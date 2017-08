სად და როგორ დაისვენეს ქართველმა ცნობილმა სახეებმა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nini-badurashvili [1] => anuki-areshidze [2] => nanuka-djordjoliani [3] => shorena-begashvili [4] => tika-facacia [5] => tako-chkheidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157904 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nini-badurashvili [1] => anuki-areshidze [2] => nanuka-djordjoliani [3] => shorena-begashvili [4] => tika-facacia [5] => tako-chkheidze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 157904 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 621 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nini-badurashvili [1] => anuki-areshidze [2] => nanuka-djordjoliani [3] => shorena-begashvili [4] => tika-facacia [5] => tako-chkheidze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nini-badurashvili [1] => anuki-areshidze [2] => nanuka-djordjoliani [3] => shorena-begashvili [4] => tika-facacia [5] => tako-chkheidze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (157904) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (649,1175,621,1273,9399,3163) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152584 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-09 16:51:53 [post_date_gmt] => 2017-08-09 12:51:53 [post_content] => ამერიკელი შემსრულებელი ერიკ ბენე, მეორე დღეა, ბათუმშია. მუსიკოსი საქართველოს 5 „ფრემის“ მფლობელი სილო გრინთან ერთად ესტუმრა. გუშინ ამერიკელმა შემსრულებლებმა თავისი გუნდის წევრებთან ერთად ბათუმის „სექტორ 26“-ში შესანიშნავი დრო გაატარეს, სადაც ბერა ივანიშვილმა დაპატიჟა. ახლახან კი ტელეწამყვანმა შორენა ბეგაშვილმა ერთ-ერთი სასტუმროს აუზზე გადაღებული ფოტო გამოაქვეყნა, სადაც ერიკ ბენესთან ერთად არის გადაღებული. შორენა ფოტოზე, რასაკვირველია, საცურაო კოსტიუმითაა და შესანიშნავად გამოიყურება. მეორე ფოტო კი ერიკსა და თავის შვილთან, ევასთან ერთად აქვს გადაღებული. შეგახსენებთ, რომ ერიკ ბენე 10 აგვისტოს, სილო გრინთან ერთად, „ბლექ სი არენაზე“ კონცერტს გამართავს, სახელწოდებით „სოულის ღამე“. ბილეთების შეძენა tkt.ge-ზე შეგიძლიათ. [post_title] => დღის ფოტო - ნახევრად შიშველი შორენა ბეგაშვილი ერიკ ბენესთან ერთად [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dghis-foto-nakhevrad-shishveli-shorena-begashvili-erik-benestan-ertad [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-09 17:24:01 [post_modified_gmt] => 2017-08-09 13:24:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152584 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 152120 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-08 15:07:58 [post_date_gmt] => 2017-08-08 11:07:58 [post_content] => დასვენების დროა და სოციალურ ქსელებში აქტიურად ზიარდება ფოტოები სხვადასხვა ლამაზი ადგილიდან, საქართველოში თუ მის ფარგლებს გარეთ. ჩვენ რამდენიმე ცნობილი ქართველი ქალბატონის „ინსტაგრამის“ გვერდები გადავათვალიერეთ და ვნახეთ, რომ ისინი ძალიან კარგად ისვენებენ. ამათ მათ მიერ გამოქვეყნებული ფოტოები მოწმობს. დაძაბული სამუშაო წლის შემდეგ თაკო ჩხეიძემ საფუძვლიანი დასვენება გადაწყვიტა და თურქეთის ერთ-ერთ სახელგანთქმულ კურორტს, ბოდრუმს მიაშურა. მოდელი არაჩვეულებრივ ფორმაშია, ამაში დარწმუნება თავად შეგიძლიათ, თუკი მის ფოტოებს გადაათვალიერებთ. თაკო ზღვაზე აქტიურად ისვენებს და გარუჯვასაც ახერხებს. [gallery columns="4" link="file" ids="152121,152122,152123,152124,152125,152126"] მომღერალი თამარა გაჩეჩილაძე დასთან, ცნობილ მსახიობ ნინო გაჩეჩილაძესთან ერთად პარიზს მიაშურა. დებს ძალიან უყვართ ერთად საზღვრებს გარეთ გამგზავრება და არც ახლა უღალატეს ამ ტრადიციას. მათ ბევრი ქვეყანა აქვთ მოვლილი და ამჯერად საფრანგეთის დედაქალაქს ესტუმრნენ, სადაც ღირსშესანიშნაობები დაათვალიერეს და ასევე ეწვივნენ პარიზის ცნობილ დისნეილენდსაც. [gallery columns="4" link="file" ids="152128,152129,152130,152131,152132,152133,152134"] ნინი ბადურაშვილი საქართველოში ისვენებს. ის შავი ზღვისპირეთშია და ირუჯება. ნინი, როგორც ჩანს, არ დარჩა კმაყოფილი ბათუმის აეროპორტის მომსახურებით და ამის შესახებ „ფეისბუქზე“ დაწერა კიდეც - ნინიმ აღნიშნა: „მაინტერესებს, რატომ დგას ბათუმის აეროპორტში სამი სკამი?) ანუ სკამობანა უნდა ვითამაშოთ იმისათვის, რომ მოვიპოვოთ ადგილი))?!“ [gallery columns="2" link="file" ids="152135,152136"] მოდელი და ტელეწამყვანი, „ცეკვავენ ვარსკვლავების“ მონაწილე, ალექსანდრა პაიჭაძე თავის ვაჟთან ერთად ისვენებს და ისიც შავი ზღვისპირეთშია. ალექსანდრა არაჩვეულებრივ ფოტოებს აქვეყნებს და რასაკვირველია, უამრავ კომპლიმენტსაც იღებს სოციალურ ქსელში. [gallery columns="4" link="file" ids="152137,152138,152139,152140,152141,152142,152143"] „ბავშვები, მზე, ზღვა, ქვიშა და მხიარულება. სრულყოფილი დასვენება“ - წერს ტელესახე თიკა ფაცაცია და თავის პატარებთან ერთად გადაღებულ ფოტოს აქვეყნებს. თიკა, როგორც ფოტოებიდან ჩანს, თაკო ჩხეიძესთან ერთად ისვენებს. ისინი დიდი ხანია, მეგობრობენ და ხშირად დადიან დასასვენებლად ერთად. [gallery columns="4" link="file" ids="152144,152145,152146,152147,152148,152166"] [post_title] => ცნობილი ქართველების ზღაპრული დასვენება (ფოტოები) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cnobili-qartvelebis-zghapruli-dasveneba-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-08 15:38:13 [post_modified_gmt] => 2017-08-08 11:38:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=152120 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 151159 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-04 12:48:44 [post_date_gmt] => 2017-08-04 08:48:44 [post_content] => ნანუკა ჟორჟოლიანი წერს, რომ ქალიშვილისთვის, მარიამისთვის ბათუმში წასასვლელი ბილეთის ყიდვა უნდოდა, მატარებლისა და ერთ-ერთი ავიაკომპანიის ბილეთები გაყიდულია კონკრეტულ დრომდე, ამიტომაც კიდევ ერთ ქართულ ავიაკომპანიაში დარეკა და ბილეთის ღირებულებით გაკვირვებული დარჩა. ტელეწამყვანი აღნიშნავს: „მარიამს უნდა ბათუმში წასვლა და ვარკვევთ ბილეთებს. დავრეკეთ მატარებლის ბილეთებზე და ადგილი არ არის 6 აგვისტომდე, რაც ნამდვილად კარგია <3 გავიგეთ, რომ „ვანილა სქაი“ დაფრინავს, ერთი გზა 90 ლარი. დავრეკეთ და ადგილები არ არის. :) უკვე ავნერვიულდით :)) და გაიხსნა კიდევ ერთი გზა, „აირზენა“. ადგილებიც არისო, მითხრეს. ვრეკავ და ვეკითხები: - ფასი? - 260 ლარი, ერთი გზაო დააყოლა:) მეც არ გამიკვირდ,ა ადგილები რატომ იყო?!:) მილანში გავფრინდი ქუთაისიდან, დაახლოებით ამ ფასში. ბედნიერი ფრენა ყველას:) რა ფასის ბილეთიც არ უნდა გქონდეთ ნაყიდი“. [post_title] => ნანუკა ჟორჟოლიანი: „ბათუმში გადაფრენა 260 ლარი, ერთი გზაო...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nanuka-djordjoliani-batumshi-gadafrena-260-lari-erti-gzao [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-04 12:52:44 [post_modified_gmt] => 2017-08-04 08:52:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151159 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 152584 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-09 16:51:53 [post_date_gmt] => 2017-08-09 12:51:53 [post_content] => ამერიკელი შემსრულებელი ერიკ ბენე, მეორე დღეა, ბათუმშია. მუსიკოსი საქართველოს 5 „ფრემის“ მფლობელი სილო გრინთან ერთად ესტუმრა. გუშინ ამერიკელმა შემსრულებლებმა თავისი გუნდის წევრებთან ერთად ბათუმის „სექტორ 26“-ში შესანიშნავი დრო გაატარეს, სადაც ბერა ივანიშვილმა დაპატიჟა. ახლახან კი ტელეწამყვანმა შორენა ბეგაშვილმა ერთ-ერთი სასტუმროს აუზზე გადაღებული ფოტო გამოაქვეყნა, სადაც ერიკ ბენესთან ერთად არის გადაღებული. შორენა ფოტოზე, რასაკვირველია, საცურაო კოსტიუმითაა და შესანიშნავად გამოიყურება. მეორე ფოტო კი ერიკსა და თავის შვილთან, ევასთან ერთად აქვს გადაღებული. შეგახსენებთ, რომ ერიკ ბენე 10 აგვისტოს, სილო გრინთან ერთად, „ბლექ სი არენაზე“ კონცერტს გამართავს, სახელწოდებით „სოულის ღამე“. ბილეთების შეძენა tkt.ge-ზე შეგიძლიათ. 