საწვავი საჩუქრად – როგორ ვიაროთ მეტი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sachuqari [1] => sawvavi [2] => amboli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183368 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sachuqari [1] => sawvavi [2] => amboli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183368 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 768 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sachuqari [1] => sawvavi [2] => amboli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sachuqari [1] => sawvavi [2] => amboli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183368) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2068,768,1706) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179909 [post_author] => 17 [post_date] => 2017-10-24 17:07:50 [post_date_gmt] => 2017-10-24 13:07:50 [post_content] => ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით, მხოლოდ ოქტომბერში საწვავი 2-4 თეთრის ფარგლებში გაძვირდა. მიზეზებზე იმპორტიორთა კავშირში ღიად საუბრობენ, სადაც გვითხრეს, რომ ეს პირველ რიგში ნავთობზე ფასის ზრდას უკავშირდება. ბოლო მონაცემებით, ერთი ბარელი ნავთობის ღირებულება 57 დოლარია. ამ თემაზე „ფორტუნა“ ანალიტიკოს დავით წიქარიძეს ესაუბრა, რომელმაც რამდენიმე მთავარ ფაქტორზე გაამახვილა ყურადღება. მათ შორის, ოპეკის წევრი და არაწევრი ქვეყნების მიერ ნავთობის მოპოვების შემცირების შეთანხმების შესრულების დონე, რამაც ანალიტიკოსის თქმით, ხელი შეუწყო სანავთობო ბაზარზე მიწოდებასა და მოთხოვნილებას შორის ბალანსის აღდგენას. გარდა ამისა, ასევე მთავარ მიზეზად სახელდება ერაყის ქურთისტანში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები, რაც საფრთხეს უქმნის ნავთობმომპოვებელი რეგიონიდან ნავთობის ექსპორტს. ასევე განიხილება კიდევ ერთი ფაქტორი-ამერიკაში ბოლო დროს რამდენჯერმე ნავთობმომპოვებელი ჭაბურღილების მუშაობის შეწყვეტის დაფიქსირებას. მიუხედავად ამისა, ექსპერტები უახლოეს მომავალში ნავთობის ფასის მკვეთრ ზრდას არ პროგნოზირებენ. [post_title] => საწვავი ძვირდება, როგორია ანალიტიკოსების პროგნოზი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sawvavi-dzvirdeba-rogoria-analitikosebis-prognozi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 17:07:50 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 13:07:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179909 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 179687 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-24 12:28:06 [post_date_gmt] => 2017-10-24 08:28:06 [post_content] => საქართველოში საწვავი ოქტომბრის თვეში 2-დან 4 თეთრამდე გაძვირდა. რამ გამოიწვია ფასების მატება - თემაზე განცხადებას ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი ავრცელებს, სადაც წერს, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში მსოფლიოში ნავთობის ფასი იზრდება. კერძოდ, ივლისის თვეში ლონდონში Inter Continental Exchange Futures Europe-ზე (ICE Futures Europe)-Brent ტიპის ნავთობის ფასი შეადგენდა საშუალოდ 48-49 დოლარს/ბარელზე, აგვისტოში - 51-52 დოლარს/ბარელზე, სექტემბერში - 52-56 დოლარს/ბარელზე, ხოლო ოქტომბრში - 56-58 დოლარს ბარელზე. ”მიმდინარე პერიოდში ნავთობის ფასის ზრდის ტენდენცია უკავშირდება რამდენიმე ფაქტორს: კერძოდ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ოპეკის წევრი და არაწევრი ქვეყნების მიერნავთობის მოპოვების შემცირების შეთანხმების შესრულების დონე, რომლის პროცენტულმა მაჩვენებელმა სექტემბერში რეკორდულად მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია - 120 %-ს (აგვისტოში - 116%). აღნიშნული შეთანხმების შესრულება ხელს უწყობს მსოფლიო სანავთობო ბაზარზე მიწოდებასა და მოთხოვნილებას შორის ბალანსის აღდგენას. ერთ-ერთ ძირითად ფაქტორს წარმოადგენს ასევე ერაყის ქურთისტანში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები, რომლებიც საფრთხეს უქმნის აღნიშნული მნიშვნელოვანი ნავთობმომპოვებელი რეგიონიდან ნავთობის ექსპორტს. ასევე ცალკე უნდა აღინიშნოს აშშ-ის პრეზიდენტის რონალდ ტრამპის მიერ ირანთან დაკავშირებით მძაფრი პოლიტიკური განცხადებები მის წინააღმდეგ შესაძლო ახალი სანქციების დაწესების შესახებ. ნავთობის ფასის ზრდის ერთ-ერთ ფაქტორს წარმოადგენს ასევე აშშ-ში ბოლო პერიოდში ზედიზედ რამოდენიმეჯერ ნავთობმომპოვებელი ჭაბურღილების მუშაობის შეწყვეტის დაფიქსირება”, -აცხადებენ ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირში. რაც შეეხება საქართველოს საცალო ქსელს, როგორც ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირში განმარტავენ, ოქტომბრის თვეში დაფიქსირდა რეგულარი ტიპის ბენზინისა და დიზელის საწვავის ფასის ზრდა საშუალოდ 2-4 თეთრით ლიტრაზე. რამ გამოიწვია ფასების მატება - თემაზე განცხადებას ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი ავრცელებს, სადაც წერს, რომ ბოლო თვეების განმავლობაში მსოფლიოში ნავთობის ფასი იზრდება. კერძოდ, ივლისის თვეში ლონდონში Inter Continental Exchange Futures Europe-ზე (ICE Futures Europe)-Brent ტიპის ნავთობის ფასი შეადგენდა საშუალოდ 48-49 დოლარს/ბარელზე, აგვისტოში - 51-52 დოლარს/ბარელზე, სექტემბერში - 52-56 დოლარს/ბარელზე, ხოლო ოქტომბრში - 56-58 დოლარს ბარელზე. ”მიმდინარე პერიოდში ნავთობის ფასის ზრდის ტენდენცია უკავშირდება რამდენიმე ფაქტორს:, რომლის პროცენტულმა მაჩვენებელმა სექტემბერში რეკორდულად მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია - 120 %-ს (აგვისტოში - 116%). აღნიშნული შეთანხმების შესრულება ხელს უწყობს მსოფლიო სანავთობო ბაზარზე მიწოდებასა და მოთხოვნილებას შორის ბალანსის აღდგენას., რომლებიც საფრთხეს უქმნის აღნიშნული მნიშვნელოვანი ნავთობმომპოვებელი რეგიონიდან ნავთობის ექსპორტს.. ნავთობის ფასის ზრდის ერთ-ერთ ფაქტორს წარმოადგენს ასევე აშშ-ში ბოლო პერიოდში ზედიზედ რამოდენიმეჯერ ნავთობმომპოვებელი ჭაბურღილების მუშაობის შეწყვეტის დაფიქსირება”, -აცხადებენ ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირში. საქართველოს საჰაერო სივრცეში თავისუფალი მარშრუტები დანერგა. კომპანიის ინფორმაციით, თავისუფალი მარშრუტების კონცეფცია გულისხმობს ფრენებს შემოსვლის წერტილიდან პირდაპირი ტრაექტორიით გასვლის წერტილზე, რომლებიც გამოქვეყნებულია საქართველოს სააერნაოსნო კრებულში (AIP). როგორც ”საქაერონავიგაციაში” აცხადებენ, თავისუფალი მარშრუტების დანერგვა საქართველოსა და მთლიანად ევროპის რეგიონში:

გაზრდის საჰაერო სივრცის გამტარუნარიანობასა და შეამცირებს შეფერხებული ფრენების რაოდენობას;

დაზოგავს სანავიგაციო მომსახურების საზღაურებს საჰაერო სივრცის მომხმარებელთათვის;

საშუალებას მისცემს ავიაკომპანიებს, შეარჩიონ უმოკლესი მარშრუტი და დაზოგონ საწვავი;

10%-ით შეამცირებს საჰაერო მიმოსვლის შედეგად გამოწვეულ მავნე ზემოქმედებას გარემოზე;

აამაღლებს ფრენების უსაფრთხოების დონეს, მომავალი გამოწვევების შესაბამისად.



[post_title] => საქართველოს საჰაერო სივრცეში თავისუფალი მარშრუტები დანერგეს - რა სარგებელს ნახავენ მგზავრები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-sahaero-sivrceshi-tavisufali-marshrutebi-danerges-ra-sargebels-nakhaven-mgzavrebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-17 12:31:48 [post_modified_gmt] => 2017-10-17 08:31:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176284 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 179909 [post_author] => 17 [post_date] => 2017-10-24 17:07:50 [post_date_gmt] => 2017-10-24 13:07:50 [post_content] => ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის ინფორმაციით, მხოლოდ ოქტომბერში საწვავი 2-4 თეთრის ფარგლებში გაძვირდა. მიზეზებზე იმპორტიორთა კავშირში ღიად საუბრობენ, სადაც გვითხრეს, რომ ეს პირველ რიგში ნავთობზე ფასის ზრდას უკავშირდება. ბოლო მონაცემებით, ერთი ბარელი ნავთობის ღირებულება 57 დოლარია. ამ თემაზე „ფორტუნა“ ანალიტიკოს დავით წიქარიძეს ესაუბრა, რომელმაც რამდენიმე მთავარ ფაქტორზე გაამახვილა ყურადღება. მათ შორის, ოპეკის წევრი და არაწევრი ქვეყნების მიერ ნავთობის მოპოვების შემცირების შეთანხმების შესრულების დონე, რამაც ანალიტიკოსის თქმით, ხელი შეუწყო სანავთობო ბაზარზე მიწოდებასა და მოთხოვნილებას შორის ბალანსის აღდგენას. გარდა ამისა, ასევე მთავარ მიზეზად სახელდება ერაყის ქურთისტანში მიმდინარე პოლიტიკური მოვლენები, რაც საფრთხეს უქმნის ნავთობმომპოვებელი რეგიონიდან ნავთობის ექსპორტს. ასევე განიხილება კიდევ ერთი ფაქტორი-ამერიკაში ბოლო დროს რამდენჯერმე ნავთობმომპოვებელი ჭაბურღილების მუშაობის შეწყვეტის დაფიქსირებას. მიუხედავად ამისა, ექსპერტები უახლოეს მომავალში ნავთობის ფასის მკვეთრ ზრდას არ პროგნოზირებენ. [post_title] => საწვავი ძვირდება, როგორია ანალიტიკოსების პროგნოზი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sawvavi-dzvirdeba-rogoria-analitikosebis-prognozi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 17:07:50 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 13:07:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179909 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 45 [max_num_pages] => 15 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 054ca2450ab4219543b8a8db9fb60a55 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )