რუსთავი 2-ის ჟურნალისტი თენგო გოგოტიშვილი უკრაინაში არ შეუშვეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rustavi-2 [1] => ukraina [2] => tengo-gogotishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181080 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rustavi-2 [1] => ukraina [2] => tengo-gogotishvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181080 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 192 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rustavi-2 [1] => ukraina [2] => tengo-gogotishvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rustavi-2 [1] => ukraina [2] => tengo-gogotishvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181080) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (192,13926,1692) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181124 [post_author] => 19 [post_date] => 2017-10-27 19:28:39 [post_date_gmt] => 2017-10-27 15:28:39 [post_content] => უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშჩენკომ განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო ამბიციები მას კვლავ აქვს. „მე არ მომიწერია ხელი მოღალატეობრივ ხელშეკრულებაზე გაზთან დაკავშირებით, რუსეთისთვის არ ჩამიბარებია ყირიმი, არ ჩამიბარებია აღმოსავლეთ დონბასი. მე უკრაინელ ერს პატიოსნად და პროფესიონალურად ვემსახურე და ახლა არაფერს ვნანობ“, - აღნიშნა იუშჩენკომ. ვიქტორ იუშჩენკო უკრაინის პრეზიდენტის პოსტს 2005-2010 წლებში იკავებდა. მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნები უკრაინაში 2019 წელს გაიმართება. [post_title] => ვიქტორ იუშჩენკოს კვლავ სურს უკრაინის პრეზიდენტობა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => viqtor-iushchenkos-kvlav-surs-ukrainis-prezidentoba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-27 19:46:36 [post_modified_gmt] => 2017-10-27 15:46:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181124 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 181087 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-27 16:18:35 [post_date_gmt] => 2017-10-27 12:18:35 [post_content] => "რუსთავი 2"-ის ჟურნალისტი, თენგო გოგოტიშვილი უკრაინაში დააკავეს,-ამის შესახებ რუსთავი 2 იუწყება. ცოტა ხნის წინ ის კიევის აეროპორტში იმყოფებოდა და თბილისში გამომგზავრებას ელოდებოდა. "პოსტსკრიპტუმის" ჯგუფი უკრაინის დედაქალქში, კვირის გადაცემისთვის, სიუჟეტის მოსამზადებლად მიემგზავრებოდა. ტელეკომპანიის ცნობით, თენგო გოგოტიშვილმა მესაზღვრეებს ყველა საჭირო დოკუმენტაცია წარუდგინა, თუმცა მას ქვეყანაში შესვლაზე მაინც უარი უთხრეს. [post_title] => ჟურნალისტი თენგო გოგოტიშვილი უკრაინაში დააკავეს - რუსთავი 2 [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => djurnalisti-tengo-gogotishvili-ukrainashi-daakaves-rustavi-2 [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-27 16:24:55 [post_modified_gmt] => 2017-10-27 12:24:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181087 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 180399 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-25 18:35:15 [post_date_gmt] => 2017-10-25 14:35:15 [post_content] => პოლონეთი უკრაინასთან სასაზღვრო კონტროლს ამკაცრებს, ამის შესახებ ინფორმაციას რუსული სააგენტო РИА ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, უკრაინასთან საზღვარზე ქვეყნიდან შემსვლელთა შემოწმების პროცედურები გაამკაცრდა. არსებული ინფორმაციით, ამ გადაწყვეტილების შედეგად იაგოდინის სასაზღვრო გაშვებ პუნქტთან პოლონეთში წამსვლელთა რიგები წარმოიშვა. როგორც უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის დაცვის სამსახურში აცხადებენ, პოლონური მხარე მოგზაურებს და სატრანსპორტო საშუალებებს Rapiscan-ის სკანირების სისტემით ამოწმებს. [post_title] => პოლონეთმა უკრაინასთან სასაზღვრო კონტროლი გაამკაცრა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => polonetma-ukrainastan-sasazghvro-kontroli-gaamkacra [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-25 18:35:15 [post_modified_gmt] => 2017-10-25 14:35:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180399 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 181124 [post_author] => 19 [post_date] => 2017-10-27 19:28:39 [post_date_gmt] => 2017-10-27 15:28:39 [post_content] => უკრაინის ყოფილმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იუშჩენკომ განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო ამბიციები მას კვლავ აქვს. „მე არ მომიწერია ხელი მოღალატეობრივ ხელშეკრულებაზე გაზთან დაკავშირებით, რუსეთისთვის არ ჩამიბარებია ყირიმი, არ ჩამიბარებია აღმოსავლეთ დონბასი. მე უკრაინელ ერს პატიოსნად და პროფესიონალურად ვემსახურე და ახლა არაფერს ვნანობ“, - აღნიშნა იუშჩენკომ. ვიქტორ იუშჩენკო უკრაინის პრეზიდენტის პოსტს 2005-2010 წლებში იკავებდა. მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნები უკრაინაში 2019 წელს გაიმართება. [post_title] => ვიქტორ იუშჩენკოს კვლავ სურს უკრაინის პრეზიდენტობა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => viqtor-iushchenkos-kvlav-surs-ukrainis-prezidentoba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-27 19:46:36 [post_modified_gmt] => 2017-10-27 15:46:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181124 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 153 [max_num_pages] => 51 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 95747e4ec3dc905518b200c68eb987bb [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )