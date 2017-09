სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ მხარდაჭერით კიდევ ერთი საწარმო გაფართოვდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => sawarmo [2] => el-ji-ji ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162895 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => sawarmo [2] => el-ji-ji ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162895 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2007 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => sawarmo [2] => el-ji-ji ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => sawarmo [2] => el-ji-ji ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162895) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2007,19118,4641) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162578 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-12 11:06:36 [post_date_gmt] => 2017-09-12 07:06:36 [post_content] => საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ მხარდაჭერით, კიდევ ერთი კომპანია შპს „დინ გრუპი“ გაფართოებას, კერძოდ კი ბეტონის წარმოებას შეძლებს. სააგენტოს ინფორმაციით, კომპანია 2014 წელს დაარსდა და თავდაპირველად ბეტონის ტრანსპორტირებითა და რეალიზაციით იყო დაკავებული. 2015 წლიდან კი „დინ გრუპმა” გააფართოვა სამუშაო არეალი და დღემდე საექსკავაციო სამუშაოებს, გზების კაპიტალურ რეაბილიტაციას, ქვაფენილების მოწყობას, ახალი საკანალიზაციო და სანიაღვრე ქსელების მოწყობას ახორციელებს. აღსანიშნავია, რომ სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ მხარდაჭერით, კომპანია თავად შეძლებს ბეტონის წარმოებას და ადგილობრივი ბაზრის მომარაგებას. მნიშვნელოვანია, რომ ამ ეტაპზე, კომპანიაში 40-ზე მეტი ადამიანია დასაქმებული, ხოლო ახალი საწარმოს ამოქმედების პირველ ეტაპზე კომპანიაში დამატებით 15-მდე ადამიანი დასაქმდება. შპს „დინ გრუპის“ ახალი საწარმო, რომელიც 2017 წლის ოქტომბრის ბოლოს გაიხსნება, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით, კერძოდ კი ლიზინგის მიმართულებით სარგებლობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ პირველი 2 წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას სსიპ „აწარმოე საქართველოში“ განახორციელებს. სააგენტოს “აწარმოე საქართელოში“ დახმარებით განხორციელებული პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 415,505 ლარს შეადგენს. დინ გრუპი ბეტონის წარმოებას იწყებს თბილისში სინთეტიკური ბოჭკოს შიგთავსის მქონე საბნები და ბალიშები შეიკერება

თბილისში სინთეტიკური ბოჭკოს შიგთავსის მქონე საბნები და ბალიშები შეიკერება, პროექტს შპს „ბენნ" განახორციელებს. შპს „ბენნ", რომელიც ტანსაცმლის ინდუსტრიაში საქმიანობს, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ-ის „აწარმოე საქართველოში" ფარგლებში, გაფართოებას გეგმავს. საწარმო ახალი დანადგარებით აღიჭურვება, რის შემდეგაც საბნებისა და ბალიშების წარმოება დაიწყება. კომპანიაში ამჟამად 50-მდე ადამიანი მუშაობს, ახალი საწარმოს ამოქმედების შემდეგ დასაქმებულთა რაოდენობა 15 ადამიანით გაიზრდება. კომპანია, რომელიც ყოველდღიურად 200 კილო სინთიპონის დამუშავებას აპირებს, სამომავლოდ საკუთარ პროდუქცის ექსპორტზე გაიტანს. შპს „ბენნ" თბილისში, ორხევში მდებარეობს და პროგრამის „აწარმოე საქართველოში" ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს, რაც პირველი 2 წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას გულისხმობს. სსიპ-ის „აწარმოე საქართველოში" დახმარებით განხორციელებული პროექტის ინვესტიციის ჯამური მოცულობა 600 000 ლარს შეადგენს. ქართული საფეიქრო კომპანიები სავაჭრო მისიებში იღებენ მონაწილეობას

საფეიქრო ინდუსტრიაში დასაქმებული ქართული კომპანიები 4-დან 8 სექტემბრის ჩათვლით მიუნხენში, ბერლინში და ჰამბურგში გამართულ სავაჭრო მისიაში იღებენ მონაწილეობას. ეს ყოველივე კი საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტო „აწარმოე საქართველოში, ევროკავშირისა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროექტის „მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება და DCFTA საქართველოში" ორგანიზებით ხორციელდება. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, სავაჭრო მისიის ფარგლებში დაგეგმილია ქართული ექსპორტიორი კომპანიების წარმომადგენლებისათვის ინდივიდუალური შეხვედრების (B2B) ორგანიზება გერმანულ ადგილობრივ კომპანიებთან და არსებულ ბიზნესწრეებთან, რაც საშუალებას მისცემს ქართველ ექსპორტიორებს წარმოაჩინონ საკუთარი პროდუქცია, დაამყარონ ბიზნეს კონტაქტები და მოიძიონ პოტენციური პარტნიორები საერთაშორისო ბაზარზე. აღნიშნულ ღონისძიებაზე 5 ქართული კომპანია იღებს მონაწილეობას, კერძოდ: შპს „ელსელემა", შპს „იმერი", „მოდელების სახლი მატერია", შპს „ევროტექსი" და "ემ-ფი-თი". უწყების ცნობითვე, სავაჭრო მისიის ფარგლებში, სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში" - ექსპორტის მიმართულების წარმომადგენლები გააკეთებენ მოკლე პრეზენტაციას იმ მექანიზმების შესახებ, რომელსაც სახელმწიფო სთავაზობს კერძო სექტორის წარმომადგენლებს. სააგენტო „აწარმოე საქართველოში" მსგავსი ტიპის ღონისძიებებს პერმანენტულად უწევს ორგანიზებას, აღნიშნული სახის სავაჭრო მისიებში მონაწილეობით კი ხელს უწყობს ქართული პროდუქციის პოპულარიზაციას და საექსპორტო პოტენციალის ზრდას საერთაშორისო მასშტაბით. date 2017-09