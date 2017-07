რუსი და ქართველი პარლამენტარების ურთიერთობის მზაობას მოსკოვი ადასტურებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sergei-lavrovi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145611 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sergei-lavrovi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 145611 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3682 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sergei-lavrovi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sergei-lavrovi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (145611) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3682) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 131148 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-16 10:15:01 [post_date_gmt] => 2017-05-16 06:15:01 [post_content] => აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს „ისლამური სახელმწიფოს“ შესახებ განსაკუთრებულად საიდუმლო ინფორმაცია გაუმხილა. Washington Post წერს, რომ ინფორმაცია აშშ-მ პარტნიორისგან მიიღო და ტრამპს არ ჰქონდა მისი რუსეთისთვის გაზიარების ნებართვა. აშშ-ს პრეზიდენტმა სერგეი ლავროვს ოვალურ კაბინეტში გასულ კვირას უმასპინძლა. დონალდ ტრამპის წინასაარჩევნო კამპანის მოსკოვთან კავშირზე დღემდე აქტიურად საუბრობენ პრესასა თუ პოლიტიკურ წრეებში, თუმცა აშშ-ს პრეზიდენტი ასეთ ინფორმაციას ცრუს უწოდებს. [post_title] => ტრამპმა რუსეთს გასაიდუმლოებული ინფორმაცია გადასცა, რისი უფლებაც არ ჰქონდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს და აშშ-ში რუსეთის ელჩს სერგეი კილიაკს ოვალურ კაბინეტში უმასპინძლა. სერგეი ლავროვისა და ტრამპის შეხვედრა ერთ საათზე მეტხანს გაგრძელდა. შეხვედრის შესახებ, თეთრმა სახლმა ოფიციალური განცხადება გაავრცელა სადაც ნათქვამია, რომ "პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი, აშშ-სა და რუსეთს შორის, უკეთესი ურთიერთობის დამყარების სურვილს". ტრამპმა შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ სირიაში კონფლიქტის დასასრულებლად, რუსეთმა და აშშ-მ მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლონ. „პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხაზი გაუსვა ერთობლივი მუშაობის აუცილებლობას სირიაში კონფლიქტის დასრულების შესახებ. კერძოდ, მან აღნიშნა, რომ აუცილებელია რუსეთმა შეაკავოს ასადის რეჟიმი, ირანი და მისი მომხრეები", - განაცხადეს თეთრ სახლში. როგორც თეთრი სახლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, საუბარი შეეხო უკრაინის პრობლემასაც. სურათებიდან ჩანს, რომ შეხვედრამ საკმაოდ მხიარულ და მეგობრულ ვითარებაში ჩაიარა.

[gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="129795,129796,129797,129800"] შეხვედრის შემდეგ ჟურნალისტებმა ლავროვს, FBI-ს დირექტორის გათავისუფლებაზეც ჰკითხეს, რაზეც ირონიული პასუხი მიიღეს: გაათავისუფლეს? ხუმრობთ? ... იგივე შეკითხვას აშშ-ს პრეზიდენტმა ასე უპასუხა: ის საქმეს კარგად არ აკეთებდა, ასე უბრალოდ, ის საქმეს კარგად არ აკეთებდა... იხილეთ ასევე, ტრამპმა FBI-ს დირექტორი გაათავისუფლა ამის პარალელურად, შეგახსენებთ, რომ აშშ-ში საქართველოს პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი იმყოფება. ის მაღალი დონის ოფიციალურ შეხვედრებს მართავს. 8 მაისს კვირიკაშვილი დონალდ ტრამპსაც შეხვდა. https://www.youtube.com/watch?v=riMnyYZGKbM

დონალდ ტრამპმა სერგეი ლავროვს უმასპინძლა (ფოტოები) "აღნიშნული წარმოადგენს მოსკოვის პროვოკაციული პოლიტიკის გაგრძელებას საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რაც მიზნად ისახავს ეთნიკური წმენდისა და სამხედრო ოკუპაციის მეშვეობით სუვერენული სახელმწიფოს საზღვრების ძალადობრივი ცვლილების დაკანონებას. მსგავსი უკანონო ქმედებებით რუსეთის ფედერაცია უშედეგოდ ცდილობს საოკუპაციო რეჟიმების ლეგიტიმაციას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას, შეწყვიტოს პროვოკაციული ქმედებების პრაქტიკა, პატივი სცეს სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობას და შეასრულოს ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებები, მათ შორის, 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმება," - ნათქვამია საგარეო უწყების განცხადებაში. საგარეო საქმეთა სამინისტრო სოხუმში ლავროვის ჩასვლას ეხმიანება

რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით, 2017 წლის 18-19 აპრილს საქართველოს ოკუპირებულ აფხაზეთის რეგიონს „ვიზიტით" ეწვევა მინისტრი სერგეი ლავროვი. საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებთან შეხვედრის პარალელურად, იგი მონაწილეობას მიიღებს ოკუპირებულ რეგიონში რუსეთის ფედერაციის ე.წ. საელჩოს ახალი შენობის გახსნის საზეიმო ღონისძიებაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის დარღვევით რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩასვლა ოკუპირებულ აფხაზეთის რეგიონში და იქ რუსეთის ფედერაციის უკანონო დიპლომატიური წარმომადგენლობის ახალი შენობის გახსნა უხეშად არღვევს საერთაშორისოდ აღიარებული საზღვრების ფარგლებში სახელმწიფოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის პატივისცემის პრინციპს და საერთაშორისო სამართლის სხვა ფუნდამენტურ ნორმებს. Washington Post წერს, რომ ინფორმაცია აშშ-მ პარტნიორისგან მიიღო და ტრამპს არ ჰქონდა მისი რუსეთისთვის გაზიარების ნებართვა. აშშ-ს პრეზიდენტმა სერგეი ლავროვს ოვალურ კაბინეტში გასულ კვირას უმასპინძლა. დონალდ ტრამპის წინასაარჩევნო კამპანის მოსკოვთან კავშირზე დღემდე აქტიურად საუბრობენ პრესასა თუ პოლიტიკურ წრეებში, თუმცა აშშ-ს პრეზიდენტი ასეთ ინფორმაციას ცრუს უწოდებს. 