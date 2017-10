საპატრიარქომ წმინდა სინოდის სხდომის ოქმი გამოაქვეყნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wminda-sinodis-skhdoma [1] => oqmi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174164 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => wminda-sinodis-skhdoma [1] => oqmi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174164 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13651 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => wminda-sinodis-skhdoma [1] => oqmi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => wminda-sinodis-skhdoma [1] => oqmi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174164) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19214,13651) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 163851 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-14 19:05:45 [post_date_gmt] => 2017-09-14 15:05:45 [post_content] => უკრაინის გენერალური პროკურორის ყოფილ მოადგილეს, დავით საყვარელიძეს „შეგინის“ გამშვებ პუნქტზე საზღვრის უკანონოდ - ჯგუფურად გადაკვეთის ორგანიზებას ედავებიან. უკრაინელმა სამართალდამცველებმა მას სპეციალური ოქმი გადასცეს. სამართალდამცველების განცხადებით, დავით საყვარელიძე აქტიურ მონაწილეობას იღებდა იმ მოვლენებში, რომლის შედეგად უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის არაკანონიერი გარღვევა მოხდა, ასევე წინააღმდეგობას უწევდა სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლებს. [post_title] => დავით საყვარელიძეს საზღვრის უკანონოდ - ჯგუფურად გადაკვეთის ორგანიზებას ედავებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => davit-sayvarelidzes-sazghvris-ukanonod-jgufurad-gadakvetis-organizebas-edavebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-14 19:05:45 [post_modified_gmt] => 2017-09-14 15:05:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163851 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 114868 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-14 14:41:05 [post_date_gmt] => 2017-03-14 10:41:05 [post_content] => ჭყონდიდის მიტროპოლიტი „იტოვებს მღვდელმთავრულ ვალდებულებას, პასუხი გასცეს ყველა ცრუ ბრალდებას,“ - მეუფე პეტრეს 11 მარტით დათარიღებული წერილი „ფეისბუქზე“ დღეს იღუმენია თამარ გამყრელიძემ გაავრცელა. წერილში მიტროპოლიტი საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქს, სინოდს და 9 მარტს გამართული სინოდის სხდომის მდივანს, მიტროპოლიტ შიოს მიმართავს. „წარმოუდგენელი და მოულოდნელი იყო, რომ სინოდის სხდომა ისე ჩაივლიდა, აქცენტი მხოლოდ ჩემი უღირსებისათვის ესოდენ მკაცრი და უსამართლო განჩინების გამოცხადებით დასრულდებოდა, რაც მდივნის მიერ წაკითხული და ვეჭვობ, არა მის მიერ დაწერილი იქნა ყოველივე ეს. ნუთუ დღემდე ეკლესიის დიკრედიტაციის მძიმე ფაქტები არ გვაქვს, ან ჩემგან არ გსმენიათ სინოდის სხდომაზე? ან ჩემ წინააღმდეგ დაწყებული და დაუსაბუთებელი ცილისწამებები ბრალდების სახით თქვენთვის ეკლესიის დისკრედიტაციას არ ნიშნავს? წარმოუდგენელია, სინოდის სხდომა, რომელიც ესოდენ სკანდალური „ციანიდის საქმის“ შემდეგ იქნა ჩანიშნული და ამ განსაცდელზე და არც ამ განსაცდელის გამომწვევ მიზეზებზე არ გამოიკვეთა განსაკუთრებული ინტერესი, ხოლო მამაოს მიერ საპყობილიდან გამოგზავნილი წერილის წაკითხვა და მოსმენაც არ ჩათვალეთ აუცილებლად, რადგან წინასწარ, თითქოს დაკვეთით დაწერილი წინადადებებით შემოვიფარგლეთ და სრული ნდობა გამოუცხადეთ გამოძიებას, რომელშიც როგორც მე სინოდის წევრი, არ გეთანხმებით“, - ნათქვამია მწერილში. ამასთან, მეუფე პეტრე უარყოფს ბრალდებებს, რომელიც წმინდა სინოდის სხდომის განჩინებით წაუყენეს. ის მიმართავს სხდომის მდივანს, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტ შიოს, დააკონკრეტოს, ვის გულისხმობს კლირიკოსში : „55 კანონით, კლირიკოსში ვის გულისხმობთ? ნუთუ თქვენ, წმინდა სინოდის სხდომის მდივანს, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტ შიოს, ღვთისმეტყველების დოქტორს, წმინდა ალექსი სენაკელის საფლავის მცველს არ გესმით, რომ ჭყონდიდელი მიტროპოლიტი მსგავს ხარისხსა და ბრალდებას არ ექვემდებარება და მიმართულია განდგომილთადმი. უხერხულია, მსგავსი შეცდომების დაშვება.“ მეუფე პეტრე ამბობს, რომ მრავალრიცხოვან დარღვევების გამოსასწორებლად ეკლესიაში რჯულის კანონის ამოქმედებას მიესალმება. „მივესალმები რჯულის კანონის ამოქმედებას ეკლესიაში არსებულ მრავალრიცხოვან დარღვევათა გამოსასწორებლად, მაგრამ დიდი უსამართლობა იქნება, ეს ყველაფერი დაიწყოს ჩემით და ჩემითვე დასრულდეს, რისი პრეცენდენტიც გამოიკვეთა. რატომ გვიჭირს ვაღიაროთ ის სამწუხარო ფაქტი, რომ ჩვენს ეკლესიაში წმინდა მამათა კანონები დატევებულია და ყოველგვარი სიმკაცრე განდევნილი? ვშიშობ, რომ საეკლესიო საქმენი სრულ არეულობაში არ მოვიდეს, როდესაც ეს გულგრილობა და მიკერძოებულობა ნელ-ნელა თავისი გზით წავა და ცუდ შედეგამდე მიგვიყვანს. ეკლესიის დისკრედიტაციას რომ ემსახურებოდა ჩემი გამოსვლა, ეს სრული ცილისწამებაა, რასაც სიმდაბლით ვღებულობ და ვიტოვებ მღვდელმთავრულ ვალდებულებას, პასუხი გავცე ყველა ცრუ ბრალდებას. გთხოვთ, მომიტევოთ ჩემი კადნიერებისთვის და ვითხოვ თქვენს მღვდელმთავრულ ლოცვა-კურთხევას და ვიმედოვნებ, თქვენს მართლკვეთელობას “, - აცხადებს მეუფე პეტრე. [post_title] => "წარმოუდგენელი იყო, რომ სინოდის სხდომა ჩემთვის უსამართლო განჩინების გამოცხადებით დასრულდებოდა"-მეუფე პეტრეს წერილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => warmoudgeneli-iyo-rom-sinodis-skhdoma-chemtvis-usamartlo-ganchinebis-gamockhadebit-dasruldeboda-meufe-petres-werili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-14 14:41:05 [post_modified_gmt] => 2017-03-14 10:41:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=114868 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 114246 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-11 22:10:53 [post_date_gmt] => 2017-03-11 18:10:53 [post_content] => 9 მარტს გამართულ სინოდის სხდომაზე ჭყონდიდის ეპარქიიდან მეუფე პეტრეს გარიდების ინიციატივა წამოიჭრა, ამის შესახებ "იმედის" ეთერში თავად მიტროპოლიტმა განაცხადა. მეუფის თქმით, ინიციატივა უშუალოდ პატრიარქისგან წამოვიდა. ”იყო მცდელობა მე გავერიდებინე ეპარქიდან. უწმინდესმა წამოაყენა ეს საკითხი და პატრიარქის აზრი იყო, რომ იქნებ ცვლილება მომხდარიყო ეპარქიის, რისი წინააღმდეგიც ვიყავი. ვიდრე ეს საკითხი დადგებოდა, მე ფაქტებითა და არგუმენტებით ვისაუბრე იმაზე, რომ თვითონ ჭყონდიდის ეპარქიაშიც არიან ადამიანები, რომლებიც ყველა მზაკვრული მეთოდებით ცდილობენ, რაღაც პრობლემები წამოჭრან ჩემს წინააღმდეგ. ანგარების ფაქტიც მოვიყვანე, რომ ადამიანები, მის გარემოცვაში, ანგარებით არიან დაინტერესებულნი, რომ ჩემი ეპარქიიდან გაყვანა მოხდეს და კვალი საქართველოს გარეთ, ერთმორწმუნე ქვეყანაში მიდის. როდესაც მღვდელმთავრებმა დაინახეს ჩემი კატეგორიული პოზიცია ეპარქიიდან გარიდების ინიციატივაზე, გამოთქვეს აზრი, რომ ამ ეტაპზე ეს არასწორი იქნებოდა და არ განხორციელებულიყო ეპარქიის ცვლილება”, - განაცხადა მეუფე პეტრემ. [post_title] => "პატრიარქმა წამოაყენა საკითხი, გავერიდებინე ეპარქიიდან," - მეუფე პეტრე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => patriarqma-wamoayena-sakitkhi-gaveridebine-eparqiidan-meufe-petre [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-11 22:10:53 [post_modified_gmt] => 2017-03-11 18:10:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=114246 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 163851 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-14 19:05:45 [post_date_gmt] => 2017-09-14 15:05:45 [post_content] => უკრაინის გენერალური პროკურორის ყოფილ მოადგილეს, დავით საყვარელიძეს „შეგინის“ გამშვებ პუნქტზე საზღვრის უკანონოდ - ჯგუფურად გადაკვეთის ორგანიზებას ედავებიან. უკრაინელმა სამართალდამცველებმა მას სპეციალური ოქმი გადასცეს. სამართალდამცველების განცხადებით, დავით საყვარელიძე აქტიურ მონაწილეობას იღებდა იმ მოვლენებში, რომლის შედეგად უკრაინის სახელმწიფო საზღვრის არაკანონიერი გარღვევა მოხდა, ასევე წინააღმდეგობას უწევდა სამართალდამცავი უწყებების თანამშრომლებს. [post_title] => დავით საყვარელიძეს საზღვრის უკანონოდ - ჯგუფურად გადაკვეთის ორგანიზებას ედავებიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => davit-sayvarelidzes-sazghvris-ukanonod-jgufurad-gadakvetis-organizebas-edavebian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-14 19:05:45 [post_modified_gmt] => 2017-09-14 15:05:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=163851 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 5 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 876d72186932a749eda19ffcfd179e6f [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )