ამ დრომდე გრძელდება, თუმცა სუსტად. საფარი დაახლოებით 15 სანტიმეტრზე დევს. "გუშინ წვიმდა, შუაღამისას კი თოვლი წამოვიდა. ახლაც თოვს, მაგრამ ძალიან სუსტად", – განაცხადა ერთ-ერთმა ადგილობრივმა "ფორტუნასთან". ამ დროისთვის ბაკურიანში -5 გრადუსი ფიქსირდება. ღამით ტემპერატურის -10 გრადუსამდე დაცემაა მოსალოდნელი. [video width="576" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/video-1511350605.mp4"][/video] [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="189755,189741,189739,189740,189754,189756,189757"] [post_title] => ბაკურიანში თოვლი მოვიდა (ფოტო, ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bakurianshi-tovli-movida-foto-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-22 15:38:40 [post_modified_gmt] => 2017-11-22 11:38:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189736 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 170778 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-03 18:48:47 [post_date_gmt] => 2017-10-03 14:48:47 [post_content] => ფშაველი-ომალოს საავტომობილო გზის აბანოს უღელტეხილის მონაკვეთზე ინტენსიურად თოვს. ავტომანქანების მოძრაობა გზის ამ მონაკვეთზე დილიდანვე შეჩერებულია. გზაზე თოვლის საფარი 20-30 სმ-ს აღწევს. თუშეთის გზის მიმდინარე და პერიოდული სამუშაოების მწარმოებელ კომპანია „გერალში“ აცხადებენ, რომ ხვალ დილიდან ტექნიკა აბანოს უღელტეხილზე გაწმენდით სამუშაოებს დაიწყებს და ავტომანქანების გადაადგილება დღის პირველ ნახევარში გახდება შესაძლებელი. [post_title] => თოვლის გამო თუშეთისკენ მიმავალი გზა დაკეტილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tovlis-gamo-tushetisken-mimavali-gza-daketilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 18:48:47 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 14:48:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170778 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 170373 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-03 10:56:00 [post_date_gmt] => 2017-10-03 06:56:00 [post_content] => გურიაში, კურორტ ბახმაროში პირველი თოვლი მოვიდა. თოვა ზღვის დონიდან ერთერთ ყველაზე მაღალ კურორტზე გუშინ დაიწყო. ამ წუთებში ბახმაროში ძლიერი თოვაა. თოვლის საფარი კი დაახლოებით, 5 სანტიმეტრს აღწევს. როგორც "ფორტუნას" კურორტის დირექტორმა დავით საჯაიამ განუცხადა, მას შემდეგ რაც გზები გაკეთდა, ბახმაროში ზამთარში ყოფნის პრობლემა აღარ არის. "გზები არ არის ჩახერგილი და უფრო ძლიერი თოვლის შემთხვევაშიც არ შეექმნება აქ მყოფებს პრობლემა. ამ ზამთარსაც ვაპირებთ ექსტრემალების ამოყვანას, როგორც შარშან" , - განაცხადა დავით საჯაიამ "ფორტუნასთან". შარშან პირველად, ზამთარში ბახმაროს დამსვენებლები სტუმრობდნენ. გერმანელმა ინვესტორმა და ექსტრემალებმა კურორტზე რამდენიმე კვირა გაატარეს და ბახმაროზე ულამაზესი ვიდეორგოლი შექმნეს. გერმანელი მოთხილამურე ინგუ შლუტიუსი კურორტის განვითარებისთვის ინვესტიციების ჩადებას გეგმავს. https://vimeo.com/205790773 [post_title] => გურიაში პირველი თოვლი მოვიდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => guriashi-pirveli-tovli-movida [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 12:58:40 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 08:58:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170373 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 189736 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-22 15:16:34 [post_date_gmt] => 2017-11-22 11:16:34 [post_content] => საქართველოს სამთო კურორტებზე თოვს. ბაკურიანში თოვლი გუშინ გვიან ღამით მოვიდა და თოვა ამ დრომდე გრძელდება, თუმცა სუსტად. საფარი დაახლოებით 15 სანტიმეტრზე დევს. "გუშინ წვიმდა, შუაღამისას კი თოვლი წამოვიდა. ახლაც თოვს, მაგრამ ძალიან სუსტად", – განაცხადა ერთ-ერთმა ადგილობრივმა "ფორტუნასთან". ამ დროისთვის ბაკურიანში -5 გრადუსი ფიქსირდება. ღამით ტემპერატურის -10 გრადუსამდე დაცემაა მოსალოდნელი. [video width="576" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/video-1511350605.mp4"][/video] [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="189755,189741,189739,189740,189754,189756,189757"] [post_title] => ბაკურიანში თოვლი მოვიდა (ფოტო, ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bakurianshi-tovli-movida-foto-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-22 15:38:40 [post_modified_gmt] => 2017-11-22 11:38:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=189736 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 50 [max_num_pages] => 17 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e07c1d1833b447a82146f90921af83f2 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )