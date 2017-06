საცხოვრებელი სახლი საკუთრებაში კიდევ 400-მდე დევნილ ოჯახს გადაეცემა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => devnilebi [2] => sackhovrebeli-farti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140479 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => devnilebi [2] => sackhovrebeli-farti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 140479 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 333 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => devnilebi [2] => sackhovrebeli-farti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => giorgi-kvirikashvili [1] => devnilebi [2] => sackhovrebeli-farti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (140479) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2372,333,7464) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 140492 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-22 12:33:01 [post_date_gmt] => 2017-06-22 08:33:01 [post_content] => ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსსა და მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის სხდომის დაწყების წინ განაცხადა. მთავრობის მეთაურის შეფასებით, ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქი ისტორიული მნიშვნელობის პროექტია, რომელიც დიდ ზეგავლენას მოახდენს საქართველოს განვითარებაზე. „ორი დღის წინ ხელი მოეწერა ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსსა და მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომლის თანახმად, მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტი შემოდის ამ პროექტში, არა როგორც კონსულტანტი, არამედ პარტნიორად. ამით ქუთაისის უნივერსიტეტი ხდება ერთობლივი პროექტი მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ერთად. მიუნხენის უნივერსიტეტი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რეიტინგის მქონე სასწავლებელია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს აქვს უდიდესი პოტენციალი, ჩამოყალიბდეს საერთაშორისო რეგიონული განათლების ცენტრად და ქუთაისი მართლაც გახდება საერთაშორისო განათლების მნიშვნელოვანი კერა, როგორც ეს იყო ისტორიულად. გილოცავთ ამ ძალიან დიდ წარმატებას! მოხარული ვარ, რომ საქართველო თანდათან ხდება პოპულარული არა მხოლოდ მეზობელ ქვეყნებში, არამედ საკმაოდ დაშორებული ქვეყნებიდანაც ჩამოდიან სტუდენტები განათლების მისაღებად. ქუთაისის უნივერსიტეტი იქნება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საგანმანათლებლო ინსტიტუცია ევროპაში. ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ ამ პროექტის წარმატებაში," - განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. [post_title] => ქუთაისი ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო საგანმანათლებლო ინსტიტუცია იქნება - პრემიერი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qutaisi-evropashi-ert-erti-sauketeso-saganmanatleblo-institucia-iqneba-premieri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-22 12:33:01 [post_modified_gmt] => 2017-06-22 08:33:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140492 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139856 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-20 11:26:56 [post_date_gmt] => 2017-06-20 07:26:56 [post_content] => პატრიარქის განცხადება კონსტიტუციურ მონარქიასთან დაკავშირებით, არის საკმაოდ საინტერესო და ვფიქრობთ, რომ ფართო საზოგადოებრივი ჩართულობით ამაზე მსჯელობა ძალიან დადებითი იქნება, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს თემის კომენტირებისას განუცხადა. პრემიერი მიიჩნევს, რომ ასეთი საკითხის გადაწყვეტა უნდა მოხდეს მხოლოდ და მხოლოდ ფართო საზოგადოებრივი კონსენსუსით და ნაჩქარევი ნაბიჯები დაუშვებელია. გიორგი კვირიკაშვილმა ასევე ხაზგასმით აღნიშნა, რ ომ ძირითადად ოპოზიციამ, პატრიარქის ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება არასწორად დაუკავშირა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესს, რომელზეც მმართველი გუნდი მუშაობს. „არანაირი კავშირი ამ ორ საკითხს შორის არ არსებობს. საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომლებზეც ჩვენ ვმუშაობთ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების პროცესისთვის ძალიან დიდი წინგადადგმული ნაბიჯი. რაც შეეხება პატრიარქის განცხადებას, ჩვენ რა თქმა უნდა პატრიარქის უდიდესი პატივისცემა გაგვაჩნია და მინდა მას მადლობა გადავუხადო იმისთვის, რომ ძალიან ბევრს ფიქრობს ქვეყნის მომავალზე. რა თქმა უნდა, ეს საკითხი, როგორც პატრიარქმაც ბრძანა, არ არის არც დღეის და არც ხვალის. ამ საკითხის გადაწყვეტას შესაძლოა დასჭირდეს ათწლეული, უფრო მეტი ან - ნაკლები. ამაზე დღეს მსჯელობა არ არის“, - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მთავრობის მეთაურის შეფასებით, ეს არის ძალიან საინტერესო წინადადება, უამრავი დადებითი მხარით, თუმცა ის არანაირად არ არის დაკავშირებული მიმდინარე საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესთან და ამ მიმართულებით დღეს გაკეთებული კომენტარები არასწორ ინტერპრეტაციას წარმოადგენს. [post_title] => საკონსტიტუციო ცვლილებებსა და პატრიარქის განცხადებას შორის მონარქიაზე კავშირი არ არის - პრემიერი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakonstitucio-cvlilebebsa-da-patriarqis-ganckhadebas-shoris-monarqiaze-kavshiri-ar-aris-premieri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-20 11:26:56 [post_modified_gmt] => 2017-06-20 07:26:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139856 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 139779 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-19 19:16:08 [post_date_gmt] => 2017-06-19 15:16:08 [post_content] => აფგან მუხთარლის საქმეზე წინასწარი დასკვნების გაკეთება არ იქნება სწორი. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა აფგან მუხთარლის საქმესთან დაკავშირებით განაცხადა. "ჩვენ უნდა დავაცადოთ სახელმწიფო ინსტიტუციებს, რომ ჩაატარონ ის საჭირო პროცედურები, რაც დღეს მიმდინარეობს. წინასწარი დასკვნების გაკეთება, დავუშვათ რა ჩანაწერი იყო ნანახი, ან რა სამხილები არსებობს საქმეში, არასწორი მიმაჩნია”, - განაცხადა პრემიერმა. [post_title] => პრემიერ-მინისტრი: "აფგან მუხთარლის საქმეზე წინასწარი დასკვნების გაკეთება არ იქნება სწორი" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => premier-ministri-afgan-mukhtarlis-saqmeze-winaswari-daskvnebis-gaketeba-ar-iqneba-swori [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-19 19:16:08 [post_modified_gmt] => 2017-06-19 15:16:08 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139779 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 140492 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-22 12:33:01 [post_date_gmt] => 2017-06-22 08:33:01 [post_content] => ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსსა და მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის სხდომის დაწყების წინ განაცხადა. მთავრობის მეთაურის შეფასებით, ქუთაისის საუნივერსიტეტო ქალაქი ისტორიული მნიშვნელობის პროექტია, რომელიც დიდ ზეგავლენას მოახდენს საქართველოს განვითარებაზე. „ორი დღის წინ ხელი მოეწერა ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსსა და მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომლის თანახმად, მიუნხენის ტექნიკური უნივერსიტეტი შემოდის ამ პროექტში, არა როგორც კონსულტანტი, არამედ პარტნიორად. ამით ქუთაისის უნივერსიტეტი ხდება ერთობლივი პროექტი მიუნხენის ტექნიკურ უნივერსიტეტთან ერთად. მიუნხენის უნივერსიტეტი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რეიტინგის მქონე სასწავლებელია. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს აქვს უდიდესი პოტენციალი, ჩამოყალიბდეს საერთაშორისო რეგიონული განათლების ცენტრად და ქუთაისი მართლაც გახდება საერთაშორისო განათლების მნიშვნელოვანი კერა, როგორც ეს იყო ისტორიულად. გილოცავთ ამ ძალიან დიდ წარმატებას! მოხარული ვარ, რომ საქართველო თანდათან ხდება პოპულარული არა მხოლოდ მეზობელ ქვეყნებში, არამედ საკმაოდ დაშორებული ქვეყნებიდანაც ჩამოდიან სტუდენტები განათლების მისაღებად. ქუთაისის უნივერსიტეტი იქნება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საგანმანათლებლო ინსტიტუცია ევროპაში. ჩვენ დარწმუნებულნი ვართ ამ პროექტის წარმატებაში," - განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. [post_title] => ქუთაისი ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო საგანმანათლებლო ინსტიტუცია იქნება - პრემიერი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qutaisi-evropashi-ert-erti-sauketeso-saganmanatleblo-institucia-iqneba-premieri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-22 12:33:01 [post_modified_gmt] => 2017-06-22 08:33:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=140492 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 484 [max_num_pages] => 162 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 57268ae1a5931a74de2563a0fb13245a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )