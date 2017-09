საქართველო გავარდა: ისრაელს ჩვენი დახმარება არც უცდია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => evrobasketi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160878 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => evrobasketi-2017 ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160878 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => evrobasketi-2017 ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => evrobasketi-2017 ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160878) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18707,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160832 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-09-06 20:40:13 [post_date_gmt] => 2017-09-06 16:40:13 [post_content] => საქართველოს ნაკრების ევრობასკეტის ჯგუფური ეტაპის ბოლო მატჩი ისევ დრამატული და ბოლომდე დაძაბული გამოდგა. ახლა უკვე აღარ გაგვიმართლა და მიუხედავად იმისა, რომ დიდი ჩამორჩენის შემდეგ, ბოლოს გამარჯვების რეალური შანსი მოგვეცა, მაინც წავაგეთ - 69:71. ისრაელთან დაძაბულ, დრამატულ, განუმეორებელ მატჩში გამარჯვების შემდეგ ყველაფერი ჩვენ თავზე იყო დამოკიდებული, მაგრამ სამწუხაროდ ამ შანსის გამოყენება ვეღარ მოვახერხეთ. ახლა კი კიდევ ერთ შეხვედრაში უნდა დავიწყვიტოთ ნერვები - მთელი ყურადღება უკრაინა-ისრაელის თამაშისკენაა. უმოტივაციო მასპინძლებმა თუ მოიგეს, ჩვენ მწვანე აგვენთება, თუ არადა საქართველო შინ წამოვა და პლეი-ოფში უკრაინა წავა, რომელიც ჯგუფის აუტსაიდერად მოიაზრებოდა, მაგრამ ჩვენ სამართლიანად მოგვიგო. იტალიასთან შეხვედრაზე რა უნდა ითქვას. ითამაშეს ბიჭებმა, მაგრამ ბოლო მონაკვეთის გარდა, აღარ იგრძნობოდა ის მუხტი, ემოცია და ძალა, რაც ისრაელთან მატჩის დროს. ძნელია 5 ისეთი თამაში გადააბა, სადაც ყველა ფინალივითაა, მთელ ენერგიას და კონცენტრაციას მოითხოვს. არათუ არცერთი იოლი მატჩი, შედარებით მარტივი ეპიზოდიც კი არ გვქონია, ყველა მეოთხედი დაძაბული იყო, ყველასთან უაღრესი ნერვები და ბოლომდე ენერგიის დაცლა დაგვჭირდა. ამას დაუმატეთ ძლიერი მეტოქეები, ბუნებრივი შეცდომები და ლოგიკურიც კი არის, რომ ყველაფერს ვერ მოიგებ. საქართელოს კალათბურთელთა ნაკრები კარგი გუნდია, კარგი, მებრძოლი, ჯიგარი ბიჭებით დაკომპლექტებული. სამწუხარო და დასანანი ის არის, რომ მოსაგები თამაშ(ებ)ი ვერ მოვიგეთ და ასე გავირთულეთ მდგომარეობა. მოლოდინი მართლაც მეტი გვქონდა... ეს მოლოდინი ჯერ არ დასრულებულა, უბრალოდ ახლა ის ისრაელის ხელშია. "ეტიჰეიდ სთეიდიუმს" შეშლილი სტუმრები ეწვივნენ. ექსცენტრიულმა მთამსვლელებმა "მანჩესტერ სიტის" სტადიონის სახურავზე აძრომა მოახერხეს და სამახსოვრო ფოტოებიც გადაიღეს, თუმცა სტადიონის დაცვამ ისინი დროულად შენიშნა და დააკავა. აღმოჩნდა, რომ ალპინისტთა ჯგუფს ელი ლოუ ხელმძღვანელობდა, რომელიც ცნობილი მას შემდეგ გახდა, რაც წარმატებით დალაშქრა ბლექპულის და სტელს ტორპ პარკის კოშკები. აღსანიშნავია, რომ ამ ბოლო დროს პოპულარული გუნდების სტადიონების სახურავები ალპინისტებისთვის სასურველ სამიზნედ იქცა. სხვადასხვა ჯგუფები ახლო წარსულში "ვესტ ჰემის", "ლივერპულის", "არსენალის" და "მანჩესტერ იუნაიტედის" საშინაო არენებსაც ეწვივნენ.

[post_title] => ზემოდან დავხედოთ სტადიონს: ეტიჰადს შეშლილი ალპინისტები დააცხრნენ (ფოტო) "ადიდასმა" მადრიდის "რეალის" გულშემატკივრებისათვის ძველებური ფორმები დაამზადა. ამიერიდან სამეფო კლუბის ფანებს შეეძლებათ ისეთი მაისურები შეიძინონ, როგორსაც "რეალის" ფეხბურთელები გასული საუკუნის 80-იან წლებში ატარებდნენ. მაისურები იასამნისფერია და დეტალურადაა მიმსგავსებული მადრიდელთა ძველ ფორმებს. მეტი დამაჯერებლობისათვის, "ადიდასმა" მათზე თავისი ძველი ლოგოტიპი დაიტანა.

[post_title] => რეალური ნოსტალგია: ადიდასმა „სამეფო კლუბი" წარსულში დააბრუნა (ფოტო) 