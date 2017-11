როგორ ჩავანაცვლოთ იმპორტირებული რძე – „იმპორტის გარეშე ხალხი მშიერი დარჩებოდა”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rdze [1] => gaaziarewarmateba [2] => bakur-ejibashvili [3] => mesaqonleoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186158 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rdze [1] => gaaziarewarmateba [2] => bakur-ejibashvili [3] => mesaqonleoba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186158 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16755 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rdze [1] => gaaziarewarmateba [2] => bakur-ejibashvili [3] => mesaqonleoba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rdze [1] => gaaziarewarmateba [2] => bakur-ejibashvili [3] => mesaqonleoba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186158) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (21105,20143,21106,16755) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180539 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-26 12:43:37 [post_date_gmt] => 2017-10-26 08:43:37 [post_content] => მოტოპარკი, რომელიც საქართველოში ტურიზმის განვითარებას ხელს უწყობს- ენდურო სპორტით ჩვენს ქვეყანაში ადგილობრივების გარდა, უცხოელი ვიზიტორებიც ინტერესდებიან. როგორც ”ფორტუნას” ჰასკის მოტოპარკის დამფუძნებელმა, გიორგი ოთიაშვილმა განუცხადა, ჰასკის პარკი არის ექსტრემალური პარკი მთაწმინდის პარკის მახლობლად, რომელიც მომხმარებელს რამდენიმე სახის მომსახურებას სთავაზობს. ”ჩვენს პარკში განთავსებულია: ენდურო მოტო სკოლა, სადაც მოტოციკლის მართვის სწავლაა შესაძლებელი. გვაქვს როგორც ერთ კვირიანი, ისე უფრო ვრცელი კურსები. ჩვენთან შესაძლებელია ენდურო და ოფროუდ ტურების მოწყობა. დაინტერესებული პირები ქირაობენ ჩვენს მოტოებს და სასურველი მიმართულებით, მთასა და ბარში, გადაადგილდებიან. სურვილის შემთხვევაში, მათ ჩვენი გიდიც მიჰყვება. ამ სერვისით, ძირითადად, უცხოელები სარგებლობენ, რომლებიც ჩამოდიან ჩვენს ქვეყანაში და მაღალმთიან რეგიონებში გადასაადგილებლად სწორედ მოტოციკლებს ირჩევენ. გარდა ამისა, გვაქვს მოტოციკლების გაქირავების სერვისი, ენდურო-კროსის ტრასა, ჰასკის კაფე, გარაჟი მოტოციკლებისა და კვადროციკლებისთვის. ამასთან, ჩვენივე ტერიტორიაზე განთავსებულია მაღაზიაც, სადაც შესაძლებელია Husqvarna Motorcycles-ის ორიგინალი და უმაღლესი ხარისხის, ყველა საჭირო აქსესუარის შეძენა”, - აღნიშნა გიორგი ოთიაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ენდურო სპორტი ევროპაში ძალიან პოპულარულია და ცნობადობას ის თანდათან საქართველოშიც იძენს. ”მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა ამ სპორტით დაკავება, მოთხოვნა მაინც მაღალია - ჩვენი მოტოციკლები პრემიუმ ხარისხისაა და შესაბამისად, მაღალ საფასო სეგმენტზეა გათვლილი. ენდურო სპორტით დაინტერესებულ პირებს შორის, ცხადია, უცხოელები ჭარბობენ, რომელთაც შესაბამისი ფინანსები უფრო მეტად აქვთ, ვიდრე ადგილობრივებს. ამასთან, ვცდილობთ, შედარებით დაბალფასიანი მოტოციკლებიც შემოვიყვანოთ, რომელთა დაქირავებას კლიენტები მარტივად შეძლებენ”, - განმარტა ჰასკის მოტოპარკის დამფუძნებელმა. რაც შეეხება ჰასკის მოტოპარკის წვლილს ტურიზმის განვითარებაში, როგორც გიორგი ოთიაშვილი ამბობს, გარდა იმისა, რომ ტურისტები საქართველოში ენდურო სპორტით კავდებიან, პარკი პერიოდულად შეჯიბრებებსაც მართავს, რომელზეც სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიან მოტო მოყვარულები და შეჯიბრში მონაწილეობას იღებენ. ”მაგალითად, 28-29 ოქტომბერს მორიგ ენდურო შეჯიბრს ვმართავთ და ველით მონაწილეებს ავსტრიიდან და რუსეთიდან. ბოლო პერიოდში უცხოელებისთვის დაახლოებით 40 ტური ჩავატარეთ და დაახლოებით 200-ამდე ტურისტს ვუმასპინძლეთ ფინეთიდან, პოლონეთიდან, გერმანიიდან, ისრაელიდან და სხვა ქვეყნებიდან”, - განმარტა გიორგი ოთიაშვილმა. როგორც ჰასკის მოტოპარკის დამფუძნებელი ამბობს, პარკი 2017 წელს დაარსდა და დაახლოებით 10 თვეა ფუნქციონირებს. ჰასკის მოტოპარკი მონაწილეობას იღებს ”თიბისი ბანკისა” და ”ჯეოსელის” ბიზნესდაჯილდოებაში #გააზიარეწარმატება. ჰასკის მოტოპარკი ერთ-ერთი ფინალისტია, ნომინაციაში: წლის ტურისტული ბიზნესი. გახდება, თუ არა პარკი აღნიშნული ნომინაციის გამარჯვებული, ამას უკვე ბიზნესდაჯილდოების დასკვნით ღონისძიებაზე, დეკემბერში გავიგებთ. [post_title] => ჰასკის მოტოპარკი - სპორტი, რომელიც საქართველოში ტურიზმის განვითარებას ხელს უწყობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => haskis-motoparki-sporti-romelic-saqartveloshi-turizmis-ganvitarebas-khels-uwyobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-26 12:44:32 [post_modified_gmt] => 2017-10-26 08:44:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180539 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 173875 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-11 11:46:14 [post_date_gmt] => 2017-10-11 07:46:14 [post_content] => ეროვნულ მუზეუმში პროექტ „ბიზნესდაჯილდოება 2017“-ის ორგანიზატორებმა შუალედური შედეგები შეაჯამეს და მონაწილეებს უმასპინძლეს. როგორც ”თიბისი ბანკში” აცხადებენ, პროექტის მიზანია, საქართველოში ბიზნესის კეთების პოპულარიზაცია, შესაბამისად, „ბიზნესდაჯილდოების“ მთავარი სლოგანია #გააზიარეწარმატება. ამ ჰეშთეგით მონაწილე კომპანიები სოციალურ ქსელსა და მედიაში საკუთარი წარმატების ისტორიებს უზიარებენ მთელს საქართველოს. პროექტში წელს 661 კომპანია დარეგისტრირდა. მონაწილეები 7 ნომინაციაში შემდეგნაირად გადანაწილდნენ: · წლის სტარტაპერი - 233 კომპანია · წლის მცირე ბიზნესი - 230 კომპანია · წლის ბიზნესი - 152 კომპანია · წლის ინოვაციური ბიზნესი - 142 კომპანია · წლის ქართული პროდუქტი - 132 კომპანია · წლის ტურისტული ბიზნესი - 95 კომპანია · წლის აგრობიზნესი - 42 კომპანია დარეგისტრირებული კომპანიების შესახებ ინფორმაცია ბიზნესდაჯილდოების ფეისბუქის გვერდიდან ბიზნეს დაჯილდოება • business award შეგიძლიათ მიიღოთ, ასევე კომპანიების შესახებ სტატიები ქვეყნდება ვებგვერდზე www.tbcbusiness.ge . დაჯილდოების მონაწილეებს დამოუკიდებელი ჟიური შეაფასებს, რამდენიმე დღეში უკვე ცნობილი იქნება ფინალისტების ვინაობა - თითოეულ ნომინაციაში სამი ფინალისტი შეირჩევა. ფინალისტების შესახებ აქტიურ პიარ და მარკეტინგულ კამპანიას პროექტის ორგანიზატორები, ”თიბისი ბანკი” და ”ჯეოსელი” განახორციელებენ. გამარჯვებული კომპანიები დეკემბერში დაჯილდოების ფინალურ ცერემონიაზე დასახელდება. ყველა ნომინაციაში გამარჯვებულს ჟიური გამოავლენს, გამონაკლისია ნომინაცია „წლის სტარტაპერი“, სადაც გამარჯვებული საყოველთაო ხმის მიცემის პრინციპით გამოვლინდება, ხმის მიცემა კი, ნოემბერში დაიწყება. [post_title] => „ბიზნესდაჯილდოება 2017“-ის ორგანიზატორებმა შუალედური შედეგები შეაჯამეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => biznesdajildoeba-2017-is-organizatorebma-shualeduri-shedegebi-sheajames [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-11 11:49:12 [post_modified_gmt] => 2017-10-11 07:49:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=173875 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 168676 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-28 11:51:25 [post_date_gmt] => 2017-09-28 07:51:25 [post_content] => სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის განვითარების სახელმწიფოს მხარდაჭერის პროგრამები გრძელდება. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, „რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში, კოოპერატივს „მთის გემო“ 1500 ლიტრის მოცულობის რძის მიმღებ-გადამამუშავებელი აღჭურვილობა და ნედლი რძის კონტროლის საველე ლაბორატორიული ხელსაწყოები გადაეცა. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი კოოპერატივის „მთის გემო“ წევრებს საწარმოში შეხვდა და იმერული ყველისა და სულგუნის წარმოების პროცესს გაეცნო. კოოპერატივმა „მთის გემო“ სურსათის უვნებლობის სტანდარტების შესაბამისი შენობის აშენება უზრუნველყო, სადაც პროგრამის ფარგლებში გადაცემული აღჭურვილობა განთავსდა და რძის მიმღებ-გადამამუშავებელი საწარმო მოეწყო. კოოპერატივი პროდუქციის რეალიზაციას ადგილობრივ ბაზარზე ახდენს. [post_title] => სამცხე-ჯავახეთში რძის მიმღებ-გადამამუშავებელი საწარმო მოეწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => samckhe-javakhetshi-rdzis-mimgheb-gadamamushavebeli-sawarmo-moewyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 11:52:26 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 07:52:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168676 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 180539 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-26 12:43:37 [post_date_gmt] => 2017-10-26 08:43:37 [post_content] => მოტოპარკი, რომელიც საქართველოში ტურიზმის განვითარებას ხელს უწყობს- ენდურო სპორტით ჩვენს ქვეყანაში ადგილობრივების გარდა, უცხოელი ვიზიტორებიც ინტერესდებიან. როგორც ”ფორტუნას” ჰასკის მოტოპარკის დამფუძნებელმა, გიორგი ოთიაშვილმა განუცხადა, ჰასკის პარკი არის ექსტრემალური პარკი მთაწმინდის პარკის მახლობლად, რომელიც მომხმარებელს რამდენიმე სახის მომსახურებას სთავაზობს. ”ჩვენს პარკში განთავსებულია: ენდურო მოტო სკოლა, სადაც მოტოციკლის მართვის სწავლაა შესაძლებელი. გვაქვს როგორც ერთ კვირიანი, ისე უფრო ვრცელი კურსები. ჩვენთან შესაძლებელია ენდურო და ოფროუდ ტურების მოწყობა. დაინტერესებული პირები ქირაობენ ჩვენს მოტოებს და სასურველი მიმართულებით, მთასა და ბარში, გადაადგილდებიან. სურვილის შემთხვევაში, მათ ჩვენი გიდიც მიჰყვება. ამ სერვისით, ძირითადად, უცხოელები სარგებლობენ, რომლებიც ჩამოდიან ჩვენს ქვეყანაში და მაღალმთიან რეგიონებში გადასაადგილებლად სწორედ მოტოციკლებს ირჩევენ. გარდა ამისა, გვაქვს მოტოციკლების გაქირავების სერვისი, ენდურო-კროსის ტრასა, ჰასკის კაფე, გარაჟი მოტოციკლებისა და კვადროციკლებისთვის. ამასთან, ჩვენივე ტერიტორიაზე განთავსებულია მაღაზიაც, სადაც შესაძლებელია Husqvarna Motorcycles-ის ორიგინალი და უმაღლესი ხარისხის, ყველა საჭირო აქსესუარის შეძენა”, - აღნიშნა გიორგი ოთიაშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ენდურო სპორტი ევროპაში ძალიან პოპულარულია და ცნობადობას ის თანდათან საქართველოშიც იძენს. ”მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა ამ სპორტით დაკავება, მოთხოვნა მაინც მაღალია - ჩვენი მოტოციკლები პრემიუმ ხარისხისაა და შესაბამისად, მაღალ საფასო სეგმენტზეა გათვლილი. ენდურო სპორტით დაინტერესებულ პირებს შორის, ცხადია, უცხოელები ჭარბობენ, რომელთაც შესაბამისი ფინანსები უფრო მეტად აქვთ, ვიდრე ადგილობრივებს. ამასთან, ვცდილობთ, შედარებით დაბალფასიანი მოტოციკლებიც შემოვიყვანოთ, რომელთა დაქირავებას კლიენტები მარტივად შეძლებენ”, - განმარტა ჰასკის მოტოპარკის დამფუძნებელმა. რაც შეეხება ჰასკის მოტოპარკის წვლილს ტურიზმის განვითარებაში, როგორც გიორგი ოთიაშვილი ამბობს, გარდა იმისა, რომ ტურისტები საქართველოში ენდურო სპორტით კავდებიან, პარკი პერიოდულად შეჯიბრებებსაც მართავს, რომელზეც სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოდიან მოტო მოყვარულები და შეჯიბრში მონაწილეობას იღებენ. ”მაგალითად, 28-29 ოქტომბერს მორიგ ენდურო შეჯიბრს ვმართავთ და ველით მონაწილეებს ავსტრიიდან და რუსეთიდან. ბოლო პერიოდში უცხოელებისთვის დაახლოებით 40 ტური ჩავატარეთ და დაახლოებით 200-ამდე ტურისტს ვუმასპინძლეთ ფინეთიდან, პოლონეთიდან, გერმანიიდან, ისრაელიდან და სხვა ქვეყნებიდან”, - განმარტა გიორგი ოთიაშვილმა. როგორც ჰასკის მოტოპარკის დამფუძნებელი ამბობს, პარკი 2017 წელს დაარსდა და დაახლოებით 10 თვეა ფუნქციონირებს. ჰასკის მოტოპარკი მონაწილეობას იღებს ”თიბისი ბანკისა” და ”ჯეოსელის” ბიზნესდაჯილდოებაში #გააზიარეწარმატება. ჰასკის მოტოპარკი ერთ-ერთი ფინალისტია, ნომინაციაში: წლის ტურისტული ბიზნესი. გახდება, თუ არა პარკი აღნიშნული ნომინაციის გამარჯვებული, ამას უკვე ბიზნესდაჯილდოების დასკვნით ღონისძიებაზე, დეკემბერში გავიგებთ. [post_title] => ჰასკის მოტოპარკი - სპორტი, რომელიც საქართველოში ტურიზმის განვითარებას ხელს უწყობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => haskis-motoparki-sporti-romelic-saqartveloshi-turizmis-ganvitarebas-khels-uwyobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-26 12:44:32 [post_modified_gmt] => 2017-10-26 08:44:32 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180539 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 5 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 06e95409b31e1bbefa96b743bcd3760b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )