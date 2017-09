საბავშვო ბაღში გაჩენილ ხანძარს კიევში აფეთქება მოჰყვა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => kievi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168135 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => kievi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168135 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 962 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => kievi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => afetqeba [1] => kievi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168135) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (962,1919) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167748 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-26 12:46:34 [post_date_gmt] => 2017-09-26 08:46:34 [post_content] => საქართველო-დაღესტნის საზღვარზე მდებარე ქართულ საგუშაგოზე აფეთქება მოხდა. პირველადი ინფორმაციით, ქართულ საგუშაგოზე გაზის ბალონი აფეთქდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განცხადებით, შემთხვევა გუშინ საღამოს მოხდა და აფეთქების შედეგად ერთი მესაზღვრე გარდაიცვალა, ხოლო ორი - დაშავდა. მათივე ინფორმაციით, დაშავებულები თბილისში, დამწვრობის ცენტრში, არიან გადმოყვანილი. მომხდარზე მიმდინარეობს გამოძიება სსკ-ის 124-ე მუხლით, რაც გაუფრთხილებლობით ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. [post_title] => საქართველო-დაღესტნის საზღვარზე აფეთქების შედეგად 1 მესაზღვრე გარდაიცვალა, 2 - დაშავდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-daghestnis-sazghvarze-afetqebis-shedegad-1-mesazghvre-gardaicvala-2-dashavda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-26 12:46:34 [post_modified_gmt] => 2017-09-26 08:46:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167748 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 165068 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-19 11:19:41 [post_date_gmt] => 2017-09-19 07:19:41 [post_content] => დღეს, დილით, უკრაინულმა პოლიციამ კიევში, გრუშევსკის ქუჩაზე მდებარე სამთავრობო შენობების და პარლამენტის შენობის დაცვა გააძლიერა. რუსული მედიის ინფორმაციით, ეს ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორის, საქართველოს ექსპრეზიდენტის, მიხეილ სააკაშვილის და მისი მომხრეების მოსალოდნელ მიტინგს უკავშირდება. სააგენტო „ტასის” ინფორმაციით, გრუშევსკის ქუჩაზე მოძრაობა შეზღუდულია, ასეულობით სამართალდამცველი ორ რიგად პარლამენტის შენობისკენ მიმავალ გზაზეა განლაგებული. მიმდებარე ქუჩებზე ავტობუსებით ეროვნული გვარდიის მებრძოლები ჩაჰყავთ. განსხვავებულ ინფორმაციას ავრცელებს უკრაინული მედია. მათი ინფორმაციით, გრუშევსკის ქუჩის გადაკეტვის და კიევის ცენტრში დაცვის გაძლიერებული ზომების მიღების მიზეზი მედიკოსების მიტინგია, რომლებიც სამედიცინო რეფორმას აპროტესტებენ. [post_title] => უკრაინულმა პოლიციამ კიევში პარლამენტის და სამთავრობო შენობების დაცვა გააძლიერა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ukrainulma-policiam-kievshi-parlamentis-da-samtavrobo-shenobebis-dacva-gaadzliera [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 11:19:41 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 07:19:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165068 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 165067 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-19 11:10:27 [post_date_gmt] => 2017-09-19 07:10:27 [post_content] => მიხეილ სააკაშვილი დღეს კიევში ჩავა. ამის შესახებ ინფორმაციას მისი პარტია ”ახალი ძალები” ”ფეისბუქის” საკუთარ გვერდზე ავრცელებს. ”დღეს, 12:00 საათზე, პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წინ მიხეილ სააკაშვილი და მისი ადვოკატები მოქალაქეობის ჩამორთვების შესახებ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ბრძანების გასაჩივრების დეტალებს გაასაჯაროებენ,” - ნათქვამია პარტია ”ახალი ძალების” განცხადებაში. [post_title] => სააკაშვილი დღეს კიევში ჩასვლას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saakashvili-dghes-kievshi-chasvlas-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-19 11:10:27 [post_modified_gmt] => 2017-09-19 07:10:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165067 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 167748 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-26 12:46:34 [post_date_gmt] => 2017-09-26 08:46:34 [post_content] => საქართველო-დაღესტნის საზღვარზე მდებარე ქართულ საგუშაგოზე აფეთქება მოხდა. პირველადი ინფორმაციით, ქართულ საგუშაგოზე გაზის ბალონი აფეთქდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განცხადებით, შემთხვევა გუშინ საღამოს მოხდა და აფეთქების შედეგად ერთი მესაზღვრე გარდაიცვალა, ხოლო ორი - დაშავდა. მათივე ინფორმაციით, დაშავებულები თბილისში, დამწვრობის ცენტრში, არიან გადმოყვანილი. მომხდარზე მიმდინარეობს გამოძიება სსკ-ის 124-ე მუხლით, რაც გაუფრთხილებლობით ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. [post_title] => საქართველო-დაღესტნის საზღვარზე აფეთქების შედეგად 1 მესაზღვრე გარდაიცვალა, 2 - დაშავდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelo-daghestnis-sazghvarze-afetqebis-shedegad-1-mesazghvre-gardaicvala-2-dashavda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-26 12:46:34 [post_modified_gmt] => 2017-09-26 08:46:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=167748 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 70 [max_num_pages] => 24 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7b93dfa34dc89ce7ed4ee7f02de7feb9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )