საქართველოში ფრენებს ახალი უკრაინული ავიაკომპანია იწყებს

თურქეთის ეროვნული ავიაგადამზიდავი Turkish Airlines 2017 წლის 1-ელი ივლისიდან განხორციელებულ რეისებზე, უფასო ბარგის მოცულობას ამცირებს. ავიაკომპანიის ახალი პოლიტიკის მიხედვით, ეკონომ კლასის მგზავრს (ერთი ჩემოდანი) 23 კგ ბარგის წაღება შეეძლება, ხოლო ბიზნეს კლასის მგზავრს კი (ორი ჩემოდანი) 32 კგ-მდე ბარგის. ახალი პოლიტიკის მიხედვით, 23 კგ-იანი ბარგის გამოწერა ბავშვზეც არის შესაძლებელი. აღსანიშნავია, რომ აქამდე Turkish Airlines-ის მგზავრებს უფასოდ 30 კგ-მდე ბარგის წაღება შეეძლოთ. Turkish Airlines უფასო ბარგს ამცირებს

ყაზახური ავიაკომპანია "SCAT Airlines" ოპერირებას საქართველოს სამივე საერთაშორისო აეროპორტის მიმართულებით განახორციელებს. ავიაკომპანია აქტაუდან ქუთაისის მიმართულებით რეგულარულ საჰაერო მიმოსვლას იწყებს. "SCAT Airlines" რეგულარულ ფრენებს განაახლებს ასევე აქტაუ-ბათუმის მიმართულებით. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი "SCAT Airlines"-ის განრიგების მიხედვით, ფრენები შემდეგი სიხშირით განხორციელდება: ა) აქტაუ-ქუთაისი-აქტაუს საჰაერო ხაზზე რეგულარული ფრენები 22 მაისიდან ზაფხულის ბოლომდე, კვირაში 2 სიხშირით, ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს შესრულდება; ბ) აქტაუ-ბათუმი-აქტაუს მიმართულებაზე რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა 2 ივნისიდან ასევე ზაფხულის ბოლომდე, კვირაში 4 სიხშირით, ყოველ ოთხშაბათს, პარასკევს, შაბათსა და კვირას განხორციელდება; რეგულარული რეისები Boeing B737 ტიპის საჰაერო ხომალდით შესრულდება. აქტაუ-ქუთაისი-აქტაუ წარმოადგენს ახალ მიმართულებას "SCAT Airlines"-სთვის. აქტაუ-ბათუმი-აქტაუს საჰაერო ხაზზე ოპერირება კი ყაზახურმა ავიაკომპანიამ გასულ წელს დაიწყო და ფრენებს ზაფხულის სეზონის ბოლომდე ასრულებდა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სამოქალაქო ავიაციის სააგენტომ ავიაკომპანიას რეგულარული ფრენების შესასრულებლად აუცილებელი ნებართვა 5 მაისს მიანიჭა. SCAT Airlines საქართველოს სამივე აეროპორტიდან იფრენს

ქართული ავიაკომპანია Georgian Airways რეგულარული ფრენების შესრულებას ახალი მიმართულებებით იწყებს. მიმდინარე წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის განმავლობაში ავიაკომპანია რეგულარულ საჰაერო მიმოსვლას თბილისიდან - სოჭის და ბათუმიდან - თელ-ავივის მიმართულებით იწყებს. ამასთან, Georgian Airways ასევე განაახლებს რეგულარულ ოპერირებას თბილისსა და თეირანს შორის და ადგილობრივ ფრენებს თბილისსა და ბათუმს შორის. ავიაკომპანიის მიერ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოში წარმოდგენილი განრიგების მიხედვით ფრენები შემდეგი სიხშირით განხორციელდება: ► თბილისი-სოჭი-თბილისის საჰაერო ხაზზე ოპერირება 2 ივნისიდან ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის ბოლომდე კვირაში 2 სიხშირით, ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს შესრულდება; ► თბილისი-თეირანი-თბილისის მიმართულებით ავიარეისები 9 მაისიდან - 5 ივნისამდე კვირაში 2 სიხშირით (სამშაბათი, პარასკევი), 5 ივნისიდან 29 სექტემბრამდე კი 4 სიხშირით (სამშაბათი დღეში 2-ჯერ, პარასკევი, შაბათი) განხორციელდება; ► ბათუმი-თელ ავივი-ბათუმის რეგულარული ფრენები - 4 მაისიდან 15 ოქტომბრამდე კვირაში 2 სიხშირით, ყოველ ხუთშაბათსა და კვირას შესრულდება; ► რაც შეეხება ადგილობრივ რეგულარულ რეისებს, "Georgian Airways"-ის მიერ სააგენტოსთვის მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით, თბილისი-ბათუმი-თბილისის მიმართულებაზე ფრენების სიხშირე ზაფხულის სანავიაგაციო სეზონის ბოლომდე ეტაპობრივად გაიზრდება. ბათუმის მიმართულებით ავიაკომპანიამ ორი რეისი უკვე განახორციელა. ცნობისთვის, რეგულარული რეისები Boeing B737 და CL600 ტიპის საჰაერო ხომალდებით შესრულდება. აღსანიშნავია, რომ თბილისი-სოჭი-თბილისი წარმოადგენს ახალ მიმართულებას "Georgian Airways"-სთვის, ხოლო ბათუმსა და თელ-ავივს შორის ავიაკომპანია აქამდე მხოლოდ ჩარტერულ ფრენებს ახორციელებდა. Georgian Airways ფრენების შესრულებას ახალი მიმართულებებით იწყებს Turkish Airlines უფასო ბარგს ამცირებს