რუსთავი2-ის ვებგვერდზე განხორციელებული კიბერშეტევის ფაქტი გახსნილია – შსს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => rustavi-2 [2] => kibersheteva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166069 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => rustavi-2 [2] => kibersheteva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166069 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => rustavi-2 [2] => kibersheteva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => rustavi-2 [2] => kibersheteva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166069) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15681,192,107) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165907 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-20 17:41:16 [post_date_gmt] => 2017-09-20 13:41:16 [post_content] => მას შემდეგ, რაც „რუსთავი 2“ საერთაშორისო პროექტების პროდიუსერებმა, დემნა ჯაფარიძემ და გიორგი ხაბურზანიამ დატოვეს და „იმედზე“ გადავიდნენ, სადაც „ნიჭიერს“ აკეთებენ, ყველას აინტერესებდა, რას შესთავაზებდა მაყურებელს „რუსთავი 2“. „რუსთავი 2“-ის საერთაშორისო პროექტების პროდიუსერი, დათო იმედაშვილი საკუთარი „ფეისბუქის“ გვერდზე ახალი მუსიკალური შოუს დაწყებას აანონსებს. მეგაშოუ ეთერში მალე ჩაეშვება. ეს არის მუსიკალური პროექტი, რომელმაც სხვადასხვა ქვეყანაში დიდი პოპულარობა მოიპოვა და სადაც კონკურსანტების ბედს პირდაპირ მაყურებელი წყვეტს. „ამომავალი ვარსკვლავის“ კონკურსანტებს ხმას მაყურებელი აძლევს სპეციალური მობილურის აპლიკაციის საშუალებით, მხოლოდ ერთხელ - მისი შემდეგ ტურში გადასვლა იმაზეა დამოკიდებული, მიიღებს თუ არა ხმების 70 %-ს ან მეტს. ზემოხსენებული შოუ „იქს ფაქტორისა“ და „ხმის“ კონკურენტ შოუს მიიჩნევა. [video width="400" height="204" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/09/21915283_172499969991693_7659868245914025984_n.mp4"][/video] [post_title] => „რუსთავი 2“-ზე ახალი მუსიკალური შოუ „ამომავალი ვარსკვლავი“ იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavi-2-ze-akhali-musikaluri-shou-amomavali-varskvlavi-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 17:49:52 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 13:49:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165907 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 165757 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-20 16:07:56 [post_date_gmt] => 2017-09-20 12:07:56 [post_content] => ფონიჭალაში კიდევ ორი სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, საქმე ნარკოდანაშაულს ეხება და ამ დროისთვის ორი პირია დაკავებული. ამ წუთებში სამართალდამცველები დაკავებულების სახლში ჩრეკას ატარებენ. [post_title] => ფონიჭალაში ორი სპეცოპერაცია მიმდინარეობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fonichalashi-ori-specoperacia-mimdinareobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 16:07:56 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 12:07:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165757 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 165520 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-20 11:53:08 [post_date_gmt] => 2017-09-20 07:53:08 [post_content] => შსს-ს თანამშრომლებმა პარიზის ინტერპოლის მიერ 2017 წლის აგვისტოდან წითელი ცირკულარით საერთაშორისო დონეზე ძებნილი უკრაინის რესპუბლიკის მოქალაქე, 1983 წელს დაბადებული ტ.ჩ. ბათუმში, კობალაძის ქუჩაზე დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას შსს ავრცელებს. უწყების ინფორმაციით, დაკავებულს ბრალი ედება საფრანგეთის რესპუბლიკის სისხლის სამართლის კოდექსის 222–22, 222–23, 222–24, 227–22 და 227–23 მუხლებით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენაში, რაც ბავშვთა წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულს, პორნოგრაფიის გავრცელებასა და გაუპატიურებას გულისხმობს. "ამჟამად, დაკავებული პირის მიმართ, საქართველოს მთავარი პროკურატურის მიერ, კანონით გათვალისწინებული წინასაექსტრადიციო პროცედურები ხორციელდება,“ - ნათქვამია უწყების განცხადებაში. [post_title] => ბავშვთა მიმართ ჩადენილი ძალადობისთვის ინტერპოლით ძებნილი პირი ბათუმში დააკავეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => bavshvta-mimart-chadenili-dzaladobistvis-interpolit-dzebnili-piri-batumshi-daakaves [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 11:53:08 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 07:53:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165520 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 165907 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-20 17:41:16 [post_date_gmt] => 2017-09-20 13:41:16 [post_content] => მას შემდეგ, რაც „რუსთავი 2“ საერთაშორისო პროექტების პროდიუსერებმა, დემნა ჯაფარიძემ და გიორგი ხაბურზანიამ დატოვეს და „იმედზე“ გადავიდნენ, სადაც „ნიჭიერს“ აკეთებენ, ყველას აინტერესებდა, რას შესთავაზებდა მაყურებელს „რუსთავი 2“. „რუსთავი 2“-ის საერთაშორისო პროექტების პროდიუსერი, დათო იმედაშვილი საკუთარი „ფეისბუქის“ გვერდზე ახალი მუსიკალური შოუს დაწყებას აანონსებს. მეგაშოუ ეთერში მალე ჩაეშვება. ეს არის მუსიკალური პროექტი, რომელმაც სხვადასხვა ქვეყანაში დიდი პოპულარობა მოიპოვა და სადაც კონკურსანტების ბედს პირდაპირ მაყურებელი წყვეტს. „ამომავალი ვარსკვლავის“ კონკურსანტებს ხმას მაყურებელი აძლევს სპეციალური მობილურის აპლიკაციის საშუალებით, მხოლოდ ერთხელ - მისი შემდეგ ტურში გადასვლა იმაზეა დამოკიდებული, მიიღებს თუ არა ხმების 70 %-ს ან მეტს. ზემოხსენებული შოუ „იქს ფაქტორისა“ და „ხმის“ კონკურენტ შოუს მიიჩნევა. [video width="400" height="204" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/09/21915283_172499969991693_7659868245914025984_n.mp4"][/video] [post_title] => „რუსთავი 2“-ზე ახალი მუსიკალური შოუ „ამომავალი ვარსკვლავი“ იწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavi-2-ze-akhali-musikaluri-shou-amomavali-varskvlavi-iwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 17:49:52 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 13:49:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165907 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 640 [max_num_pages] => 214 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f9b524df1b375357b0189be53d228318 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )