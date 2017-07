როგორ ინარჩუნებენ მოდელები ფანტასტიკური ფორმას

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => miranda-qeri [1] => varskvlavebis-dieta [2] => jiji-hadidi [3] => qendis-sveinpoli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146205 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => miranda-qeri [1] => varskvlavebis-dieta [2] => jiji-hadidi [3] => qendis-sveinpoli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146205 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] დღეში 4-5-ჯერ მიირთმევთ. რა თქმა უნდა, ხუთი დღე მხოლოდ ბოსტნეულით შეზღუდვა არ ღირს, ამიტომ საუზმეზე და ვახშამზე მიიღეთ ნაჯერი ცხიმებით მდიდარი ცილის პროდუქტი (ხაჭო, ომლეტი პომიდვრით, ნებისმიერი თევზი სალათით) და ეცადეთ დაიცვათ 12-საათიანი ინტერვალი ვახშამსა და საუზმეს შორის, რადგან ვახშმის შემდეგ, 6-8 საათი ორგანიზმი საკვებს ამუშავებს, 4 საათი კი, დეტოქსიკაციითა და ცხიმების დაწვას უნდება. * ჯანსაღი ძილი როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, არაჯანსაღი ძილი წონის მომატებას უწყობს ხელს, რადგან ძილის უკმარისობა ამცირებს მეტაბოლიზმის მოქმედებას. დეტოქსიკაციის დღეებში აუცილებელია ხარისხიანი დასვენება, რადგან ძილის დროს ორგანიზმი მელატონინის ჰორმონს გამოიმუშავებს, რომელიც თავის მხრივ დღე-ღამის რიტმს არეგულირებს და საშუალებას აძლევს ორგანიზმს არა მხოლოდ სწრაფად დაუბრუნდეს ჩვეულ რიტმს, არამედ ეხმარება მათ, ვისაც სერიოზულად აქვს გადაწყვეტილი წონის დაკლება, რადგან რეჟიმის დაცვისას წონის დაკლების პროცესი უფრო აქტიურად მიმდინარეობს. * ფიზიკური დატვირთვა თუ აქამდე არასდროს გიტაცებდათ სპორტი, მაშინ ვერც რამდენიმე დღეში გახდებით სპორტსმენი, მაგრამ ვარჯიში და გარკვეული ფიზიკური დატვირთვა მაინც აუცილებელია, რათა გააქტიუროთ ნივთიერებათა ცვლა და მაქსიმალურად დიდი რაოდენობით დაწვათ კალორიები. მოიფიქროთ თქვენთვის მოსახერხებელი ვარჯიში - ირბინეთ სამუშაო დღის ბოლოს ან ისეირნეთ მინიმუმ ნახევარი საათი. * მეტი უჯრედისი კვების რაციონში წონის დაკლების მთავარი გარანტორი ჯანმრთელი კუჭი და მომნელებელი სისტემაა, ორგანიზმის ბუნებრივ გასუფთავებას კი, ყველაზე კარგად უჯრედისი ეხმარება, რომელსაც ბოსტნეული შეიცავს. * სიმშვიდე და მხოლოდ სიმშვიდე! შესაძლოა ბევრს არ სჯერა, მაგრამ ნერვიულობა მართლაც ხელს უშლის წონის დაკლებას, რადგან ნივთიერებათა ცვლის შეუფერხებლად მუშაობას არა მხოლოდ ჯანსაღი ძილი, არამედ ჯანმრთელი ნერვული სისტემაც სჭირდება. ყოველდღიური სტრესისგან თავის დასაცავად მიიღეთ მცენარეული დამამშვიდებელი, თუმცა წინასწარ აუცილებლად გაიარეთ კონსულტაცია ექიმთან. ჯიჯი ჰადიდი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მოდელია. 23 წლის გოგონამ მონაწილეობა „ვერსაჩეს" 2017-2018 წლების შემოდგომა-ზამთრის ახალი კოლექციის რეკლამაში მიიღო. ფოროგრაფ ბრიუს ვებერისა და მოდის სახლის კრეატიული დირექტორის, დონატელა ვერსაჩეს თქმით, აღნიშნულ კამპანიას მკვეთრად ჩამოყალიბებული გზავნილი აქვს და ის გაერთიანებას, სიყვარულს და მეგობრულ სიახლოვეს ეძღვნება. „ჩვენთვის ეს კამპანია არის საშუალება, ვაჩვენოთ, რომ ადამიანებს სიყვარული სჭირდებათ", - განაცხადა ვებერმა. [gallery link="file" columns="4" ids="136868,136869,136870,136871"] ავსტრალიელი მოდელი მირანდა კერი და ევან შპიგელი ოფიციალურად დაქორწინდნენ. ცერემონია ბრენტვუდში მდებარე მათ სახლში 27 მაისს შედგა და მას დაახლოებით 50 ადამიანი ესწრებოდა.34 წლის კერი და 26 წლის შპიგელი გასული წლის ბოლოს დაინიშნენ. შეგახსენებთ, რომ მირანდასთვის ეს მეორე ქორწინებაა. მისი პირველი მეუღლე მსახიობი ორლანდო ბლუმი იყო, რომელთანაც ვაჟიშვილი ჰყავს.

I said yes!!! ❤️😍❤️😍❤️ A post shared by Miranda (@mirandakerr) on Jul 20, 2016 at 8:39am PDT 