შარტავას ქუჩაზე დაჭრილის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა

ზემო ფონიჭალის საბავშვო ბაგა-ბაღის მეორე სართულიდან ბავშვი გადმოვარდა. ფაქტს "ფორტუნასთან" შინაგან საქმეთა საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ. ბაღების სააგენტოს ინფორმაციით, ბავშვი ინგოროყვას კლინიკაშია გადაყვანილი. მათივე თქმით, ბავშვი ამ დროისთვის კონტაქტურია. შსს-ს ინფორმაციით, გამოძიება სსკ-ის 124-ე მუხლით მიმდინარეობს. დაბა წაღვერში, მთის ფერდობზე, არჯევანიძის ტყეში გაჩენილი ხანძრის ჩაქრობის პროცესში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვერტმფრენი და დამატებითი ძალები ჩაერთვნენ. შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, დილიდან ხანძრის უმოკლეს დროში ლიკვიდირების მიზნით, სამუშაოებში შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს მეხანძრე-მაშველთა დამატებითი ძალები და განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტის 200-მდე თანამშრომელი ჩაერთო. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში აცხადებენ, ხანძრის კერებთან მობილიზებულია მაღალი გამავლობის ხანძარსაწინააღმდეგო ტექნიკა. "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში განუცადეს, რომ საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე, ხანძარი არ არის. "საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე ხანძარი არ დასტურდება", – აღნიშნეს სამსახურში. გორის მუნიციპალიტეტის ოკუპირებულ სოფელში, ერედვში ხანძარია. ინფორმაციას ამის შესახებ სოციალურ ქსელში დავით ქაცარავა ავრცელებს. 