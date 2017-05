საკონსტიტუციო კომისია მუშაობს სრული ღიაობით და პრეზიდენტი არ უნდა დაუპირისპირდეს – ბესელია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eka-beselia [1] => sakonstitucio-komisia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126850 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => eka-beselia [1] => sakonstitucio-komisia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126850 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1353 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => eka-beselia [1] => sakonstitucio-komisia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => eka-beselia [1] => sakonstitucio-komisia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126850) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1353,11282) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126620 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-01 13:07:05 [post_date_gmt] => 2017-05-01 09:07:05 [post_content] => სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე 40 000 ლარი დაიხარჯა, ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა. ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით, წინა კომისიის ხარჯებმა 360 000 ლარი შეადგინა. „360 000 ლარი დაიხარჯა წინა კომისიის მუშაობისთვის, მაშინ როდესაც შედეგი იყო ნულოვანი. ახალმა კომისიამ 40 000 ლარი დახარჯა იმაში, რომ საქართველოს კონსტიტუციის სრულიად ახალი რედაქცია ჩამოეყალიბებინა. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ პროცესი ძალიან რაციონალურად იყო დაგეგმილი და ჩვენ დავზოგეთ ჩვენი გადასახადის გადამხდელების თანხები“, - განაცხადა კობახიძემ. კომისიის თავმჯდომარის თქმით, კონსტიტუციის თითქმის ყველა მუხლი გადასინჯულია და ამ ცვლილებების 80-85% ექსპერტების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა კონსტიტუციური ორგანოს წინადადებებს ეფუძნება. „ძალიან დიდი სამუშაო იქნა გაწეული სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში. რომ შეადაროთ მოქმედი კონსტიტუცია და ახალი, შეთავაზებული რედაქცია, თითქმის ყველა მუხლი არის გადასინჯული და ამ ცვლილებების 80-85% ეფუძნება ექსპერტების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა კონსტიტუციური ორგანოს წინადადებებს. ეს ყველაფერი ხაზს უსვამს პროცესის ინკლუზიურობას“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე 40 000 ლარი დაიხარჯა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakonstitucio-komisiis-mushaobaze-40-000-lari-daikharja [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 13:07:05 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 09:07:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126620 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 125825 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-27 13:44:33 [post_date_gmt] => 2017-04-27 09:44:33 [post_content] => საპარლამენტო უმრავლესობა კონსტიტუციის პროექტის ინიცირებისთვის ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს, ამის შესახებ დეპუტატმა მარიამ ჯაშმა განაცხადა. დეპუტატის ინფორმაციით, 5-დან 15 მაისამდე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე საერთო-სახალხო განხილვის ფარგლებში რეგიონებში შეხვედრებს გამართავს. "დღეს უმრავლესობის ფორმატში დეტალურად განვიხილეთ კონსტიტუციური პროექტი და ვიწყებთ ხელმოწერებს საკონსტიტუციო ცვლილებების ინიცირებისთვის, მაგრამ მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები და სახალხო განხილვების შედეგად მიღებული რეკომენდაციები მაქსიმალურად გათვალისწინებული იქნება. 5-დან 15 მაისამდე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე პირადად გამართავს ყველა რეგიონში შეხვედრებს",- განაცხადა მარიამ ჯაშმა. ამ წუთებში "ქართული ოცნების" ოფისში საპარლამენტო უმრავლესობოს შეხვედრა მიმდინარეობს. [post_title] => კონსტიტუციის პროექტის საერთო-სახალხო განხილვის ფარგლებში რეგიონებში შეხვედრებს გამართავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => konstituciis-proeqtis-saerto-sakhalkho-gankhilvis-farglebshi-regionebshi-shekhvedrebs-gamartavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-27 13:44:33 [post_modified_gmt] => 2017-04-27 09:44:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125825 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 125637 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-26 16:00:23 [post_date_gmt] => 2017-04-26 12:00:23 [post_content] => გიორგი მარგველაშვილი საკონსტიტუციო კომისიას ჯიბრში მხოლოდ იმიტომ ჩაუდგა, რომ კომისიის თავმჯდომარეობაზე უარი ეთქვა დასაბუთებული იურიდიული არგუმენტით, ამის შესახებ მამუკა მდინარაძემ განაცხადა. ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის თქმით, რაც უფრო წინ მიდის პროცესი და იხვეწება კონსტიტუციის პროექტი, მით უფრო მძაფრდება პროტესტი ოპონენტების მხრიდან. „ პრეზიდენტი, მხოლოდ იმის გამო, რომ კომისიის თანათავმჯდომარეობაზე უარი ეთქვა და ამას დასაბუთებული იურიდიული არგუმენტიც ჰქონდა, თავიდანვე ამ პროტესტის მონაწილე გახდა და ჯიბრში ჩაუდგა კომისიას. მისი ადმინისტრაცია უკვე პირდაპირ ტყუილსაც აღარ ერიდება. გუშინ მათ განაცხადეს, რომ ცვლილებების გატანა კომისიის შემადგენლობის ცვლილების გზით მოხერხდა. შეგახსენებთ, რომ კენჭისყრაზე დაფიქსირდა 43 მომხრე 8-ის წინააღმდეგ და ხმების ეს რაოდენობა ნებისმიერ შემთხვევაში იყო გამსვლელი. რაც შეეხება შემადგენლობაში ცვლილებას, ეს სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლების კომისიიდან გასვლის სამართლებრივად ასახვამ გამოიწვია. ამან ერთადერთი რამ შეცვალა - არასამთავრობოების და ექსპერტების მიერ დაყენებულ ალტერნატიულ წინადადებებს გაუჩნდათ მხარდაჭერის მოპოვების მეტი შანსი და რამდენიმე შემთხვევაში ეს ასეც მოხდა”, -განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. [post_title] => პრეზიდენტს უარი რომ ეთქვა თავმჯდომარეობაზე, საკონსტიტუციო კომისიას ჯიბრში ჩაუდგა - მდინარაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => prezidents-uari-rom-etqva-tavmjdomareobaze-sakonstitucio-komisias-jibrshi-chaudga-mdinaradze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-26 16:00:23 [post_modified_gmt] => 2017-04-26 12:00:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125637 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 126620 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-05-01 13:07:05 [post_date_gmt] => 2017-05-01 09:07:05 [post_content] => სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე 40 000 ლარი დაიხარჯა, ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა. ირაკლი კობახიძის ინფორმაციით, წინა კომისიის ხარჯებმა 360 000 ლარი შეადგინა. „360 000 ლარი დაიხარჯა წინა კომისიის მუშაობისთვის, მაშინ როდესაც შედეგი იყო ნულოვანი. ახალმა კომისიამ 40 000 ლარი დახარჯა იმაში, რომ საქართველოს კონსტიტუციის სრულიად ახალი რედაქცია ჩამოეყალიბებინა. ეს ყველაფერი მიუთითებს იმაზე, რომ პროცესი ძალიან რაციონალურად იყო დაგეგმილი და ჩვენ დავზოგეთ ჩვენი გადასახადის გადამხდელების თანხები“, - განაცხადა კობახიძემ. კომისიის თავმჯდომარის თქმით, კონსტიტუციის თითქმის ყველა მუხლი გადასინჯულია და ამ ცვლილებების 80-85% ექსპერტების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა კონსტიტუციური ორგანოს წინადადებებს ეფუძნება. „ძალიან დიდი სამუშაო იქნა გაწეული სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში. რომ შეადაროთ მოქმედი კონსტიტუცია და ახალი, შეთავაზებული რედაქცია, თითქმის ყველა მუხლი არის გადასინჯული და ამ ცვლილებების 80-85% ეფუძნება ექსპერტების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სხვადასხვა კონსტიტუციური ორგანოს წინადადებებს. ეს ყველაფერი ხაზს უსვამს პროცესის ინკლუზიურობას“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ. [post_title] => საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაზე 40 000 ლარი დაიხარჯა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sakonstitucio-komisiis-mushaobaze-40-000-lari-daikharja [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-01 13:07:05 [post_modified_gmt] => 2017-05-01 09:07:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=126620 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 51 [max_num_pages] => 17 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 91a103bcbda1e98df0cce0d686d49bfb [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )