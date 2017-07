საოჯახო მედიცინის დაწესებულებების ქსელი „მედკაპიტალი“ ფართოვდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => medicina [1] => medkapitali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149461 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => medicina [1] => medkapitali ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149461 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1034 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => medicina [1] => medkapitali ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => medicina [1] => medkapitali ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149461) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1034,17690) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 148805 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-24 20:38:02 [post_date_gmt] => 2017-07-24 16:38:02 [post_content] => განუკურნებელი დაავადების მქონე ბავშვის ჩარლი გარდის მშობლებმა, ბრიტანეთში სამართლებრივი დავა დაასრულეს. მათ აშშ-ში ბავშვის ექსპერიმენტულ მკურნალობაში ჩართვა სურდათ, თუმცა ეს უკვე შეუძლებელია. ბავშვის მშობლების ადვოკატმა სასამართლოში განაცხადა, რომ ჩვილისთვის დრო ამოიწურა. მშობლები ბავშვის ხელოვნური სუნთქვის აპარატიდან გამოერთების გადაწყვეტილებას აღარ გააპროტესტებენ. "ჩვენ უბრალოდ გვინდოდა ბავშვისთვის სიცოცხლის შანსი მიგვეცა. ძალიან ბევრი დრო დავკარგეთ", - განაცხადა ადვოკატმა. ჩარლის მამამ კი განმარტა: "ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემი ტკბილი, ლამაზი და უდანაშაულო ბიჭი, მის პირველ დაბადების დღემდე, 4 აგვისტომდეც ვერ მიაღწევს." ჩარლის მშობლებმა განმარტეს, რომ მათ გადაწყვეტილება უკვე მიიღეს, რადგან ამერიკელმა ექიმმა თქვა, რომ ნუკლეოზიდის თერაპია (nucleoside therapy) უკვე დაგვიანებულია. ვინ არის ჩარლი გარდი? "ჩარლიმ უდიდსი გავლენა მოახდინა და შეეხო იმაზე მეტ ადამიანს 11 თვეში, ვიდრე ამას ზოგი მთელი ცხოვრების განმავლობაში აკეთებს." ჩარლი გარდი 2016 წლის 4 აგვისტოს, თანდაყოლილი, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე იშვიათი გენეტიკური დაავადებით დაიბადა. მას დნმ-ის მიტოქონდრიული წარმონაქმნის სინდრომი აქვს. ჩარლის არ ესმის, ვერ ხედავს, არ შეუძლია ტირილი და არც ყლაპვით ფუნქცია აქვს განვითარებული. ბრიტანელი ექიმების თქმით, ბავშვის მკურნალობა შეუძლებელია და მიიჩნევენ, რომ მისი ხელოვნური სუნთქვის აპარატიდან გამორთვა აუცილებელია. მათ საწინააღმდეგოდ, ამერიკელმა ექიმებმა განაცხადეს, რომ მზად იყვნენ ჩვილისთვის ექსპერიმენტული თერაპიის კურსი ჩაეტარებინათ. ბავშვის მკურნალობის დასაფინანსებლად 1.3 მლნ ფუნტი სტერლინგი შეგროვდა, თუმცა სასამართლო პროცესების გამო, მკურნალობა დაგვიანდა. საქმე სასამართლომდე ბრიტანული კლინიკის მიმართვის საფუძველზე მივიდა. ბრიტანელი ექიმები, ჩვილის ამერიკაში გაგზავნის წინააღმდეგ გამოვიდნენ. საბოლოოდ, ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ ჩარლის დაგეგმილი მკურნალობა სერიოზულ ტკივილებს მიაყენებდა. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => "დაავადების გამო, ის პირველ დაბადების დღემდეც ვერ იცოცხლებს" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => daavadebis-gamo-is-pirvel-dabadebis-dghemdec-ver-icockhlebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 22:45:33 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 18:45:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148805 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 125703 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-27 12:29:36 [post_date_gmt] => 2017-04-27 08:29:36 [post_content] => 29 აპრილს 10:00 საათზე სასტუმრო ’’ციტრუსში’’ კომპანია „ნიარმედიკი“ ქართველი ექიმებისთვის სასწავლო ტრენინგს ჩაატარებს, სადაც მათ სხვადასხვა ფსიქოტიპის პაციენტებთან თანამედროვე ურთიერთობის უნარ–ჩვევებს ასწავლიან. ღონისძიებას დაესწრება თბილისის მასშტაბით მომუშავე 50-ამდე ექიმი წამყვანი კლინიკებიდან. როგორც ”ფორტუნას” ”ნიარმედიკის” საქართველოს წარმომადგენლობაში განუცხადეს, ტრენინგის მთავარი მიზანია, ექიმებს გაუმარტივონ ურთიერთობა განსაკუთრებით რთულ პაციენტებთან. ”მოწვეული გვყავს ცნობილი ბიზნესტრენერი ანდრეი კასიანოვი რუსეთიდან, რომელსაც 1000 -ზე მეტი ტრენინგი აქვს ჩატარებული სხვადასხვა ქვეყანაში, ის ექიმებს ფსიქოლოგიურ ტრენინგს ჩაუტარებს და ეცდება, ასწავლოს მათ პაციენტებთან კომუნიკაციის მარტივად დამყარების მეთოდები. მოგეხსენებათ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც თავად ექიმისთვის, ისე პაციენტისთვის”, - განაცხადა ”ნიარმედიკის” წარმომადგენელმა საქართველოში, ხათუნა ბასარიამ. მისივე ინფორმაციით, კომპანია მსგავსი სახის ტრენინგებს ქართველი ექიმებისთვის ხშირად მართავს ხოლმე. გამოცდილების გაზიარების მიზნით, კვალიფიციური სპეციალისტები ჩამოდიან რუსეთიდან, ბელორუსიდან და მოლდოვადან. ცნობისთვის, კომპანია „ნიარმედიკი“ - ბიოტექნოლოგიური სამედიცინო ფარმაცევტული კომპანიაა, რომელიც ნ.ფ. გამალეის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის მეცნიერებმა დააარსეს 1989 წელს და ერთ-ერთი უმსხვილესი დაწესებულებაა ეპიდემიოლოგიური და მიკრობიოლოგიური კვლევების სფეროში, პარიზის პასტერის ინსტიტუტსა და ბერლინის კოხის ინსტიტუტთან ერთად. კომპანიის ძირითადი მიმართულებებია ინოვაციური პრეპარატების, ახალი დიაგნოსტიკური ტესტ-სისტემების და თანამედროვე ლაბორატორიული აღჭურვილობების შექმნა და დანერგვა სამედიცინო პრაქტიკაში. ქართულ ბაზარზე კომპანია „ნიარმედიკი“ 4 წელია, რაც წარმოდგენილია. ”ამ ეტაპზე საქართველოში მხოლოდ ფარმაციის მიმართულებით ვმუშაობთ. ”ნიარმედიკის” მიერ შექმნილი ბრენდია მედიკამენტი „კაგოცელი“, რომელიც სრულიად საქართველოს მასშტაბით ყველა სააფთიაქო ქსელში იყიდება”, - აღნიშნა ”ნიარმედიკის” წარმომადგენელმა საქართველოში. როგორც მან განმარტა, ”კაგოცელი”ანტივირუსული პრეპარატია, რომელიც ებრძვის გრიპის ვირუსს და განკუთვნილია როგორც მოზრდილებისთვის, ასე ბავშვებისთვის 3 წლის ასაკიდან. მისი ღირებულება კი, როგორც კომპანიაში ამბობენ, ანალოგ მედიკამენტებთან შედარებით გაცილებით დაბალია. [post_title] => ქართველ ექიმებს რთულ პაციენტებთან ურთიერთობას გაუმარტივებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartvel-eqimebs-rtul-pacientebtan-urtiertobas-gaumartiveben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-27 12:57:09 [post_modified_gmt] => 2017-04-27 08:57:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125703 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 120362 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-05 16:38:21 [post_date_gmt] => 2017-04-05 12:38:21 [post_content] => ”გაგუას კლინიკის” ახალი კორპუსი დღეს გაიხსნა. ახალი კორპუსი 100 საწოლზეა გათვლილი და უახლესი სამედიცინო აპარატურითაა აღჭურვილი. ადგილზე ქალის, ორსულისა და ბავშვის ჯანმრთელობის მიმართულებით, ყველა სამედიცინო სერვისის მიწოდება ერთ სივრცეში განხორციელდება. განახლებულ კლინიკაში სამედიცინო მომსახურების მიღებას ყველა სოციალური ფენის წარმომადგენელი შეძლებს. ახალ კლინიკაში სულ სამასამდე თანამშრომელი, აქედან 30–მდე მეცნიერებათა დოქტორი დასაქმდება. ამ დროისთვის „გაგუას კლინიკას“ წელიწადში 4000 მშობიარეს მიღება შეუძლია, ახალი კორპუსის მეშვეობით კი ეს მონაცემი მნიშვნელოვნად გაიზრდება. 10 000 კვ.მ. ფართობის ახალაშენებული კორპუსი არქიტექტურულადაც გამორჩეულია. ის შმმ პირებზე სრულადაა ადაპტირებული. შენობა ენერგოეფექტურია და აღჭურვილია სახანძრო უსაფრთხოების სისტემით. კლინიკური ფუნქციების გარდა, „გაგუას კლინიკას“ სასწავლო დაწესებულების დანიშნულებაც ექნება. ადგილზე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტისა და თავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტები დიპლომამდელ და დიპლომისშემდგომ სწავლებას გაივლიან. „გაგუას კლინიკა“ ყველა სახელმწიფო პროგრამაში იქნება ჩართული. პროექტის განხორციელება საყოველთაო ჯანდაცვისა და პერინატალური რეგიონალიზაციის პროგრამების საშუალებით გახდა შესაძლებელი. ახალი კორპუსის გახსნას პრემიერ–მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო ესწრებოდნენ. ”მე ძალიან მახარებს, რომ სწორი პარტნიორობით სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში განხორციელებული თანამშრომლობით შესაძლებელი გახდა საქართველოში გვქონდეს ასეთი თანამედროვე კლინიკები. რაც განსაკუთრებით მახარებს, არის ის, რომ კლინიკა აღჭურვილია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის. აქ არის სრული კომფორტი ყველა ჩვენი თანამოქალაქისთვის”, - განაცხადა კვირიკაშვილმა. როგორც პრემიერმა აღნიშნა, კლინიკა ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტიციების შედეგად აშენდა. მისივე თქმით, საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ფარგლებში ჰოსპიტალურ სექტორში ძალიან ბევრი ინვესტიციები ხორციელდება. „წინა ცხოვრებაში ექიმი ვიყავი და მსგავსი, კარგი მიღწევები რომ ყოფილიყო, მეც საექიმო პრაქტიკას გავაგრძელებდი“, – განაცხადა პრემიერმა კლინიკის გახსნისას და იუსტიციის მინისტრ თეა წულუკიანს ბავშვის დაბადება მოულოცა. აღსანიშნავია, რომ წულუკიანის შვილი სწორედ, გაგუას კლინიკაში დაიბადა. [post_title] => "გაგუას კლინიკის" ახალი კორპუსი გაიხსნა: კლინიკა ყველა სახელმწიფო პროგრამაში იქნება ჩართული [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gaguas-klinikis-akhali-korpusi-gaikhsna-klinika-yvela-sakhelmwifo-programashi-iqneba-chartuli [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-05 16:38:21 [post_modified_gmt] => 2017-04-05 12:38:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120362 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 148805 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-24 20:38:02 [post_date_gmt] => 2017-07-24 16:38:02 [post_content] => განუკურნებელი დაავადების მქონე ბავშვის ჩარლი გარდის მშობლებმა, ბრიტანეთში სამართლებრივი დავა დაასრულეს. მათ აშშ-ში ბავშვის ექსპერიმენტულ მკურნალობაში ჩართვა სურდათ, თუმცა ეს უკვე შეუძლებელია. ბავშვის მშობლების ადვოკატმა სასამართლოში განაცხადა, რომ ჩვილისთვის დრო ამოიწურა. მშობლები ბავშვის ხელოვნური სუნთქვის აპარატიდან გამოერთების გადაწყვეტილებას აღარ გააპროტესტებენ. 