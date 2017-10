შსს დიდუბეში ჩატარებული სპეცოპერაციის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => narkorealizatori [2] => specoparacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179773 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => shss [1] => narkorealizatori [2] => specoparacia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 179773 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 107 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => shss [1] => narkorealizatori [2] => specoparacia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => shss [1] => narkorealizatori [2] => specoparacia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (179773) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (8254,107,18377) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 179632 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 11:27:00 [post_date_gmt] => 2017-10-24 07:27:00 [post_content] => თბილისში, ვანის ქუჩაზე, სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. კომპანია „თელასის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე სამართალდამცველები არიან მობილიზებული. როგორც "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუმარტეს, დაკავებულია ნარკოტიკების რეალიზებაში ბრალდებული ერთი პირი, თუმცა, სპეცოპერაცია კვლავ გრძლედება. [post_title] => სპეცოპერაცია თბილისში - დაკავებულია ერთი პირი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => specoperacia-tbilisshi-dakavebulia-erti-piri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 11:29:50 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 07:29:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179632 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 179625 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 11:21:55 [post_date_gmt] => 2017-10-24 07:21:55 [post_content] => ჟინვალის გზაზე არასამთავრობო ორგანიზაცია "ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის" წარმომადგენლების ავტომანქანის დაწვის ფაქტზე შსს-მ გამოძიება დაიწყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 187-ე მუხლის მეორე ნაწილით დაიწყო, რაც ცეცხლის წაკიდებით, აფეთქებით ან სხვა საყოველთაოდ საშიში საშუალებით სხვისი ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს, რამაც მნიშვნელოვანი ზიანი გამოიწვია. როგორც შსს-ში განმარტავენ, ამ დროისთვის სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, მათ შორის ხდება იმ ადამიანების გამოკითხვა, ვინც შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდა. ასევე დანიშნულია ექსპერტიზები. არასამთავრობო ორგანიზაცია "ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის" წარმომადგენლებზე, მახარე სისაურსა და რამაზ ღვალაძეზე, თავდასხმის შესახებ ინფორმაცია თიანეთის მერობის კანდიდატმა, თამაზ მეჭიაურმა, გაავრცელა. მეჭიაურის ინფორმაციით, ორივე პირი თიანეთში საარჩევნო პროცესს აკვირდებოდა და თავდასხმამდე მის საარჩევნო შტაბში იმყოფებოდნენ. [post_title] => ჟინვალის გზაზე დამკვირვებელთა ავტომანქანის დაწვის ფაქტზე შსს-მ გამოძიება დაიწყო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => djinvalis-gzaze-damkvirvebelta-avtomanqanis-dawvis-faqtze-shss-m-gamodzieba-daiwyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 11:21:55 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 07:21:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179625 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 179598 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 10:21:42 [post_date_gmt] => 2017-10-24 06:21:42 [post_content] => საგარეჯოს რაიონის სოფელ ქეშალოში 30 წლის მაჯით მამედოვს თანასოფლელმა დანით რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა. დაჭრილი გარდაიცვალა. ადგილობრივების ინფორმაციით, მკვლელობა ვალს უკავშირდება, რომლის დაბრუნებასაც მამედოვი მოვალისგან ითხოვდა. უარის მიღების შემდეგ კი მათ შორის უთანხმოება მოხდა. მოკლულის ცხედარს ექსპერტიზა ჩაუტრდა. შსს-ს ინფორმაციით, საქმეზე გამოძიება სისხლის სამართლოს კოდექსის 108-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. დადგენილია ბრალდებულის ვინაობა და მის დასაკავებლად სამძებრო სამუშაოები მიმდინარეობს. [post_title] => ქეშალოში ახალგაზრდა კაცი თანასოფლელმა დანით მოკლა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qeshaloshi-akhalgazrda-kaci-tanasoflelma-danit-mokla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 10:21:42 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 06:21:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179598 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 179632 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-24 11:27:00 [post_date_gmt] => 2017-10-24 07:27:00 [post_content] => თბილისში, ვანის ქუჩაზე, სპეცოპერაცია მიმდინარეობს. კომპანია „თელასის“ მიმდებარე ტერიტორიაზე სამართალდამცველები არიან მობილიზებული. როგორც "ფორტუნას" შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუმარტეს, დაკავებულია ნარკოტიკების რეალიზებაში ბრალდებული ერთი პირი, თუმცა, სპეცოპერაცია კვლავ გრძლედება. [post_title] => სპეცოპერაცია თბილისში - დაკავებულია ერთი პირი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => specoperacia-tbilisshi-dakavebulia-erti-piri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-24 11:29:50 [post_modified_gmt] => 2017-10-24 07:29:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=179632 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 639 [max_num_pages] => 213 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2ebe3fe296c8e63d102a21f37ee3f9af [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )