საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ნაკრები: ”ჯვაროსნები”  სრული შემადგენლობით

საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ვლადიმირ ვაისმა დღეს სასტუმრო "ჰუალინგში" გამართულ პრესკონფერენციაზე მო ახლოებულ მატჩებთან დაკავშირებით ისაუბრა. სლოვაკი სპეციალისტის განცხადებით სენტ კიტსისა და ნევისის ნაკრებთან გასამართი ამხანაგური მატჩის მთავარი დანიშნულებაა, ფეხბურთელებს დაეხმაროს შეთამაშებულნი შეხვდნენ მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის შესარჩევი ეტაპის მატჩს მოლდოვის წინააღმდეგ. "მოლდოვაში მნიშვნელოვანი შეხვედრა გველის. ჩვენი მიზანი სამი ქულის მოპოვებაა. სხვა ნებისმიერი შედეგი წარუმატებლად შეფასდება." საქართველოს ეროვნული ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ისაუბრა იმ ფეხბურთელებზეც,რომლებიც ნაკრებში არიან გამოძახებულნი: "დანაკლისები გვაქვს და მათ შესავსებად ის ფეხბურთელები გამოვიძახე,რომლებსაც ვიცნობ და ვენდობი.ყოველთვის ახალ მოთამაშეებს ვერ გამოვიძახებ." - განაცხადა ვაისმა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოს ნაკრები 7 ივნისს, მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე სენტ კიტსისა და ნევისის ნაკრებთან ამხანაგურ მატჩს გამართავს, 11 ივნისს კი მსოფლიოს ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მატჩი ჯვაროსნებს გასვლაზე,მოლდოვის წინააღმდეგ ელით. მოლდოვაში სამი ქულის მოსაპოვებლად მივდივართ - ვლადიმირ ვაისის პრესკონფერენცია

იტალიის ქალაქ ტურინში, ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩის ყურების დროს ამტყდარი ჩხუბის გამო ათასობით ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას ამის შესახებ "ფრანს პრესი" ავრცელებს. სან კარლოს მოედანზე დაახლოებით, 20 000 ადამიანი ადევნებდა თვალს მიმდინარე ჩემპიონატს. იუვენტუსის კარში, რეალის მესამე გოლის შემდეგ, ერთ-ერთმა ფანმა მაშხალა ააფეთქა, რამაც პანიკა და ჭყლეტვა გამოიწვია. ხალხი მოედნიდან გაიქცა. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით, მოხდა ჩხუბიც, თუმცა რატომ უცნობია. ინციდენტის შედეგად ათასობით ადამიანი დაშავდა. 7 ადამიანის მდგომარეობა კრიტიკულია, მათ შორის 4 ბავშვია. მადრიდის „რეალი" ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებულია. სამეფო კლუბმა, ფინალურ შეხვედრაში, ტურინის „იუვენტუსი" ანგარიშით 4-1 დაამარცხა. ჩემპიონთა ლიგის ფან-ზონაში ათასობით ადამიანი დაშავდა

დორტმუნდში, საფეხბურთო კლუბ „ბორუსია დორტმუნდის" ავტობუსის წინ ასაფეთქებელი მოწყობილობა აფეთქდა. გავრცელებული ინფორმაციით, დაშავებულია ესპანელი ფეხბურთელი მარკ ბარტრა. დღეს ჩემპიონთა ლიგის მეოთხედ ფინალში დორტმუნდის „ბორუსია" ფრანგულ მონაკოს უპირისპირდება. აფეთქების შედეგად დაშავებულია ესპანელი ფეხბურთელი მარკ ბარტრა 