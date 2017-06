“რუსეთის საგარეო უწყების კომენტარს მიზანმიმართულად ჩიხში შეჰყავს პროცესი”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => sagareo-saqmeta-saministro [2] => saqartvelo-ruseti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137055 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => sagareo-saqmeta-saministro [2] => saqartvelo-ruseti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137055 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 198 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => sagareo-saqmeta-saministro [2] => saqartvelo-ruseti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ruseti [1] => sagareo-saqmeta-saministro [2] => saqartvelo-ruseti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137055) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (198,2471,13500) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136261 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-04 11:58:50 [post_date_gmt] => 2017-06-04 07:58:50 [post_content] => რუსეთში, ტვერის რაიონში მამაკაცმა რვა ადამიანი მოკლა. რუსული მედია საგამოძიებო უწყებაზე დაყრდნობით წერს, რომ ეჭვმიტანილი დაკავებულია. დაღუპულებს შორის ორი ქალი და ექვსი მამაკაცია. წინასწარი ინფორმაციით, შემთხვევა ერთ-ერთი სოფელში, ქეიფის დროს დროს მოხდა. 45 წლის მოსკოველი, რომელიც ამ დრომდე ნასამართლევი არ ყოფილა, შემთხვევის დროს, ალკოჰოლის ზემოქმედების ქვეშ იმყოფებოდა. "სუფრაზე შელაპარაკება მოხდა, რის შემდეგაც ეჭვმიტანილი სახლში წავიდა, მოიტანა სანადირო თოფი და რამდენჯერმე გაისროლა", - წერენ რუსულ პრესაში. იარაღი, რომელიც ეჭვმიტანილს ჰქონდა, რეგისტრირებულია და მის სახელზეა გაფორმებული. მსხვერპლთა იდენტიფიცირება დასრულებული არ არის. ესტონეთმა რუსეთს, ქვეყნიდან ორი რუსი დიპლომატის გაძვეების გადაწყვეტილების შესახებ აცნობა. ინფორმაცია ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა, სანდრა კამილოვმა გაავრცელა. ესტონეთის პრესმდივანი და რუსეთის ელჩი ტალინში, დამატებით კომენტარებს არ აკეთებენ. უცნობია როდის დეპორტირდებიან რუსი დიპლომატები. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში, ფაქტს უადგილო პროვოკაცია უწოდეს და განაცხადეს, რომ ეს ქმედება რეაგირების გარეშე არ დარჩება. ვარაუდობენ, რომ საპასუხოდ შესაძლოა, რუსეთიდან ესპანელი დიპლომატები გამოაძევონ. ახალი ამბების სააგენტოს Baltic News-ის ცნობით, დიპლომატები, რომლებიც ესტონეთიდან დეპორტირდებიან, დიმიტრი კაზენოვი და ანდრეი შარგაევი, ესტონეთის სიდიდით მესამე ქალაქ ნარვაში ელჩები იყვნენ. ეს ქალაქი რუსეთის საზღვართან მდებარეობს. მედია ვარაუდობს, რომ რუსი დიპლომატები ჯაშუშობის ბრალდებით გააძევეს. თამთა უთურგაშვილი

თურქეთში გარდაცვლილი ქართველი ქალბატონი საქართველოში უკვე გადმოასვენეს. როგორც მისმა ახლობლებმა განაცხადეს, ქალბატონი სასტიკად არის ნაწამები. მათი ინფორმაციით, თურქეთში მეზობელმა მამაკაცმა ქალბატონი გაიტაცა, სკამზე დააბა და აწამა. ახლობლების თქმით, წამების შემდეგ ბრალდებულმა ცხედარი გაძარცვა და პარკში მოათავსა. ეჭმიტანილი ცხედარს გადაგდებას აპირებდა. მოგვიანებით, გარდაცვლილის გოგონას ცხედარი მეზობლებმა იპოვეს. თურქეთში 34 წლის ქართველი ქალი მოკლული იპოვეს. თურქული მედიის ინფორმაციით, იგი ფაცის რაიონში ყელგამოჭრილი ნახეს, ხოლო დანაშაულში ეჭვმიტანილი ტრაპზონში დააკავეს. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, საქართველოს საკონსულოში შესულია შეტყობინება თურქეთის პოლიციის მხრიდან. შესაბამისად, საკონსულო მუდმივ კომუნიკაციაში იმყოფება როგორც მოკლულის ოჯახის წევრებთან, ისე ადგილობრივ სამართალდამცველებთან. წყარო: ინტერპრესნიუსი [post_title] => რუსეთში მამაკაცმა 8 ადამიანი მოკლა