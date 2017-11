სექსუალურ ძალადობაში ამჯერად დასტინ ჰოფმანს ადანაშაულებენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kevin-speisi [1] => harvi-vainshteini [2] => dastin-hofmani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183211 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kevin-speisi [1] => harvi-vainshteini [2] => dastin-hofmani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183211 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5869 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kevin-speisi [1] => harvi-vainshteini [2] => dastin-hofmani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kevin-speisi [1] => harvi-vainshteini [2] => dastin-hofmani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183211) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20926,20162,5869) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182686 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-11-02 13:44:38 [post_date_gmt] => 2017-11-02 09:44:38 [post_content] => კევინ სპეისის გარშემო ატეხილი ხმაურის ფონზე მსახიობის ძმა, 62 წლის რენდალ ფაუერი სკანდალურ განცხადებას ავრცელებს. მისი მტკიცებით, მამა პედოფილი იყო და კევინზე გამუდმებით ძალადობდა. ცნობილი ხდება, რომ კევინისა და რენდალის მამა, ტომას ჯოფრი რადიკალურ ნაცისტურ მოძრაობას ჯერ კიდევ მაშინ შეუერთდა, როცა ისინი პატარები იყვნენ. რენდალი ამბობს, რომ ის მამას ხშირად ემუქრებოდა და ყველაფრის დედისთვის მოყოლას ცდილობდა. აქვე ცნობილია, რომ მამის მხრიდან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი კევინისა და რენდალის და ჯულიაც გახდა, რომელიც 18 წლის ასაკში სახლიდან გაიქცა. რენდალი ამტკიცებს, რომ მამის მხრიდან ძალაობა 4 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. სწორედ ამის გამო გადაწყვიტა კევინმა მსახიობობა, რათა ემოციური სტრესი დაეძლია. რენდალი წერს, რომ მამის მხრიდან ძალადობამ მასზეც საშინელი გავლენა მოახდინა. თავად ოთხჯერ იყო დაქორწინებული, თუმცა ბედნიერი არასოდეს ყოფილა. ამჯერად რენდალი მძღოლად მუშაობს და ხშირად როდ სტიუარტის პაროდიასაც აკეთებს, რადგან ლეგენდარულ მუსიკოსს მართალაც საოცრად ჰგავს. მართალია კევინ სპეისის მხრიდან 14 წლის მოზარდზე ძალადობის ფაქტი ჯერ არ დადასტურებულა, თუმცა ფსიქოლოგები მიიჩნევენ, რომ კევინ სპეისის ეს ქმედება შეასაძლოა, სწორედ ბავშვობაში მიღებულ ტრამვას უკავშირდებოდეს. კევინ სპეისის ძმის სკანდალური განცხადება: მსახიობი ბავშვობაში მამამ გააუპატიურა კომპანია „ნეტფლიქსმა" პოპულარული სერიალის „ბანქოს სახლის" დასრულების შესახებ განცხადება გაავრცელა. მასში ნათქვამია, რომ მიმდინარე მეექვსე სეზონი ბოლო იქნება. კომპანიის მესვეურთა განმარტებით, სერიალის შეჩერების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღეს, რაც მსახიობი კევინ სპეისი სექსუალურ ძალადობაში დაადანაშაულეს. ამავე დროს „ნეტფლიქსი" მწუხარებას გამოთქვამს მსახიობ ენტონი რეპის ბრალდებებზე, რომელიც ამტკიცებს, რომ კევინ სპეისი წარსულში მასზე ძალადობდა. ამავე განცხადებას მალევე უპასუხა თავად მსახიობმა. ოსკაროსანი სპეისი ამბობს, რომ მომხდარით შეშფოთებულია და ბოდოშს იხდის. „ტვიტერზე" გაკეთებულ განცხადებაში სპეისი ღიად საუბრობს სექსუალურ ორიენტაციაზეც და ამბობს, რომ ამჟამად უპირატესობას მამაკაცებს ანიჭებს. შეგახსენებთ, რომ კევინ სპეისი კარიერის მანძილზე ორჯერ გახდა „ოსკარის" მფლობელი. ამავე დროს ის „ოქროს გლობუსისა" და არაერთი პრესტიჟული ჯილდოს მფლობელია. რაც შეეხება სერიალს „ბანქოს სახლი", მისი პირველი სეზონი ეკრანებზე 2013 წელს გამოვიდა. ამ დროის მანძილზე შოუმ მაღალი რეიტინგი და მაყურებელთა უდიდესი სიყვარული მოიპოვა. სერიალმა რამდენიმე „ოქროს გლობუსი" მიიღო, მათ შორის საუკეთესო დრამატული სერიალის, ქალისა და მამაკაცის საუკეთესო როლებისთვის.

კევინ სპეისის სკანდალის გამო სერიალი „ბანქოს სახლი" დაიხურა კევინ სპეისიმ თავისი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ ღიად ისაუბრა. ცნობილმა მსახიობმა აღიარა, რომ მთელი ცხოვრება ბისექსუალი იყო, ამჟამად კი უპირატესობას მამაკაცებს ანიჭებს. ამერიკელმა ისიც აღნიშნა, რომ მისმა უახლოესმა გარემოცვამ სხვადასხვა სასიყვარულო ისტორიების შესახებ ყველაფერი იცის და ახლა კი მოვიდა დრო, როცა ამის შესახებ მსოფლიომაც უნდა გაიგოს. შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ სპეისი მისმა კოლეგამ ენტონი რეპმა სექსუალურ შევიწროებაში დაადანაშაულა და აღნიშნული განცხადების გაკეთებაც ჰოლივუდელმა სწორედ ამის შემდეგ გადაწყვიტა. გამოცემა Buzzfeed News-ის ინფორმაციით, რაპმა და სპეისიმ ერთმანეთი 1986 წელს გაიცნეს, როდესაც ორივე ბროდვეის შოუში მონაწილეობდა. მაშინ რაპი 14 წლის იყო, სპეისი კი 26-ის. სწორედ ამ პერიოდში მოხდა ინციდენტი, რომელიც მხოლოდ ახლა გახდა ცნობილი. როგორც რაპი ყვება, სპეისიმ ის საკუთარ ბინაში დაპატიჟა და მასთან კავშირის დამყარებას შეეცადა. ენტონი რაპი წლების განმავლობაში ამის შესახებ არავის უყვებოდა. კევინის განცხადებით, მსგავსი შემთხვევა მას უბრალოდ არ ახსოვს და თუკი ეს მართლა მოხდა ის კოლეგას გულწრფელ ბოდიშს მოუხდის.

კევინ სპეისიმ აღიარა, რომ გეია კევინ სპეისის გარშემო ატეხილი ხმაურის ფონზე მსახიობის ძმა, 62 წლის რენდალ ფაუერი სკანდალურ განცხადებას ავრცელებს. მისი მტკიცებით, მამა პედოფილი იყო და კევინზე გამუდმებით ძალადობდა. ცნობილი ხდება, რომ კევინისა და რენდალის მამა, ტომას ჯოფრი რადიკალურ ნაცისტურ მოძრაობას ჯერ კიდევ მაშინ შეუერთდა, როცა ისინი პატარები იყვნენ. რენდალი ამბობს, რომ ის მამას ხშირად ემუქრებოდა და ყველაფრის დედისთვის მოყოლას ცდილობდა. აქვე ცნობილია, რომ მამის მხრიდან სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი კევინისა და რენდალის და ჯულიაც გახდა, რომელიც 18 წლის ასაკში სახლიდან გაიქცა. რენდალი ამტკიცებს, რომ მამის მხრიდან ძალაობა 4 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. სწორედ ამის გამო გადაწყვიტა კევინმა მსახიობობა, რათა ემოციური სტრესი დაეძლია. რენდალი წერს, რომ მამის მხრიდან ძალადობამ მასზეც საშინელი გავლენა მოახდინა. თავად ოთხჯერ იყო დაქორწინებული, თუმცა ბედნიერი არასოდეს ყოფილა. ამჯერად რენდალი მძღოლად მუშაობს და ხშირად როდ სტიუარტის პაროდიასაც აკეთებს, რადგან ლეგენდარულ მუსიკოსს მართალაც საოცრად ჰგავს. მართალია კევინ სპეისის მხრიდან 14 წლის მოზარდზე ძალადობის ფაქტი ჯერ არ დადასტურებულა, თუმცა ფსიქოლოგები მიიჩნევენ, რომ კევინ სპეისის ეს ქმედება შეასაძლოა, სწორედ ბავშვობაში მიღებულ ტრამვას უკავშირდებოდეს.

კევინ სპეისის ძმის სკანდალური განცხადება: მსახიობი ბავშვობაში მამამ გააუპატიურა