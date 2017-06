სეტყვასაწინააღმდეგო სისტემამ დღის განმავლობაში კახეთში რამდენიმე მძლავრი სეტყვასაშიში პროცესი მოიგერია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => delta [1] => kakheti [2] => setyva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137767 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => delta [1] => kakheti [2] => setyva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137767 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3697 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => delta [1] => kakheti [2] => setyva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => delta [1] => kakheti [2] => setyva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137767) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3697,3980,5737) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 137719 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-10 21:07:12 [post_date_gmt] => 2017-06-10 17:07:12 [post_content] => თბილისში კვლავ ძლიერი წვიმაა, რამდენიმე უბანში - სეტყვაც. „ფორტუნას“ ნუცუბიძის პლატოს მცხოვრებლებმა განუცხადეს, რომ ქუჩებზე ნიაღვრებია, ძლიერ წვიმას კი სეტყვაც ერთვის. სეტყვაა, ასევე, ჩუღურეთის რაიონშიც. მთელი დღის განმავლობაში თბილისში უამინდობაა, დიდ დიღომში, გლდანსა და მუხიანში ძლიერი სეტყვა იყო. სტიქიამ დააზიანა ავტომანქანები, სეტყვისა და წვიმის ამსახველი ვიდეოები „ფეისბუქზე“ ვრცელდება. სეტყვა გლდანში, რამდენიმე საათის წინ

კვლავ წვიმა და სეტყვა - თბილისში უამინდობა გრძელდება "შესაბამისად მოსახლეობის პანიკა ამ მიმართულებით უსაფუძვლოა.ეს პროცესები რთული გასახსნებელია, თუმცა ორი წლის წინ ძალიან ბევრი მოვლენა ერთმანეთს დაემთხვა და ერთდროულად განვითარდა", - აღნიშნა მან. დვალაშვილი ამ დროისთვის ადიგენის რაიონში იმყოფება. მისი თქმით, სეტყვამ ნათესები დააზიანა, იყო წყალმოვარდნა და გადაადგილება დროებით შეფერხდა. საქართველოში დღეს ძლიერი წვიმა და სეტყვა იყო. წვიმამ თბილისში საავტომობილო გზებზე შეზღუდვები გამოიწვია, დაიტბორა ავტოფარეხები, წყნეთი-ახალდაბის გზაზე მეწყერი ჩამოწვა. რუსთავში კი რამდენიმე უბანი დაიტბორა. წვიმამ და სეტყვამ კახეთის რეგიონიც დააზარალა. სეტყვამ განსაკუთრებული ზიანი საგარეჯოს რაიონს მიაყენა. თბილისში, ის სტიქიური პროცესი, რომელიც ორი წლის წინ ვერეს ხეობაში განვითარდა, ვერ დაფიქსირდება ძლიერმა სეტყვამ სოფელი გიორგიწმინდა დააზარალა სეტყვა გლდანში, რამდენიმე საათის წინ

კვლავ წვიმა და სეტყვა - თბილისში უამინდობა გრძელდება