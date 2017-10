რობერტ ატკინსის დიეტა, როემელიც 2 კვირაში 7 კილოგრამს დაგაკლებინებთ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => dietologis-rchevebi [2] => atkinsis-dieta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177908 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => dietologis-rchevebi [2] => atkinsis-dieta ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177908 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 166 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => dietologis-rchevebi [2] => atkinsis-dieta ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dieta [1] => dietologis-rchevebi [2] => atkinsis-dieta ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177908) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20504,166,4465) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 176058 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-17 11:25:57 [post_date_gmt] => 2017-10-17 07:25:57 [post_content] => რა შეიძლება მივირთვათ საღამოს ისე, რომ დავნაყრდეთ, თუმცა ზიანი არ მივაყენოთ საკუთარ ფიგურას? - საკმაოდ საინტერესო შეკითხვაა, რომელიც დიდი ხანია არ კარგავს აქტუალურობას. გთავაზობთ სასარგებლო ვახშმის რამდენიმე მარტივ ვარიანტს: * ქათმის ხორცი გვიანი ვახშმის სასარგებლო პროდუქტის ნუსხაში ლიდერობას რა თქმა უნდა, ქათმის ხორცი ინარჩუნებს, რომელიც არ შეიცავს ცხიმს, სამაგიეროდ იმდენად მდიდარია ცილებით, რომ სწრაფად შეუძლია დანაყრება. გემრიელი ვახშმის მისართმევათ შეანელეთ ქათმის ხორცი იოგურტით, მშრალი ტარხუნით და შავი წიწაკით, შეწვით გაცხელებულ ტაფაზე ცხიმის გარეშე, დაუმატეთ სრულმარცვლოვანი პურის ერთი ნაჭერი, რამდენიმე პომიდორი და უგემრიელესი ვახშამიც მზადაა. * ნიახური ნიახური - პროდუქტი „უარყოფითი“ კალორიულობით იდეალური კანდიდატია გვიანი ვახშმისთვის, რადგან ჭარბი კილოგრამებისგანაც დაგიცავთ და ორგანიზმსაც მოამარაგებს სასარგებლო მიკროელემენტებითაც. დაჭერით ნიახური, შეწვით ცოტა ზეითუნის ზეთში და თავად დარწმუნდებით, რომ ასე მომზადებული ბოსტნეული ძალიან ჰგავს შემწვარ კარტოფილს. * ვაშლი მშვენიერი საღამოს დესერტის მირთმევა შეგიძლიათ, თუ ორ ნაწილად გაჭრილი ვაშლის გულში ცოტა ნაღების კარაქს მოათავსებთ და თაფლს გადაუსვამთ, მერე დარიჩინს, დაფშვნილ თხილს მოაყრით და რამდენიმე წუთით მიკროტალღურ ღუმელში გააჩერებთ. * შვრიის ფაფა მართალია, შვრიის ფაფა დიეტური ვახშმის ტრადიციული კერძია, თუმცა სულაც არაა აუცილებელი იყოს ის ნეიტრალური. დაუმატეთ მომზადებულ ფანტელს კენკრა, რამდენიმე კოვზ იოგურტში არეული ქოქოსის რძე და თაფლი. გემრიელი დანამატი არა მხოლოდ შიმშილის, არამედ ზედმეტი ტკბილის მირთმევის სურვილსაც გაგიქრობთ. . დიეტური და სასარგებლო ვახშმის 4 ვარიანტი ფრანგმა ქალბატონებმა ყველაზე კარგად იციან, როგორ გაანებივრონ საკუთარი თავი გემრიელი, თუმცა ნაკლებად სასარგებლო კერძებით ნეგატიური შედეგების გარეშე. თუ დავფიქრდებით რამდენად განსხვავდება ჩვენი კვების კულტურა ევროპელებისგან, სწრაფად მივხვდებით სად ვუშვებთ მთავარ შეცდომას. მაგალითად, ტოსტებს ჩვენ ყოველთვის უხვად ვუსვამთ კარაქს ან გამდნარ ყველს, ფრანგები კი, მხოლოდ ტოსტის კუთხეს ფარავენ და სიამოვნებით მიირთმევენ. ასე რომ, ალბათ საინტერესოა ჯანსაღი კვების კიდევ რა პრინციპებით ხელმძღვანელობენ ფრანგი ქალბატონები. * მიირთვით მცირე პორციებით მართალია, ფრანგების რაციონში ბაგეტიცაა, ყველიც, ნაღებიც და განთქმული კროასანებიც, მაგრამ ისინი ყოველთვის ზომიერად მიირთმევენ, არასდროს ავსებენ უზარმაზარ თეფშებს საკვებით და სიამოვნებას საყვარელი კერძების პატარა პორციებით ღებულობენ, ნოყიერ საკვებს კი, მხოლოდ სადილზე მიირთმევენ, ვახშამზე ნაკლებად კალორიული საკვებით კმაყოფილდებიან და მსუბუქი კუჭით იძინებენ. * ნუ შეჭამთ, თუ არ გშიათ ბავშვობაში, ჩვენ ხშირად გვაძალებდნენ საკვების მიღებას, პატარა ფრანგებს კი, პირიქით - მხოლოდ სურვილის შემთხვევაში მირთმევას ასწავლიდნენ. ამიტომ, იშვიათი გამონაკლისის გარდა ფრანგები ნაკლებად არიან მიდრეკილი „მუცლის ამოვსებასკენ". სხვათაშორის, ზუსტად ასე იქცევიან იაპონელებიც, რომლებიც არა სრულ გაძღომამდე, არამედ „80%-იან დანაყრებამდე" მიირთმევენ. მოუსმინეთ საკუთარ შეგრძნებებს სადილობისას და მიხვდებით, რომ ბევრად ნაკლები საკვები გჭირდებათ, ვიდრე მანამდე გეგონათ. * ისიამოვნეთ საკვებით საფრანგეთში ტრაპეზი რიტუალია, რომელსაც ყოველთვის მეგობრებთან ინაწილებენ. სასიამოვნო საზოგადოებაში სადილობას თავისი უპირატესობა აქვს, რადგან ერთის მხრივ საუბრის დროს, რთულია სწრაფად მირთმევა, მეორეს მხრივ კი - დანაყრებისთვის უფრო ნაკლები საკვებია საჭირო. * მიირთვით სასმელი ზომიერად მართალია, ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნებში ძალიან ხშირად სვამენ ღვინოს, მაგრამ იშვიათად ნახავთ შეზარხოშებულ ევროპელებს, რადგან ისინი ბევრისგან განსხვავებით ალკოჰოლურ სასმელს ბოკალებით სვამენ და არა ბოთლებით. ამიტომ არასდროს იტანჯებიან ნაბახუსევით. * მიირთვით ტკბილეული გონივრულად შეუძლებელია იცხოვრო პარიზში და უარი თქვა ტკბილეულზე. ამიტომ, ნურასდროს შეზღუდავთ საკუთარ თავს ნუგბარის მირთმევაში, თუმცა, მიბაძეთ პარიზელებს და დაიცავით ზომიერება. გაანებივრეთ საკუთარი თავი შოკოლადის ნატეხით, ერთი კოვზი თაფლით, ატმის პატარა ნაჭრით და ნუ გადაყლაპავთ მთელ დესერტს ერთიანად.

რატომ არ სუქდებიან ფრანგი ქალები რა თქმა უნდა, ნებისყოფა და თვითკონტროლი მთავარია თუ საკუთარი კვების რაციონის შეზღუდვა გინდათ. თუმცა, ხშირად ორგანიზმი თვითონ გვკარნახობს „თამაშის წესებს" და აბსოლუტურად არ უსმენს გონებას, რასაც თავისი მეცნიერული ახსნა აქვს - ექსპერტები დარწმუნებული არიან, რომ დიდი რაოდენობით ცხიმების შემცველი პროდუქტი, რომელსაც ადამიანი რეგულარულად მიირთმევს, ჰორმონალურ ცვლილებებს და ორგანიზმში დისბალანსს იწვევს, რაც ძალიან ჰგავს ნიკოტინსა და ალკოჰოლზე დამოკიდებულებას. გთავაზობთ, იმ პროდუქტების მოკლე ნუსხას, რომლებიც მსუნაგობისგან თავის დაღწევაში დაგეხმარებათ. ხუმუსი ხუმუსი ხმელთაშუა ზღვის ქვეყნების კლასიკური კერძია და იმდენად მდიდარია უჯრედისით და მცენარეული ცილებით, რომ უნიკალურ პროდუქტად ითვლება მათთვის, ვისთვისაც სულერთი არაა ჯანსაღი კვება და საკუთარი ჯანმრთელობა. ახლადმოდუღებული ყავა ყავა და განსაკუთრებით კაპუჩინო საუკეთესო დამატებაა მათთვის, ვინც კვების რაციონის შეზღუდვას ცდილობს, რადგან ყავა საკმაოდ მკვებავი პროდუქტია, რომელიც დაგეხმარებათ უარი თქვათ დამატებით კალორიებზე. მთავარია, არომატული სასმელი შაქრის გარეშე მიირთვათ. ავოკადო ცხიმებზე დამოკიდებულებასთან ბრძოლის ერთ-ერთი საუკეთესო საშუალება ავოკადოა. თუ ეგზოტიკური ხილი არ გიზიდავთ მაშინ ის სასარგებლო ცხიმებით მდიდარი პროდუქტით - ზეითუნის ზეთით ან თხილით ჩაანაცვლეთ. ნატურალური იოგურტი იოგურტი არომატიზატორების და სხვა საკვები დანამატების გარეშე, კალცის მნიშვნელოვანი წყაროა, რომელიც საკმაოდ სწრაფად აძლევს გონებას სიგნალს, რომ კუჭი დანაყრდა. მწვანე ჩაი რაც უფრო მეტი ცხიმია ორგანიზმში, მით უფრო რთულია მადის გაკონტროლება. მიირთვით მწვანე ჩაი, რომელიც ცხიმებთან ბრძოლის უძველესი საიდუმლო იარაღია, რადგან უნიკალური კატეჰინების წყალობით ანთავისუფლებს ცხიმოვან უჯრედებს და აძლიერებს ღვიძლს, რომელიც ცხიმებს საჭირო ენერგიად აქცევს. თბილი რძე შემთბარ რძეში ის საჭირო ნაერთებია, რომლებსაც ჭარბად დაგროვილი ცხიმებიც გამოაქვს და მნიშნველოვნადაც ამსუბუქებენ ორგანიზმს. ბანანი დეპრესისა და სტრესის მიზეზი ხშირად ხდება მომნელებელი სისტემის არასწორი მუშაობა, ბანანი კი, ის ხილია, რომელიც რეზისტენტული სახამებლის (საუკეთესო ნახშირწყალის) საშუალებით აწესრიგებს კუჭ-ნაწლავის მოქმებებას.

ბანანი, ავოკადო და სხვა პროდუქტები, რომლებიც მსუნაგობის დაძლევაში დაგეხმარებათ 