როდის „ტეხავს“ და როდის „არ ტეხავს“ რუსეთში კონცერტებზე გამოსვლა – ნიკა გვარამიას და ნანუკა ჟორჟოლიანის კომენტარები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nika-gvaramia [1] => nino-chkheidze [2] => nanuka-djordjoliani [3] => dato-bichikashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130867 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nika-gvaramia [1] => nino-chkheidze [2] => nanuka-djordjoliani [3] => dato-bichikashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 130867 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 640 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nika-gvaramia [1] => nino-chkheidze [2] => nanuka-djordjoliani [3] => dato-bichikashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nika-gvaramia [1] => nino-chkheidze [2] => nanuka-djordjoliani [3] => dato-bichikashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (130867) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15730,1175,640,891) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 127619 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-04 13:27:42 [post_date_gmt] => 2017-05-04 09:27:42 [post_content] => ახლახან ნანუკა ჟორჟოლიანმა გამოაქვეყნა სტატუსი, სადაც აღნიშნა, რომ არ არის ადვილი, მოუგო იმ გადაცემას, რომლის სტუმარიც ნინო ჩხეიძე იყო, მაგრამ მან ეს შეძლო. ამის საპასუხოდ, ეკა ხოფერიამ გადაცემიოს რეიტინგები გამოაქვეყნა, სადაც მისი შოუ მეექვსე ადგილს იკავებს, ხოლო ნანუკას გადაცემა - მეათეს. ეკა ხოფერიას თოქშოუს რეიტინგი, ამ მონაცემების მიხედვით, ეკას ორი პროცენტით მეტი რეიტინგი აქვს, ვიდრე ნანუკას. ეკამ დაწერა: „მადლობა ამ გადაცემის სტუმრებს და ჩემს მაგარ გუნდს! ძალიან კარგი ნამუშევარი იყო და რეიტინგიც შესაბამისი❤️ განსაკუთრებული მადლობა კლიპებისთვის ჩემს სუპერბიჭებს: მაზმის, ხაბეს, გოქას, თემოს Inga Shanidze Temur Charelashvili“. ეკას სტატუსს გამოეხმაურა ნანუკა ჟორჟოლიანი, რომელმაც სხვა რიეიტნგი გამოაქვეყნა, სადაც ნანუკას შოუს 12,93%, ხოლო ეკა ხოფერიას შოუს 12,32% აქვს. ნანუკა აღნიშნავს, რომ ასე ხდება, როცა ბაზარზე ორი სხვადასხვა მთვლელი მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ ამ ორ არხს რეიტინგებს სხვადასხვა კომპანია უთვლის და შედეგებიც ყოველთვის განსხვავებულია. ეკა ხოფერიამ დაწერა: „მე ჩემი მყავს, შენ შენი“, „ზუსტად“ - უპასუხა ნანუკამ. მაყურებელი კი გაურკვევლობაშია, რომელმაც გადაცემამ მოიგო, აშკარაა, საიდუმლოდ რჩება. [post_title] => ეკა ხოფერია ნანუკა ჟორჟოლიანს პასუხობს - ბრძოლა რეიტინგებით გრძელდება!.. [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eka-khoferia-nanuka-djordjolians-pasukhobs-brdzola-reitingebit-grdzeldeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 13:27:42 [post_modified_gmt] => 2017-05-04 09:27:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127619 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 127582 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-04 13:04:58 [post_date_gmt] => 2017-05-04 09:04:58 [post_content] => ნანუკა ჟორჟოლიანი აქვეყნებს სტატუსს, სადაც წერს, რომ ეკა ხოფერიას გუშინდელ გადაცემას, სადაც ამ უკანასკნელს ნინო ჩხეიძე ჰყავდა სტუმრად, რეიტინგით მოუგო. ამავე სტატუსში ნანუკა მაია ასათიანის ეთერში დაბრუნებას აღნიშნავს და მას დაბადების დღეს ულოცავს. ნანუკა წერს: „მოუგო იმ გადაცემას, სადაც ნინო ჩხეიძეა, არაა მარტივი საქმე :) თუნდაც ეს იყოს პატარა სხვაობა. წარმატებული დღე ყველას და განსაკუთრებით იუბილარ გოგოს, რომელიც დღეს დაგვიბრუნდა ყველას. მაია ასათიანი, 17 წელია, ერთად მოვდივართ და იმედია, შევაბერდებით ერთმანეთს. გილოცავ დაბადების დღეს!..“ [post_title] => ნანუკა ჟორჟოლიანი: „მოუგო იმ გადაცემას, სადაც ნინო ჩხეიძეა, არაა მარტივი საქმე“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nanuka-djordjoliani-mougo-im-gadacemas-sadac-nino-chkheidzea-araa-martivi-saqme [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 13:04:58 [post_modified_gmt] => 2017-05-04 09:04:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127582 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 120677 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-06 15:54:19 [post_date_gmt] => 2017-04-06 11:54:19 [post_content] => საჯარო ადგილებში სიგარეტის მოწევა იკრძალება: პარლამენტმა კანონი პირველი მოსმენით მიიღო. ინიციატივას მჯომხრეებიც ჰყავს და მოწინააღმდეგეებიც. გთავაზობთ გამოხმაურებებს, რომლებიც სოციალურ ქსელში გამოჩნდა. ინგა გრიგოლია: „ჩემი ორდღიანი ომი სიგარეტთან და ამდენი სტატუსების კითხვა მოწევაზე, იმით დამთავრდა, რომ წეღან ავდექი, სახლი გადავჩხრიკე, სიგარეტი ვიპოვე და გავაბოლე. მგონი, უკურეაქცია მომცა ამ ანტინიკოტინურმა კამპანიამ (((((((((((( არადა, მომხრე ვარ კი არა, მომხრეთა შორის ერთ-ერთი პირველი ვარ, რომ რომ რამენაირად ცოტათი მაინც შევზღუდოთ მოწევა“. ნანუკა ჟორჟოლიანი: „არადა, მარტივად შეიძლება ამ პრობლემის მოგვარება. უბრალოდ უნდა დაანებოთ მოწევას თავი. (თვითკმაყოფილების სმაილი)“ ლაშა ბასლანძე: „კაი, მაშინ მოსაწევსაც გარეთ მოვწევთ, რა...“ სალომე ასათიანი: „ორი „სივრცე“, ერთმანეთისგან მხოლოდ პირობითი საზღვრით გამიჯნული მწეველების და არამწეველების ოთახები, არის დიდი ილუზია და მტკნარი სიცრუე. ბოლი აღწევს მაინც ყველგან. სიგარეტთან მთელი ზრდასრული ცხოვრებაა ე.წ. ლავ-ჰეით ურთიერთობა მაქვს, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ცხადია, რომ სადაც არამწეველები და მით უმეტეს ბავშვები არიან, ეს ბოლი და გამონაბოლქვი არ უნდა იყოს იქ. აღარაფერს ვამბობ მომუშავე პერსონალზე, ოფიციანტებზე, რომლებსაც საათობით უწევთ ამ შხამის სუნთქვა. ასეთი კამათი და უკმაყოფილება ყველა ქვეყანამ გადაიტანა სადაც აკრძალვა შემოიღეს. მაგრამ ცხოვრობენ როგორღაც“. რამილია ალიევა: „უკაცრავად, თქვენ ევროპელობა მარტო უვიზობა გეგონათ?!“ ირაკლი გაფრინდაშვილი: „თქვენ მოწიეთ ცეცხლი“ [post_title] => როგორ ეხმაურებიან სიგარეტის მოწევის აკრძალვას საჯარო სივრცეებში - „თქვენ ევროპელობა მარტო უვიზობა გეგონათ?!“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rogor-ekhmaurebian-sigaretis-mowevis-akrdzalvas-sajaro-sivrceebshi-tqven-evropeloba-marto-uvizoba-gegonat [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-06 16:29:59 [post_modified_gmt] => 2017-04-06 12:29:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120677 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 127619 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-04 13:27:42 [post_date_gmt] => 2017-05-04 09:27:42 [post_content] => ახლახან ნანუკა ჟორჟოლიანმა გამოაქვეყნა სტატუსი, სადაც აღნიშნა, რომ არ არის ადვილი, მოუგო იმ გადაცემას, რომლის სტუმარიც ნინო ჩხეიძე იყო, მაგრამ მან ეს შეძლო. ამის საპასუხოდ, ეკა ხოფერიამ გადაცემიოს რეიტინგები გამოაქვეყნა, სადაც მისი შოუ მეექვსე ადგილს იკავებს, ხოლო ნანუკას გადაცემა - მეათეს. ეკა ხოფერიას თოქშოუს რეიტინგი, ამ მონაცემების მიხედვით, ეკას ორი პროცენტით მეტი რეიტინგი აქვს, ვიდრე ნანუკას. ეკამ დაწერა: „მადლობა ამ გადაცემის სტუმრებს და ჩემს მაგარ გუნდს! ძალიან კარგი ნამუშევარი იყო და რეიტინგიც შესაბამისი❤️ განსაკუთრებული მადლობა კლიპებისთვის ჩემს სუპერბიჭებს: მაზმის, ხაბეს, გოქას, თემოს Inga Shanidze Temur Charelashvili“. ეკას სტატუსს გამოეხმაურა ნანუკა ჟორჟოლიანი, რომელმაც სხვა რიეიტნგი გამოაქვეყნა, სადაც ნანუკას შოუს 12,93%, ხოლო ეკა ხოფერიას შოუს 12,32% აქვს. ნანუკა აღნიშნავს, რომ ასე ხდება, როცა ბაზარზე ორი სხვადასხვა მთვლელი მუშაობს. შეგახსენებთ, რომ ამ ორ არხს რეიტინგებს სხვადასხვა კომპანია უთვლის და შედეგებიც ყოველთვის განსხვავებულია. ეკა ხოფერიამ დაწერა: „მე ჩემი მყავს, შენ შენი“, „ზუსტად“ - უპასუხა ნანუკამ. მაყურებელი კი გაურკვევლობაშია, რომელმაც გადაცემამ მოიგო, აშკარაა, საიდუმლოდ რჩება. [post_title] => ეკა ხოფერია ნანუკა ჟორჟოლიანს პასუხობს - ბრძოლა რეიტინგებით გრძელდება!.. [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eka-khoferia-nanuka-djordjolians-pasukhobs-brdzola-reitingebit-grdzeldeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 13:27:42 [post_modified_gmt] => 2017-05-04 09:27:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127619 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 148 [max_num_pages] => 50 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => b08b907af109926904ead745cc779c79 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )