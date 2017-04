რომელ სასმელს ანიჭებენ თბილისელები უპირატესობას? – ახალი კვლევის შედეგები

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => viski [1] => statistika [2] => alkoholi [3] => ghvino [4] => tbiliselebi-da-alkoholi [5] => saqartvelo-ghvinis-samshoblo [6] => arayi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126376 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => viski [1] => statistika [2] => alkoholi [3] => ghvino [4] => tbiliselebi-da-alkoholi [5] => saqartvelo-ghvinis-samshoblo [6] => arayi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126376 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 884 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => viski [1] => statistika [2] => alkoholi [3] => ghvino [4] => tbiliselebi-da-alkoholi [5] => saqartvelo-ghvinis-samshoblo [6] => arayi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => viski [1] => statistika [2] => alkoholi [3] => ghvino [4] => tbiliselebi-da-alkoholi [5] => saqartvelo-ghvinis-samshoblo [6] => arayi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126376) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2908,15277,5417,15276,1631,15275,884) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126021 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-28 12:44:46 [post_date_gmt] => 2017-04-28 08:44:46 [post_content] => 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობამ (ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის გარდა) 3 718,2 ათასი კაცი შეადგინა. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ეს მონაცემები, წინა წელთან შედარებით 0,1 პროცენტით ნაკლებია. მოსახლეობის რაოდენობის შემცირებაზე გავლენა 2016 წლის ბუნებრივი მატების მაჩვენებელმა და გარე მიგრაციის უარყოფითმა სალდომ მოახდინა. საქსტატის მონაცემებით, ქვეყნის მოსახლეობის 57,2 პროცენტი (2 128,6 ათასი კაცი) საქალაქო დასახლებაში, ხოლო 42,8 პროცენტი (1 589,6 ათასი კაცი) - სასოფლო დასახლებაში ცხოვრობს. მოსახლეობის სქესობრივ-ასაკობრივი სტრუქტურა: წინა წელთან შედარებით მამაკაცების წილი მთელ მოსახლეობაში 0,1 %-ით გაიზარდა და 1 781,5 ათასი კაცი შეადგინა, ხოლო ქალების წილი 0,2 %-ით შემცირდა და 1 936,7 ათასი შეადგინა. საქართველოს მოსახლეობის 47,9 პროცენტი მამაკაცი, ხოლო 52,1 პროცენტი - ქალია. რაც შეეხება ასაკს, საქსტატის მონაცემებით, საქართველოში 25-დან 39 წლამდე ასაკის ადამიანები ჭარბობს. 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით, ახალგაზრდა ასაკის მოსახლეობის (0-14 ასაკობრივი ჯგუფი) წილმა მთელ მოსახლეობაში 19,5 პროცენტი შეადგინა, ხოლო შრომისუნარიან ასაკში მყოფ მოსახლეობის (15-64 წლის ასაკობრივი ჯგუფი) წილმა - 66,1 პროცენტი. 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობის წილი 14,5 პროცენტია. 0-64 წლის მამაკაცების წილი მთლიან მოსახლეობაში ჭარბობს ქალებისას, ხოლო 65 წლის და უფროსი ასაკის მოსახლეობაში ქალები ჭარბობენ მამაკაცებს, რაც გამოწვეულია მამაკაცებთან შედარებით ქალების უფრო მაღალი სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობით. 2016 წელს სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა დაბადებისას შეადგენდა 72,7 წელს, მათ შორის მამამაკებისათვის 68,3 წელს, ხოლო ქალებისათვის - 77,2 წელს. [post_title] => ღვინო, საჩუქრები და გამოფენა: თბილისში ახალი ღვინის ფესტივალი იმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ghvino-sachuqrebi-da-gamofena-tbilisshi-akhali-ghvinis-festivali-imarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 15:08:46 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 11:08:46 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125174 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 124511 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-21 21:42:02 [post_date_gmt] => 2017-04-21 17:42:02 [post_content] => ბერლინი გერმანიის ყველაზე საშიშ ქალაქად დაასახელეს. 2016 წელს გერმანიის დედაქალაქში ყოველ 100 ათას მცხოვრებზე 16 161 რეგისტრირებული სამართალდარღვევა დაფიქსირდა. ინფორმაციას „დოიჩე ველე" ავრცელებს. მეორე ადგილზე ლაიფციგია, მესამეზე - მაინის ფრანკფურტი. რაც შეეხება, გერმანიის ყველაზე უსაფრთხო ქალაქს, ასეთ ქალაქად მიუნხენი დასახელდა. 